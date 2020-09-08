https://ria.ru/20200908/faktor-1576921610.html

Назван фактор преждевременной смерти мужчин

Низкий уровень витамина D в крови является возможным фактором риска ряда заболеваний и преждевременной смерти у мужчин, сообщает EurekAlert. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T11:46

2020-09-08T11:46

2020-09-08T14:32

здоровье - общество

бельгия

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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> Низкий уровень витамина D в крови является возможным фактором риска ряда заболеваний и преждевременной смерти у мужчин, сообщает <a href="https://www.eurekalert.org/" target="_blank" rel="nofollow noopener">EurekAlert.</a>Ученые из Католического Университета Левена провели исследования с участием 1970 мужчин в возрасте 40-79 лет, а затем сравнили уровни метаболитов витамина D у пациентов с текущими показателями их здоровья с учетом возраста, индекса массы тела, курения и оценки самочувствия.Оказалось, что уровень метаболитов был связан с повышенным риском заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, рак и остеопороз, а также преждевременной смерти. При этом специалисты подчеркивают, что с наибольшей вероятностью предсказать будущие проблемы со здоровьем можно не по 1,25-дигидроксивитамину D, который считается активной формой витамина D, а по другому метаболиту — свободному 25-гидроксивитамину D.

https://radiosputnik.ria.ru/20200904/dieta-1576792790.html

Александр Тарасенко Ничего не понятно, но очень интересно! 19

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бельгия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, бельгия