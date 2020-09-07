Военные песни и салют в цветах Победы: "Спасская башня — 2020"
Участники показательного концерта выступили на площади перед главным храмом Вооруженных сил.
Участники показательного концерта выступили на площади перед главным храмом Вооруженных сил.
Обычно фестиваль проводят на Красной площади, но в этом году планы организаторов изменил коронавирус.
Обычно фестиваль проводят на Красной площади, но в этом году планы организаторов изменил коронавирус.
"Спасская башня" переместилась в Кубинку, где в этом году открыли главный храм Вооруженных сил.
"Спасская башня" переместилась в Кубинку, где в этом году открыли главный храм Вооруженных сил.
В концерте участвовали оркестры Минобороны, Военно-морского флота, почетного караула, Воздушно-десантных войск, МЧС.
В концерте участвовали оркестры Минобороны, Военно-морского флота, почетного караула, Воздушно-десантных войск, МЧС.
Одним из участников стал ансамбль барабанщиц пансиона воспитанниц Минобороны.
Одним из участников стал ансамбль барабанщиц пансиона воспитанниц Минобороны.
Главной темой фестиваля стало 75-летие окончания Великой Отечественной войны.
Главной темой фестиваля стало 75-летие окончания Великой Отечественной войны.
Оркестры исполнили песни военных лет, народные и современные композиции.
Оркестры исполнили песни военных лет, народные и современные композиции.
В репертуар вошли "Столичный марш", "Песнь о Солдате", "День Победы".
В репертуар вошли "Столичный марш", "Песнь о Солдате", "День Победы".
В этом году иностранные коллективы в фестивале не участвовали.
В этом году иностранные коллективы в фестивале не участвовали.
Однако в эфире прозвучали видеообращения из Великобритании, Франции, Швейцарии, Японии, Таиланда и Китая.
Однако в эфире прозвучали видеообращения из Великобритании, Франции, Швейцарии, Японии, Таиланда и Китая.
Центральный пограничный ансамбль Федеральной службы безопасности выступает на XIII Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня".
Центральный пограничный ансамбль Федеральной службы безопасности выступает на XIII Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня".
Показательный номер курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного училища на фестивале "Спасская башня" в парке "Патриот".
Показательный номер курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного училища на фестивале "Спасская башня" в парке "Патриот".
Завершился концерт грандиозным салютом.
За две минуты в небо запустили 560 фейерверков в цветах Победы — красном и золотом.
За две минуты в небо запустили 560 фейерверков в цветах Победы — красном и золотом.