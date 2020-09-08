Для россиян создадут облегченную версию вакцины от коронавируса
02:04 08.09.2020 (обновлено: 03:29 08.09.2020)
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© РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкСотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Не все россияне получат одну и ту же вакцину от коронавируса. После завершения испытаний препарат будет существовать как минимум в двух вариантах, рассказал радио Sputnik профессор, завотделом НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Бутенко.
Две варианта препарата получатся на основе одной вакцины "Спутник V". Произойдет это, скорее всего, после завершения этапа массового тестирования на добровольцах. Пока же единую формулу должны проверить на как можно большем количестве людей, уточнил заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко.
"При тестировании вакцины должны быть достаточно большие контингенты людей всех возрастных и гендерных групп. Это должно быть всестороннее исследование, поскольку потом сама схема вакцинации будет распространяться на большую часть населения. Надо определить все возможные варианты применения", – рассказал радио Sputnik профессор.
В тестовой вакцинации принимают участие только люди старше 18 лет, но итоговый продукт должен подходить и для детей, уверяет Александр Бутенко. По его мнению, из-за этого противоречия после испытаний стоит ожидать появление еще одного варианта вакцины, более легкого.
"Вакцины будут двух категорий: для взрослых и для детей. Для детей она будет более щадящая и менее реактогенная (вызовет меньше побочных эффектов – ред.). У детей масса тела меньше, чем у взрослого, поэтому им уменьшат дозировку. К тому же иммунная система у ребенка может быть не такая развитая, как у взрослого. Так или иначе, у всех вакцин есть градации для детей и для взрослых", – объяснил профессор из центра Гамалеи в интервью радио Sputnik.
"Спутник V" – это первая в мире вакцина от коронавируса. Ее создали в России в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.