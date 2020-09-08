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https://ria.ru/20200908/google-1576922030.html
В Google прокомментировали решение о фильме "Беслан"
Платформа YouTube может накладывать возрастные ограничения на документальные фильмы и репортажи, если контент содержит сцены насилия или неприятные изображения... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T11:51
2020-09-08T12:16
александр рогаткин
youtube
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
google
беслан
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<strong>МОСКВА, 8 сен – РИА Новости/Прайм.</strong> Платформа <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a> может накладывать возрастные ограничения на документальные фильмы и репортажи, если контент содержит сцены насилия или неприятные изображения и дает при этом достаточно контекста, заявили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Google_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Google</a>, комментируя ситуацию с ограничением распространения фильма о <a href="http://ria.ru/location_Beslan/" target="_blank" data-auto="true">Беслане</a>.<a href="http://ria.ru/organization_Roskomnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роскомнадзор</a> во вторник сообщил, что направил руководству Google LLC письмо в связи с ограничением на территории РФ распространения на YouTube фильма "Беслан. Фильм <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-rogatkin/" target="_blank" data-auto="true">Александра Рогаткина</a>". Ведомство потребовало строго соблюдать при работе сервисов Google в РФ законодательство по распространению информации, запрещающего цензуру. Как сообщило ведомство, на YouTube фильм отмечен администрацией видеохостинга как недопустимый. При этом он транслировался в эфире телеканала "Россия 1" и не содержит какой-либо запрещенной информации."Безопасность зрителей, авторов и партнеров YouTube — наш главный приоритет. На платформе запрещено публиковать контент с изображениями насилия или жестокости. Если пользователи находят то, что нарушает правила нашего сообщества, они могут сообщить об этом", - заявили в пресс-службе Google."Однако если контент содержит сцены насилия или неприятные изображения и дает при этом достаточно контекста, мы можем оставить видео, но наложить на него возрастные ограничения. Примеры таких случаев — новостные репортажи или документальные фильмы", - добавили в интернет-компании.
https://radiosputnik.ria.ru/20200908/tekhnologii-1576911572.html
https://ria.ru/20200902/film-1576636521.html
В ютубе даже мультики (рекомендуемые) сплошное насилие и идиотизм..
23
Когда ж Россия запрет на гугл и ютуб наложит!
23
5
беслан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
александр рогаткин, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, google, беслан

В Google прокомментировали решение о фильме "Беслан"

11:51 08.09.2020 (обновлено: 12:16 08.09.2020)
2208
© AP Photo / Patricia De Melo MoreiraЛоготип Google
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© AP Photo / Patricia De Melo Moreira
Логотип Google. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости/Прайм. Платформа YouTube может накладывать возрастные ограничения на документальные фильмы и репортажи, если контент содержит сцены насилия или неприятные изображения и дает при этом достаточно контекста, заявили РИА Новости в пресс-службе Google, комментируя ситуацию с ограничением распространения фильма о Беслане.
Роскомнадзор во вторник сообщил, что направил руководству Google LLC письмо в связи с ограничением на территории РФ распространения на YouTube фильма "Беслан. Фильм Александра Рогаткина". Ведомство потребовало строго соблюдать при работе сервисов Google в РФ законодательство по распространению информации, запрещающего цензуру. Как сообщило ведомство, на YouTube фильм отмечен администрацией видеохостинга как недопустимый. При этом он транслировался в эфире телеканала "Россия 1" и не содержит какой-либо запрещенной информации.
Кадр из фильма о Беслане Александра Рогаткина - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 10:03
Роскомнадзор потребовал от YouTube разъяснить блокировку фильма "Беслан"
"Безопасность зрителей, авторов и партнеров YouTube — наш главный приоритет. На платформе запрещено публиковать контент с изображениями насилия или жестокости. Если пользователи находят то, что нарушает правила нашего сообщества, они могут сообщить об этом", - заявили в пресс-службе Google.
"Однако если контент содержит сцены насилия или неприятные изображения и дает при этом достаточно контекста, мы можем оставить видео, но наложить на него возрастные ограничения. Примеры таких случаев — новостные репортажи или документальные фильмы", - добавили в интернет-компании.
Журналист ВГТРК Александр Рогаткин - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 17:00
Режиссер фильма "Беслан": ничего страшнее в новейшей истории не было
74006117
Обсудить 5
Александр РогаткинYouTubeФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ОбществоGoogleБеслан
Популярные комментарии
В ютубе даже мультики (рекомендуемые) сплошное насилие и идиотизм..
8 сентября, 11:55
Шарик ПодшипниковШарик Подшипников
2100002
Когда ж Россия запрет на гугл и ютуб наложит!
8 сентября, 12:08
Илья JlordИлья Jlord
1700006
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