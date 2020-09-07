https://ria.ru/20200907/festival-1576862700.html

Военные песни и салют в цветах Победы: "Спасская башня — 2020"

Военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня", который должен был пройти в центре Москвы в конце августа — начале сентября, отменили из-за пандемии... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T12:50

2020-09-07T12:50

2020-09-07T17:14

парк "патриот"

международный военно-музыкальный фестиваль "спасская башня"

фото

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Военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня", который должен был пройти в центре Москвы в конце августа — начале сентября, отменили из-за пандемии коронавируса. Единственный в этом году концерт участников состоялся в парке "Патриот". Яркие показательные номера и грандиозный салют — в фотоленте Ria.ru.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

парк "патриот", международный военно-музыкальный фестиваль "спасская башня", фото, фото