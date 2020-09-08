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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20200908/forum-1576914266.html
Темой Северного форума в Якутске станет транспортная инфраструктура
Основной темой Северного форума в Якутске станет транспортная инфраструктура в Арктике и на Севере, организаторы пригласили для участия в режиме онлайн свыше... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T10:39
2020-09-08T10:39
республика саха (якутия)
айсен николаев
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
финляндия
норвегия
япония
экономика
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<strong>ЯКУТСК, 8 сен – РИА Новости.</strong> Основной темой Северного форума в <a href="http://ria.ru/location_JAkutsk/" target="_blank" data-auto="true">Якутске</a> станет транспортная инфраструктура в <a href="http://ria.ru/location_Arktika/" target="_blank" data-auto="true">Арктике</a> и на Севере, организаторы пригласили для участия в режиме онлайн свыше 200 ученых и экспертов со всего мира, а также федеральные власти, сообщает пресс-служба министерства по внешним связям и делам народов Якутии.Как отметили в минвнешсвязи республики, Северный форум по устойчивому развитию в этом году пройдет 27-30 сентября. Организаторами принято решение провести мероприятие в онлайн-режиме. При этом работа на площадках будет организована с учетом требований и рекомендаций <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>. Все сессии форума планируется транслировать на английском и русском языках с синхронным переводом."Основной темой станет транспортная инфраструктура на Севере и в Арктике… На мероприятие приглашены 272 ученых и экспертов из более чем 10 стран (<a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канада</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Finland/" target="_blank" data-auto="true">Финляндия</a>, <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank" data-auto="true">Норвегия</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеция</a>, <a href="http://ria.ru/location_Denmark/" target="_blank" data-auto="true">Дания</a>, <a href="http://ria.ru/location_Iceland/" target="_blank" data-auto="true">Исландия</a>, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a>, <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Япония</a>, Корея и др.) и федеральные органы исполнительной власти", - рассказали в пресс-службе.Участникам будет предложено обсудить тему транспортной инфраструктуры на Севере и в Арктике в трех аспектах: региональные транспортные сети, национальные транспортные коммуникации и мировая логистика.Отмечается, что мероприятия наряду Северного форума пройдут также по дополнительным блокам "Глобальное партнерство Арктики и <a href="http://ria.ru/location_Asia/" target="_blank" data-auto="true">Азии</a> в интересах устойчивого развития Севера", "Человек в Арктике", "Управление арктическими территориями". Кроме того, организаторы впервые откроют площадку "Молодежный Северный Форум".В 2019 году участие в форуме приняли представители восьми приполярных государств (России, Канады, США, Исландии, Финляндии, Норвегии, Швеции, Дании) и стран Северо-Восточной Азии (КНР, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank" data-auto="true">Южной Кореи</a> и Японии), а также делегации министерства по развитию <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнего Востока</a> и Арктики РФ, агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Ненецкого и <a href="http://ria.ru/location_KHanty_Mansijjskijj_AO/" target="_blank" data-auto="true">Ханты-Мансийского АО</a>, Камчатского и Хабаровского краев. Глава Якутии <a href="http://ria.ru/person_Ajjsen_Nikolaev/" target="_blank" data-auto="true">Айсен Николаев</a> выразил уверенность в том, что собравшиеся на форум эксперты помогут разработать эффективные механизмы для решения актуальных вопросов Севера.
https://ria.ru/20200901/yakutiya-1576574087.html
https://ria.ru/20200828/shakhta-1576408545.html
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айсен николаев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), финляндия, норвегия, япония, экономика

Темой Северного форума в Якутске станет транспортная инфраструктура

10:39 08.09.2020
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© РИА Новости / Игорь АгеенкоЯкутск
Якутск - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Якутск. Архивное фото
ЯКУТСК, 8 сен – РИА Новости. Основной темой Северного форума в Якутске станет транспортная инфраструктура в Арктике и на Севере, организаторы пригласили для участия в режиме онлайн свыше 200 ученых и экспертов со всего мира, а также федеральные власти, сообщает пресс-служба министерства по внешним связям и делам народов Якутии.
Как отметили в минвнешсвязи республики, Северный форум по устойчивому развитию в этом году пройдет 27-30 сентября. Организаторами принято решение провести мероприятие в онлайн-режиме. При этом работа на площадках будет организована с учетом требований и рекомендаций Роспотребнадзора. Все сессии форума планируется транслировать на английском и русском языках с синхронным переводом.
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"Основной темой станет транспортная инфраструктура на Севере и в Арктике… На мероприятие приглашены 272 ученых и экспертов из более чем 10 стран (Канада, США, Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания, Исландия, Китай, Япония, Корея и др.) и федеральные органы исполнительной власти", - рассказали в пресс-службе.
Участникам будет предложено обсудить тему транспортной инфраструктуры на Севере и в Арктике в трех аспектах: региональные транспортные сети, национальные транспортные коммуникации и мировая логистика.
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Отмечается, что мероприятия наряду Северного форума пройдут также по дополнительным блокам "Глобальное партнерство Арктики и Азии в интересах устойчивого развития Севера", "Человек в Арктике", "Управление арктическими территориями". Кроме того, организаторы впервые откроют площадку "Молодежный Северный Форум".
В 2019 году участие в форуме приняли представители восьми приполярных государств (России, Канады, США, Исландии, Финляндии, Норвегии, Швеции, Дании) и стран Северо-Восточной Азии (КНР, Южной Кореи и Японии), а также делегации министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ, агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Ненецкого и Ханты-Мансийского АО, Камчатского и Хабаровского краев. Глава Якутии Айсен Николаев выразил уверенность в том, что собравшиеся на форум эксперты помогут разработать эффективные механизмы для решения актуальных вопросов Севера.
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Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ФинляндияНорвегияЯпонияЭкономика
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