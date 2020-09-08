https://ria.ru/20200908/franko-1576924887.html

Специальным гостем фестиваля Comic Con Russia станет актер Дэйв Франко

Специальным гостем фестиваля поп-культуры Comic Con Russia, который в этом году пройдет онлайн в начале октября, станет актер Дэйв Франко, сообщает пресс-служба РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T12:51

2020-09-08T12:51

2020-09-08T12:51

культура

стиль жизни

кино и сериалы

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576922813_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_522deb58fae4d5e63be27102cb55c937.jpg

<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Специальным гостем фестиваля поп-культуры Comic Con Russia, который в этом году пройдет онлайн в начале октября, станет актер Дэйв Франко, сообщает пресс-служба организаторов мероприятия во вторник.Фестиваль поп-культуры Comic Con Russia и крупнейшая игровая выставка ИгроМир пройдут в этом году в формате двухдневного онлайн-фестиваля. Мероприятие будет транслироваться в социальной сети VK."Дэйв Франко станет специальным гостем седьмого фестиваля поп-культуры Comic Con Russia 2020, который впервые пройдет в онлайн-формате 3 и 4 октября. Актер представит свой первый режиссерский проект – мистический хоррор "Кто не спрятался" с Дэном Стивенсом и Элисон Бри в главных ролях, а также покажет эксклюзивные материалы из фильма и ответит на вопросы фанатов", - сказано в сообщении.Фильм "Кто не спрятался" в широкий российский прокат выходит 22 октября. По сюжету, молодая пара решает провести выходные на берегу океана, арендовав роскошную виллу. Они не знали, что в каждой комнате установлены камеры и за ними следят.Ежегодно Comic Con Russia и ИгроМир собирают более 170 тысяч посетителей и 200 компаний-участников, в числе которых крупнейшие кинокомпании и игровые студии, в рамках смотра проходят самые громкие премьеры и презентации фильмов, сериалов, компьютерных игр и комиксов.

https://ria.ru/20190720/1556642514.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, кино и сериалы, новости культуры