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Британцы оценили военный фестиваль в России
Британское издание Daily Mail опубликовало отчет о показательном концерте военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", который прошел в подмосковной Кубинке. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T05:43
2020-09-08T11:55
россия
кубинка
международный военно-музыкальный фестиваль "спасская башня"
общество
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<strong>МОСКВА, 8 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Британское издание <a href="https://www.dailymail.co.uk/home/index.html" target="_blank">Daily Mail</a> опубликовало отчет о показательном концерте военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", который прошел в подмосковной Кубинке. Читатели позитивно оценили красоту фейерверков и масштаб мероприятия."Молодец, Россия. Далее следует сказать: "Я тоже хочу!" — написал TheLionessRampant."Если отбросить политику, это довольно круто", — отметил Yabba_Dabba_Dooo."Это впечатляет!!" — признался Turtle88.Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" — парад подразделений почетной охраны глав государств и лучших российских и зарубежных военно-оркестровых коллективов мира.Фестиваль сочетает военную, классическую, народную и эстрадную музыку, парадные дефиле военных оркестров и танцевальные шоу, показательные выступления с оружием, лазерные и пиротехнические эффекты.В 2020 году фестиваль "Спасская башня" должен был пройти с 28 августа по 6 сентября.Планировалось, что участниками фестиваля станут российские коллективы, представляющие почти все силовые ведомства России. Однако во избежание ухудшения эпидемиологической ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> фестиваль отменили. Отмечается, что он пройдет в 2021 году с 27 августа по 5 сентября.
5
россия
кубинка
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353
60
россия, кубинка, международный военно-музыкальный фестиваль "спасская башня", общество

Британцы оценили военный фестиваль в России

05:43 08.09.2020 (обновлено: 11:55 08.09.2020)
15947
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПраздничный салют на XIII Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня"
Праздничный салют на XIII Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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Праздничный салют на XIII Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня". Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Британское издание Daily Mail опубликовало отчет о показательном концерте военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", который прошел в подмосковной Кубинке. Читатели позитивно оценили красоту фейерверков и масштаб мероприятия.
"Молодец, Россия. Далее следует сказать: "Я тоже хочу!" — написал TheLionessRampant.
"Если отбросить политику, это довольно круто", — отметил Yabba_Dabba_Dooo.
"Это впечатляет!!" — признался Turtle88.
Военные песни и салют в цветах Победы: "Спасская башня — 2020"
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Участники показательного концерта выступили на площади перед главным храмом Вооруженных сил.

Сводный оркестр ГБОУ школа №1770 на XIII Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня на соборной площади главного храма Вооруженных сил РФ в военно-патриотическом парке Патриот
1 из 14

Участники показательного концерта выступили на площади перед главным храмом Вооруженных сил.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Обычно фестиваль проводят на Красной площади, но в этом году планы организаторов изменил коронавирус.

Автономная некоммерческая организация Конно-спортивный клуб Кремлевская школа верховой езды на XIII Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня
2 из 14

Обычно фестиваль проводят на Красной площади, но в этом году планы организаторов изменил коронавирус.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

"Спасская башня" переместилась в Кубинку, где в этом году открыли главный храм Вооруженных сил.

Юный юнга Илья и центральный концертный образцовый оркестр Военно-Морского Флота Российской Федерации имени Н. А. Римского-Корсакова на XIII Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня
3 из 14

"Спасская башня" переместилась в Кубинку, где в этом году открыли главный храм Вооруженных сил.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В концерте участвовали оркестры Минобороны, Военно-морского флота, почетного караула, Воздушно-десантных войск, МЧС.

На XIII Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня
4 из 14

В концерте участвовали оркестры Минобороны, Военно-морского флота, почетного караула, Воздушно-десантных войск, МЧС.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Одним из участников стал ансамбль барабанщиц пансиона воспитанниц Минобороны.

Сводный оркестр ГБОУ школа №1770 на XIII Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня
5 из 14

Одним из участников стал ансамбль барабанщиц пансиона воспитанниц Минобороны.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Главной темой фестиваля стало 75-летие окончания Великой Отечественной войны.

Центральный пограничный ансамбль Федеральной службы безопасности Российской Федерации выступает на XIII Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня
6 из 14

Главной темой фестиваля стало 75-летие окончания Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Оркестры исполнили песни военных лет, народные и современные композиции.

Автономная некоммерческая организация Конно-спортивный клуб Кремлевская школа верховой езды и Московский казачий хор на XIII Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня
7 из 14

Оркестры исполнили песни военных лет, народные и современные композиции.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В репертуар вошли "Столичный марш", "Песнь о Солдате", "День Победы".

Рота почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка на XIII Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня
8 из 14

В репертуар вошли "Столичный марш", "Песнь о Солдате", "День Победы".

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В этом году иностранные коллективы в фестивале не участвовали.

Расчет почетного караула курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии Василия Филлипповича Маргелова на XIII Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня
9 из 14

В этом году иностранные коллективы в фестивале не участвовали.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Однако в эфире прозвучали видеообращения из Великобритании, Франции, Швейцарии, Японии, Таиланда и Китая.

Сводный оркестр Воздушно-десантных совместно с ФГКУ Ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск Министерства обороны Российской Федерации на XIII Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня
10 из 14

Однако в эфире прозвучали видеообращения из Великобритании, Франции, Швейцарии, Японии, Таиланда и Китая.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Центральный пограничный ансамбль Федеральной службы безопасности выступает на XIII Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня".

Центральный пограничный ансамбль Федеральной службы безопасности Российской Федерации выступает на XIII Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня
11 из 14

Центральный пограничный ансамбль Федеральной службы безопасности выступает на XIII Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня".

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Показательный номер курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного училища на фестивале "Спасская башня" в парке "Патриот".

Расчет почетного караула курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии Василия Филлипповича Маргелова на XIII Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня
12 из 14

Показательный номер курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного училища на фестивале "Спасская башня" в парке "Патриот".

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Завершился концерт грандиозным салютом.

Показательный оркестр МЧС России на XIII Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня
13 из 14

Завершился концерт грандиозным салютом.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

За две минуты в небо запустили 560 фейерверков в цветах Победы — красном и золотом.

Праздничный салют на XIII Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня
14 из 14

За две минуты в небо запустили 560 фейерверков в цветах Победы — красном и золотом.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 14

Участники показательного концерта выступили на площади перед главным храмом Вооруженных сил.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 14

Обычно фестиваль проводят на Красной площади, но в этом году планы организаторов изменил коронавирус.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 14

"Спасская башня" переместилась в Кубинку, где в этом году открыли главный храм Вооруженных сил.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 14

В концерте участвовали оркестры Минобороны, Военно-морского флота, почетного караула, Воздушно-десантных войск, МЧС.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 14

Одним из участников стал ансамбль барабанщиц пансиона воспитанниц Минобороны.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 14

Главной темой фестиваля стало 75-летие окончания Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 14

Оркестры исполнили песни военных лет, народные и современные композиции.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 14

В репертуар вошли "Столичный марш", "Песнь о Солдате", "День Победы".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 14

В этом году иностранные коллективы в фестивале не участвовали.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 14

Однако в эфире прозвучали видеообращения из Великобритании, Франции, Швейцарии, Японии, Таиланда и Китая.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 14

Центральный пограничный ансамбль Федеральной службы безопасности выступает на XIII Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 14

Показательный номер курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного училища на фестивале "Спасская башня" в парке "Патриот".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
13 из 14

Завершился концерт грандиозным салютом.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
14 из 14

За две минуты в небо запустили 560 фейерверков в цветах Победы — красном и золотом.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" — парад подразделений почетной охраны глав государств и лучших российских и зарубежных военно-оркестровых коллективов мира.
Фестиваль сочетает военную, классическую, народную и эстрадную музыку, парадные дефиле военных оркестров и танцевальные шоу, показательные выступления с оружием, лазерные и пиротехнические эффекты.
В 2020 году фестиваль "Спасская башня" должен был пройти с 28 августа по 6 сентября.
Планировалось, что участниками фестиваля станут российские коллективы, представляющие почти все силовые ведомства России. Однако во избежание ухудшения эпидемиологической ситуации в Москве фестиваль отменили. Отмечается, что он пройдет в 2021 году с 27 августа по 5 сентября.
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РоссияКубинкаМеждународный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня"Общество
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