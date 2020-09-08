https://ria.ru/20200908/festival-1576906486.html

Британцы оценили военный фестиваль в России

Британское издание Daily Mail опубликовало отчет о показательном концерте военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", который прошел в подмосковной Кубинке. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T05:43

2020-09-08T05:43

2020-09-08T11:55

россия

кубинка

международный военно-музыкальный фестиваль "спасская башня"

общество

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<strong>МОСКВА, 8 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Британское издание <a href="https://www.dailymail.co.uk/home/index.html" target="_blank">Daily Mail</a> опубликовало отчет о показательном концерте военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", который прошел в подмосковной Кубинке. Читатели позитивно оценили красоту фейерверков и масштаб мероприятия."Молодец, Россия. Далее следует сказать: "Я тоже хочу!" — написал TheLionessRampant."Если отбросить политику, это довольно круто", — отметил Yabba_Dabba_Dooo."Это впечатляет!!" — признался Turtle88.Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" — парад подразделений почетной охраны глав государств и лучших российских и зарубежных военно-оркестровых коллективов мира.Фестиваль сочетает военную, классическую, народную и эстрадную музыку, парадные дефиле военных оркестров и танцевальные шоу, показательные выступления с оружием, лазерные и пиротехнические эффекты.В 2020 году фестиваль "Спасская башня" должен был пройти с 28 августа по 6 сентября.Планировалось, что участниками фестиваля станут российские коллективы, представляющие почти все силовые ведомства России. Однако во избежание ухудшения эпидемиологической ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> фестиваль отменили. Отмечается, что он пройдет в 2021 году с 27 августа по 5 сентября.

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россия

кубинка

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кубинка, международный военно-музыкальный фестиваль "спасская башня", общество