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https://ria.ru/20200907/festival-1576862700.html
Военные песни и салют в цветах Победы: "Спасская башня — 2020"
Военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня", который должен был пройти в центре Москвы в конце августа — начале сентября, отменили из-за пандемии... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T12:50
2020-09-07T17:14
парк "патриот"
международный военно-музыкальный фестиваль "спасская башня"
фото
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Военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня", который должен был пройти в центре Москвы в конце августа — начале сентября, отменили из-за пандемии коронавируса. Единственный в этом году концерт участников состоялся в парке "Патриот". Яркие показательные номера и грандиозный салют — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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парк "патриот", международный военно-музыкальный фестиваль "спасская башня", фото, фото

Военные песни и салют в цветах Победы: "Спасская башня — 2020"

12:50 07.09.2020 (обновлено: 17:14 07.09.2020)
5975
Военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня", который должен был пройти в центре Москвы в конце августа — начале сентября, отменили из-за пандемии коронавируса. Единственный в этом году концерт участников состоялся в парке "Патриот". Яркие показательные номера и грандиозный салют — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Участники показательного концерта выступили на площади перед главным храмом Вооруженных сил.

Сводный оркестр ГБОУ школа №1770 на XIII Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня на соборной площади главного храма Вооруженных сил РФ в военно-патриотическом парке Патриот
1 из 14

Участники показательного концерта выступили на площади перед главным храмом Вооруженных сил.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Обычно фестиваль проводят на Красной площади, но в этом году планы организаторов изменил коронавирус.

Автономная некоммерческая организация Конно-спортивный клуб Кремлевская школа верховой езды на XIII Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня
2 из 14

Обычно фестиваль проводят на Красной площади, но в этом году планы организаторов изменил коронавирус.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

"Спасская башня" переместилась в Кубинку, где в этом году открыли главный храм Вооруженных сил.

Юный юнга Илья и центральный концертный образцовый оркестр Военно-Морского Флота Российской Федерации имени Н. А. Римского-Корсакова на XIII Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня
3 из 14

"Спасская башня" переместилась в Кубинку, где в этом году открыли главный храм Вооруженных сил.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В концерте участвовали оркестры Минобороны, Военно-морского флота, почетного караула, Воздушно-десантных войск, МЧС.

На XIII Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня
4 из 14

В концерте участвовали оркестры Минобороны, Военно-морского флота, почетного караула, Воздушно-десантных войск, МЧС.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Одним из участников стал ансамбль барабанщиц пансиона воспитанниц Минобороны.

Сводный оркестр ГБОУ школа №1770 на XIII Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня
5 из 14

Одним из участников стал ансамбль барабанщиц пансиона воспитанниц Минобороны.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Главной темой фестиваля стало 75-летие окончания Великой Отечественной войны.

Центральный пограничный ансамбль Федеральной службы безопасности Российской Федерации выступает на XIII Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня
6 из 14

Главной темой фестиваля стало 75-летие окончания Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Оркестры исполнили песни военных лет, народные и современные композиции.

Автономная некоммерческая организация Конно-спортивный клуб Кремлевская школа верховой езды и Московский казачий хор на XIII Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня
7 из 14

Оркестры исполнили песни военных лет, народные и современные композиции.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В репертуар вошли "Столичный марш", "Песнь о Солдате", "День Победы".

Рота почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка на XIII Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня
8 из 14

В репертуар вошли "Столичный марш", "Песнь о Солдате", "День Победы".

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В этом году иностранные коллективы в фестивале не участвовали.

Расчет почетного караула курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии Василия Филлипповича Маргелова на XIII Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня
9 из 14

В этом году иностранные коллективы в фестивале не участвовали.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Однако в эфире прозвучали видеообращения из Великобритании, Франции, Швейцарии, Японии, Таиланда и Китая.

Сводный оркестр Воздушно-десантных совместно с ФГКУ Ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск Министерства обороны Российской Федерации на XIII Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня
10 из 14

Однако в эфире прозвучали видеообращения из Великобритании, Франции, Швейцарии, Японии, Таиланда и Китая.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Центральный пограничный ансамбль Федеральной службы безопасности выступает на XIII Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня".

Центральный пограничный ансамбль Федеральной службы безопасности Российской Федерации выступает на XIII Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня
11 из 14

Центральный пограничный ансамбль Федеральной службы безопасности выступает на XIII Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня".

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Показательный номер курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного училища на фестивале "Спасская башня" в парке "Патриот".

Расчет почетного караула курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии Василия Филлипповича Маргелова на XIII Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня
12 из 14

Показательный номер курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного училища на фестивале "Спасская башня" в парке "Патриот".

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Завершился концерт грандиозным салютом.

Показательный оркестр МЧС России на XIII Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня
13 из 14

Завершился концерт грандиозным салютом.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

За две минуты в небо запустили 560 фейерверков в цветах Победы — красном и золотом.

Праздничный салют на XIII Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня
14 из 14

За две минуты в небо запустили 560 фейерверков в цветах Победы — красном и золотом.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
41300010
Обсудить 1
парк "Патриот"Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня"Фото
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