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Назван фактор преждевременной смерти мужчин
Низкий уровень витамина D в крови является возможным фактором риска ряда заболеваний и преждевременной смерти у мужчин, сообщает EurekAlert. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T11:46
2020-09-08T14:32
здоровье - общество
бельгия
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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> Низкий уровень витамина D в крови является возможным фактором риска ряда заболеваний и преждевременной смерти у мужчин, сообщает <a href="https://www.eurekalert.org/" target="_blank" rel="nofollow noopener">EurekAlert.</a>Ученые из Католического Университета Левена провели исследования с участием 1970 мужчин в возрасте 40-79 лет, а затем сравнили уровни метаболитов витамина D у пациентов с текущими показателями их здоровья с учетом возраста, индекса массы тела, курения и оценки самочувствия.Оказалось, что уровень метаболитов был связан с повышенным риском заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, рак и остеопороз, а также преждевременной смерти. При этом специалисты подчеркивают, что с наибольшей вероятностью предсказать будущие проблемы со здоровьем можно не по 1,25-дигидроксивитамину D, который считается активной формой витамина D, а по другому метаболиту — свободному 25-гидроксивитамину D.
https://radiosputnik.ria.ru/20200904/dieta-1576792790.html
Ничего не понятно, но очень интересно!
19
7
бельгия
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
здоровье - общество, бельгия

Назван фактор преждевременной смерти мужчин

11:46 08.09.2020 (обновлено: 14:32 08.09.2020)
27412
© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Низкий уровень витамина D в крови является возможным фактором риска ряда заболеваний и преждевременной смерти у мужчин, сообщает EurekAlert.
Ученые из Католического Университета Левена провели исследования с участием 1970 мужчин в возрасте 40-79 лет, а затем сравнили уровни метаболитов витамина D у пациентов с текущими показателями их здоровья с учетом возраста, индекса массы тела, курения и оценки самочувствия.
Оказалось, что уровень метаболитов был связан с повышенным риском заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, рак и остеопороз, а также преждевременной смерти. При этом специалисты подчеркивают, что с наибольшей вероятностью предсказать будущие проблемы со здоровьем можно не по 1,25-дигидроксивитамину D, который считается активной формой витамина D, а по другому метаболиту — свободному 25-гидроксивитамину D.
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Здоровье - ОбществоБельгия
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Ничего не понятно, но очень интересно!
8 сентября, 12:38
Александр ТарасенкоАлександр Тарасенко
1170100
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