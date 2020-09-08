https://ria.ru/20200908/google-1576922030.html

В Google прокомментировали решение о фильме "Беслан"

Платформа YouTube может накладывать возрастные ограничения на документальные фильмы и репортажи, если контент содержит сцены насилия или неприятные изображения... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T11:51

2020-09-08T11:51

2020-09-08T12:16

александр рогаткин

youtube

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

google

беслан

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<strong>МОСКВА, 8 сен – РИА Новости/Прайм.</strong> Платформа <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a> может накладывать возрастные ограничения на документальные фильмы и репортажи, если контент содержит сцены насилия или неприятные изображения и дает при этом достаточно контекста, заявили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Google_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Google</a>, комментируя ситуацию с ограничением распространения фильма о <a href="http://ria.ru/location_Beslan/" target="_blank" data-auto="true">Беслане</a>.<a href="http://ria.ru/organization_Roskomnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роскомнадзор</a> во вторник сообщил, что направил руководству Google LLC письмо в связи с ограничением на территории РФ распространения на YouTube фильма "Беслан. Фильм <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-rogatkin/" target="_blank" data-auto="true">Александра Рогаткина</a>". Ведомство потребовало строго соблюдать при работе сервисов Google в РФ законодательство по распространению информации, запрещающего цензуру. Как сообщило ведомство, на YouTube фильм отмечен администрацией видеохостинга как недопустимый. При этом он транслировался в эфире телеканала "Россия 1" и не содержит какой-либо запрещенной информации."Безопасность зрителей, авторов и партнеров YouTube — наш главный приоритет. На платформе запрещено публиковать контент с изображениями насилия или жестокости. Если пользователи находят то, что нарушает правила нашего сообщества, они могут сообщить об этом", - заявили в пресс-службе Google."Однако если контент содержит сцены насилия или неприятные изображения и дает при этом достаточно контекста, мы можем оставить видео, но наложить на него возрастные ограничения. Примеры таких случаев — новостные репортажи или документальные фильмы", - добавили в интернет-компании.

https://radiosputnik.ria.ru/20200908/tekhnologii-1576911572.html

https://ria.ru/20200902/film-1576636521.html

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беслан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр рогаткин, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, google, беслан