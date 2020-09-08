https://ria.ru/20200908/forum-1576927139.html

В графике Путина нет поездки в Тюменскую область на нефтегазовый форум

В графике президента РФ Владимира Путина нет поездки в Тюменскую область в сентябре для участия в Тюменском нефтегазовом форуме, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T12:42

2020-09-08T12:42

2020-09-08T12:42

дмитрий песков

владимир путин

тюменская область

экономика

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> В графике президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> нет поездки в <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменскую область</a> в сентябре для участия в Тюменском нефтегазовом форуме, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Такого мероприятия нет в графике президента, его, собственно, и не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, сохраняется ли в графике президента РФ посещение форума.Тюменский нефтегазовый форум запланирован на 22-24 сентября.

https://ria.ru/20200908/telemost-1576926113.html

тюменская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, владимир путин, тюменская область, экономика