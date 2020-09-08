https://ria.ru/20200908/evrovidenie-1576960918.html
Организаторы "Детского Евровидения" рассказали, как оно будет проходить
Конкурс "Детское Евровидение" пройдет в Польше в формате телемоста, сообщили организаторы на официальном сайте конкурса. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T22:20
2020-09-08T22:20
2020-09-08T23:52
культура
новости культуры
детское "евровидение"
игорь крутой
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<strong>МОСКВА, 8 сен – РИА Новости.</strong> Конкурс "Детское Евровидение" пройдет в Польше в формате телемоста, сообщили организаторы на официальном сайте конкурса."Шоу в этом году примет другую форму из-за пандемии COVID-19. Восемнадцатый детский конкурс песни "Евровидение" будет проходить в прямом эфире из студии в Варшаве со всеми ведущими и необходимой командой, социально дистанцированной", - сообщается на сайте.По данным организаторов, шоу пройдет в формате телемоста, песни будут исполняться в студии в каждой стране-участнице."Организаторы пошли на такой шаг, прежде всего, чтобы обезопасить юных артистов и всех, кто принимает участие в организации конкурса. Мы рады, что "Детское Евровидение – 2020" состоится. У каждого из участников будет равный шанс, чтобы показать свой талант и побороться за победу, а семьи со всего мира смогут проголосовать за понравившиеся песни онлайн", - приводит слова продюсера Игоря Крутого пресс-служба его музыкальной академии.Чтобы обеспечить справедливость конкурса и достойно показать выступления всех молодых артистов, члены Европейского вещательного союза (EBU) будут использовать аналогичную планировку сцены и техническое оснащение на всех 13 площадках стран-участниц.В финале конкурса примут участие юные таланты из 13 стран: России, Армении, Белоруссии, Франции, Грузии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Сербии, Испании, Украины, Польши и Германии, которая будет участвовать в конкурсе впервые.Ранее в Академии Игоря Крутого <a href="https://ria.ru/20200828/evrovidenie-1576452766.html" target="_blank">сообщили</a> РИА Новости, что финал национального отборочного тура на конкурс "Детское Евровидение – 2020" пройдет в Москве 25 сентября. Участвовать в российском отборе могут дети от девяти до 14 лет. Исполнитель должен быть композитором и автором текста песни или принимать участие в написании музыки и слов. Кто будет участвовать от России в "Детском Евровидении – 2020", определит интернет-голосование и профессиональное жюри – деятели российского шоу-бизнеса и представители творческих профессий.
https://ria.ru/20200906/konkurs-1576520313.html
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, детское "евровидение", игорь крутой
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Конкурс "Детское Евровидение" пройдет в Польше в формате телемоста, сообщили организаторы на официальном сайте конкурса.
"Шоу в этом году примет другую форму из-за пандемии COVID-19. Восемнадцатый детский конкурс песни "Евровидение" будет проходить в прямом эфире из студии в Варшаве со всеми ведущими и необходимой командой, социально дистанцированной", - сообщается на сайте.
По данным организаторов, шоу пройдет в формате телемоста, песни будут исполняться в студии в каждой стране-участнице.
"Ограничения на поездки и текущие проблемы, связанные с пандемией COVID-19, к сожалению, означают, что мы не можем привезти всех артистов в Польшу, чтобы лично участвовать в детском конкурсе песни", - прокомментировал ситуацию исполнительный директор конкурса Мартин Остердаль.
"Организаторы пошли на такой шаг, прежде всего, чтобы обезопасить юных артистов и всех, кто принимает участие в организации конкурса. Мы рады, что "Детское Евровидение – 2020" состоится. У каждого из участников будет равный шанс, чтобы показать свой талант и побороться за победу, а семьи со всего мира смогут проголосовать за понравившиеся песни онлайн", - приводит слова продюсера Игоря Крутого пресс-служба его музыкальной академии.
Чтобы обеспечить справедливость конкурса и достойно показать выступления всех молодых артистов, члены Европейского вещательного союза (EBU) будут использовать аналогичную планировку сцены и техническое оснащение на всех 13 площадках стран-участниц.
В финале конкурса примут участие юные таланты из 13 стран: России, Армении, Белоруссии, Франции, Грузии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Сербии, Испании, Украины, Польши и Германии, которая будет участвовать в конкурсе впервые.
Ранее в Академии Игоря Крутого сообщили
РИА Новости, что финал национального отборочного тура на конкурс "Детское Евровидение – 2020" пройдет в Москве 25 сентября. Участвовать в российском отборе могут дети от девяти до 14 лет. Исполнитель должен быть композитором и автором текста песни или принимать участие в написании музыки и слов. Кто будет участвовать от России в "Детском Евровидении – 2020", определит интернет-голосование и профессиональное жюри – деятели российского шоу-бизнеса и представители творческих профессий.