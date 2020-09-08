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В графике Путина нет поездки в Тюменскую область на нефтегазовый форум
В графике президента РФ Владимира Путина нет поездки в Тюменскую область в сентябре для участия в Тюменском нефтегазовом форуме, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T12:42
2020-09-08T12:42
дмитрий песков
владимир путин
тюменская область
экономика
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> В графике президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> нет поездки в <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменскую область</a> в сентябре для участия в Тюменском нефтегазовом форуме, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Такого мероприятия нет в графике президента, его, собственно, и не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, сохраняется ли в графике президента РФ посещение форума.Тюменский нефтегазовый форум запланирован на 22-24 сентября.
https://ria.ru/20200908/telemost-1576926113.html
тюменская область
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дмитрий песков, владимир путин, тюменская область, экономика

В графике Путина нет поездки в Тюменскую область на нефтегазовый форум

12:42 08.09.2020
59
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В графике президента РФ Владимира Путина нет поездки в Тюменскую область в сентябре для участия в Тюменском нефтегазовом форуме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Такого мероприятия нет в графике президента, его, собственно, и не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, сохраняется ли в графике президента РФ посещение форума.
Тюменский нефтегазовый форум запланирован на 22-24 сентября.
Президент РФ Владимир Путин выступает на Всероссийском открытом уроке Помнить - значит знать в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинТюменская областьЭкономика
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