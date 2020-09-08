https://ria.ru/20200908/franko-1576924887.html
Специальным гостем фестиваля Comic Con Russia станет актер Дэйв Франко
Специальным гостем фестиваля поп-культуры Comic Con Russia, который в этом году пройдет онлайн в начале октября, станет актер Дэйв Франко, сообщает пресс-служба РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T12:51
2020-09-08T12:51
2020-09-08T12:51
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Специальным гостем фестиваля поп-культуры Comic Con Russia, который в этом году пройдет онлайн в начале октября, станет актер Дэйв Франко, сообщает пресс-служба организаторов мероприятия во вторник.Фестиваль поп-культуры Comic Con Russia и крупнейшая игровая выставка ИгроМир пройдут в этом году в формате двухдневного онлайн-фестиваля. Мероприятие будет транслироваться в социальной сети VK."Дэйв Франко станет специальным гостем седьмого фестиваля поп-культуры Comic Con Russia 2020, который впервые пройдет в онлайн-формате 3 и 4 октября. Актер представит свой первый режиссерский проект – мистический хоррор "Кто не спрятался" с Дэном Стивенсом и Элисон Бри в главных ролях, а также покажет эксклюзивные материалы из фильма и ответит на вопросы фанатов", - сказано в сообщении.Фильм "Кто не спрятался" в широкий российский прокат выходит 22 октября. По сюжету, молодая пара решает провести выходные на берегу океана, арендовав роскошную виллу. Они не знали, что в каждой комнате установлены камеры и за ними следят.Ежегодно Comic Con Russia и ИгроМир собирают более 170 тысяч посетителей и 200 компаний-участников, в числе которых крупнейшие кинокомпании и игровые студии, в рамках смотра проходят самые громкие премьеры и презентации фильмов, сериалов, компьютерных игр и комиксов.
https://ria.ru/20190720/1556642514.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стиль жизни, кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Специальным гостем фестиваля поп-культуры Comic Con Russia, который в этом году пройдет онлайн в начале октября, станет актер Дэйв Франко, сообщает пресс-служба организаторов мероприятия во вторник.
Фестиваль поп-культуры Comic Con Russia и крупнейшая игровая выставка ИгроМир пройдут в этом году в формате двухдневного онлайн-фестиваля. Мероприятие будет транслироваться в социальной сети VK.
"Дэйв Франко станет специальным гостем седьмого фестиваля поп-культуры Comic Con Russia 2020, который впервые пройдет в онлайн-формате 3 и 4 октября. Актер представит свой первый режиссерский проект – мистический хоррор "Кто не спрятался" с Дэном Стивенсом и Элисон Бри в главных ролях, а также покажет эксклюзивные материалы из фильма и ответит на вопросы фанатов", - сказано в сообщении.
Фильм "Кто не спрятался" в широкий российский прокат выходит 22 октября. По сюжету, молодая пара решает провести выходные на берегу океана, арендовав роскошную виллу. Они не знали, что в каждой комнате установлены камеры и за ними следят.
Ежегодно Comic Con Russia и ИгроМир собирают более 170 тысяч посетителей и 200 компаний-участников, в числе которых крупнейшие кинокомпании и игровые студии, в рамках смотра проходят самые громкие премьеры и презентации фильмов, сериалов, компьютерных игр и комиксов.