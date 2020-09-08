https://ria.ru/20200908/gamalei-1576905675.html

Для россиян создадут облегченную версию вакцины от коронавируса

Не все россияне получат одну и ту же вакцину от коронавируса. После завершения испытаний препарат будет существовать как минимум в двух вариантах, рассказал... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T02:04

2020-09-08T02:04

2020-09-08T03:29

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

нии им. гамалеи

общество

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Не все россияне получат одну и ту же вакцину от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>. После завершения испытаний препарат будет существовать как минимум в двух вариантах, рассказал <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200908/vaktsina-1576883852.html">радио Sputnik</a> профессор, завотделом <a href="https://ria.ru/organization_NII_im_Gamalei/" target="_blank">НИЦЭМ имени Гамалеи</a> Александр Бутенко. Две варианта препарата получатся на основе одной <a href="https://ria.ru/product_sputnik-v/" target="_blank">вакцины "Спутник V"</a>. Произойдет это, скорее всего, после завершения этапа массового тестирования на добровольцах. Пока же единую формулу должны проверить на как можно большем количестве людей, уточнил заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко.В тестовой вакцинации принимают участие только люди старше 18 лет, но итоговый продукт должен подходить и для детей, уверяет Александр Бутенко. По его мнению, из-за этого противоречия после испытаний стоит ожидать появление еще одного варианта вакцины, более легкого."Вакцины будут двух категорий: для взрослых и для детей. Для детей она будет более щадящая и менее реактогенная (вызовет меньше побочных эффектов – ред.). У детей масса тела меньше, чем у взрослого, поэтому им уменьшат дозировку. К тому же иммунная система у ребенка может быть не такая развитая, как у взрослого. Так или иначе, у всех вакцин есть градации для детей и для взрослых", – объяснил профессор из центра Гамалеи в интервью радио Sputnik."Спутник V" – это первая в мире вакцина от коронавируса. Ее создали в России в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

https://ria.ru/20200908/vaktsina-1576905133.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, нии им. гамалеи, общество