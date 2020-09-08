https://ria.ru/20200908/evrovidenie-1576960918.html

Организаторы "Детского Евровидения" рассказали, как оно будет проходить

Конкурс "Детское Евровидение" пройдет в Польше в формате телемоста, сообщили организаторы на официальном сайте конкурса. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T22:20

2020-09-08T22:20

2020-09-08T23:52

культура

новости культуры

детское "евровидение"

игорь крутой

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<strong>МОСКВА, 8 сен – РИА Новости.</strong> Конкурс "Детское Евровидение" пройдет в Польше в формате телемоста, сообщили организаторы на официальном сайте конкурса."Шоу в этом году примет другую форму из-за пандемии COVID-19. Восемнадцатый детский конкурс песни "Евровидение" будет проходить в прямом эфире из студии в Варшаве со всеми ведущими и необходимой командой, социально дистанцированной", - сообщается на сайте.По данным организаторов, шоу пройдет в формате телемоста, песни будут исполняться в студии в каждой стране-участнице."Организаторы пошли на такой шаг, прежде всего, чтобы обезопасить юных артистов и всех, кто принимает участие в организации конкурса. Мы рады, что "Детское Евровидение – 2020" состоится. У каждого из участников будет равный шанс, чтобы показать свой талант и побороться за победу, а семьи со всего мира смогут проголосовать за понравившиеся песни онлайн", - приводит слова продюсера Игоря Крутого пресс-служба его музыкальной академии.Чтобы обеспечить справедливость конкурса и достойно показать выступления всех молодых артистов, члены Европейского вещательного союза (EBU) будут использовать аналогичную планировку сцены и техническое оснащение на всех 13 площадках стран-участниц.В финале конкурса примут участие юные таланты из 13 стран: России, Армении, Белоруссии, Франции, Грузии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Сербии, Испании, Украины, Польши и Германии, которая будет участвовать в конкурсе впервые.Ранее в Академии Игоря Крутого <a href="https://ria.ru/20200828/evrovidenie-1576452766.html" target="_blank">сообщили</a> РИА Новости, что финал национального отборочного тура на конкурс "Детское Евровидение – 2020" пройдет в Москве 25 сентября. Участвовать в российском отборе могут дети от девяти до 14 лет. Исполнитель должен быть композитором и автором текста песни или принимать участие в написании музыки и слов. Кто будет участвовать от России в "Детском Евровидении – 2020", определит интернет-голосование и профессиональное жюри – деятели российского шоу-бизнеса и представители творческих профессий.

https://ria.ru/20200906/konkurs-1576520313.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, детское "евровидение", игорь крутой