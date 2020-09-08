https://ria.ru/20200908/forum-1576914266.html

Темой Северного форума в Якутске станет транспортная инфраструктура

Основной темой Северного форума в Якутске станет транспортная инфраструктура в Арктике и на Севере, организаторы пригласили для участия в режиме онлайн свыше... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T10:39

2020-09-08T10:39

2020-09-08T10:39

республика саха (якутия)

айсен николаев

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

финляндия

норвегия

япония

экономика

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<strong>ЯКУТСК, 8 сен – РИА Новости.</strong> Основной темой Северного форума в <a href="http://ria.ru/location_JAkutsk/" target="_blank" data-auto="true">Якутске</a> станет транспортная инфраструктура в <a href="http://ria.ru/location_Arktika/" target="_blank" data-auto="true">Арктике</a> и на Севере, организаторы пригласили для участия в режиме онлайн свыше 200 ученых и экспертов со всего мира, а также федеральные власти, сообщает пресс-служба министерства по внешним связям и делам народов Якутии.Как отметили в минвнешсвязи республики, Северный форум по устойчивому развитию в этом году пройдет 27-30 сентября. Организаторами принято решение провести мероприятие в онлайн-режиме. При этом работа на площадках будет организована с учетом требований и рекомендаций <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>. Все сессии форума планируется транслировать на английском и русском языках с синхронным переводом."Основной темой станет транспортная инфраструктура на Севере и в Арктике… На мероприятие приглашены 272 ученых и экспертов из более чем 10 стран (<a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канада</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Finland/" target="_blank" data-auto="true">Финляндия</a>, <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank" data-auto="true">Норвегия</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеция</a>, <a href="http://ria.ru/location_Denmark/" target="_blank" data-auto="true">Дания</a>, <a href="http://ria.ru/location_Iceland/" target="_blank" data-auto="true">Исландия</a>, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a>, <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Япония</a>, Корея и др.) и федеральные органы исполнительной власти", - рассказали в пресс-службе.Участникам будет предложено обсудить тему транспортной инфраструктуры на Севере и в Арктике в трех аспектах: региональные транспортные сети, национальные транспортные коммуникации и мировая логистика.Отмечается, что мероприятия наряду Северного форума пройдут также по дополнительным блокам "Глобальное партнерство Арктики и <a href="http://ria.ru/location_Asia/" target="_blank" data-auto="true">Азии</a> в интересах устойчивого развития Севера", "Человек в Арктике", "Управление арктическими территориями". Кроме того, организаторы впервые откроют площадку "Молодежный Северный Форум".В 2019 году участие в форуме приняли представители восьми приполярных государств (России, Канады, США, Исландии, Финляндии, Норвегии, Швеции, Дании) и стран Северо-Восточной Азии (КНР, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank" data-auto="true">Южной Кореи</a> и Японии), а также делегации министерства по развитию <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнего Востока</a> и Арктики РФ, агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Ненецкого и <a href="http://ria.ru/location_KHanty_Mansijjskijj_AO/" target="_blank" data-auto="true">Ханты-Мансийского АО</a>, Камчатского и Хабаровского краев. Глава Якутии <a href="http://ria.ru/person_Ajjsen_Nikolaev/" target="_blank" data-auto="true">Айсен Николаев</a> выразил уверенность в том, что собравшиеся на форум эксперты помогут разработать эффективные механизмы для решения актуальных вопросов Севера.

https://ria.ru/20200901/yakutiya-1576574087.html

https://ria.ru/20200828/shakhta-1576408545.html

финляндия

норвегия

япония

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

айсен николаев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), финляндия, норвегия, япония, экономика