https://ria.ru/20200828/evrovidenie-1576452766.html
Финал отборочного тура на "Детское Евровидение" пройдет 25 сентября
Финал национального отборочного тура на конкурс "Детское Евровидение-2020" пройдет в Москве 25 сентября, "Академия Игоря Крутого" начала отбор участников,... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T19:28
2020-08-28T19:28
2020-08-28T19:28
культура
новости культуры
шоу-бизнес
детское "евровидение"
игорь крутой
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Финал национального отборочного тура на конкурс "Детское Евровидение-2020" пройдет в Москве 25 сентября, "Академия Игоря Крутого" начала отбор участников, сообщила РИА Новости пресс-служба академии."Детское Евровидение" пройдет в столице Польши 29 ноября."Это будет один из первых международных конкурсов, который пройдет в 2020 году. "Академия Игоря Крутого" принимает заявки на участие в национальном отборочном туре "Детского Евровидения". Участвовать в российском отборе могут дети от 9 до 14 лет. Исполнитель должен быть композитором и автором текста песни или принимать участие в написании музыки и слов. Заявки принимаются до 10 сентября 2020 года включительно", - сообщила пресс-служба.Финал национального отборочного тура пройдет в Москве 25 сентября, говорится в сообщении.Кто будет участвовать от России в "Детском Евровидении-2020", определит интернет-голосование и профессиональное жюри — деятели российского шоу-бизнеса и представители творческих профессий."К сожалению, в этом году старт отбора совпал с печальными событиями во всем мире — пандемией коронавируса. Миллионы семей по всему миру соблюдали самоизоляцию у себя дома. Мы рады, что "Детское Евровидение" в этом году состоится. Мы очень хотим поддержать талантливых детей со всей страны в это непростое время и верим, что сможем организовать яркий запоминающийся и, что немаловажно, безопасный праздник песни", - приводит слова Крутого пресс-служба.
https://ria.ru/20191125/1561541909.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, шоу-бизнес, детское "евровидение", игорь крутой
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Финал национального отборочного тура на конкурс "Детское Евровидение-2020" пройдет в Москве 25 сентября, "Академия Игоря Крутого" начала отбор участников, сообщила РИА Новости пресс-служба академии.
"Детское Евровидение" пройдет в столице Польши 29 ноября.
"Это будет один из первых международных конкурсов, который пройдет в 2020 году. "Академия Игоря Крутого" принимает заявки на участие в национальном отборочном туре "Детского Евровидения". Участвовать в российском отборе могут дети от 9 до 14 лет. Исполнитель должен быть композитором и автором текста песни или принимать участие в написании музыки и слов. Заявки принимаются до 10 сентября 2020 года включительно", - сообщила пресс-служба.
Финал национального отборочного тура пройдет в Москве 25 сентября, говорится в сообщении.
Кто будет участвовать от России в "Детском Евровидении-2020", определит интернет-голосование и профессиональное жюри — деятели российского шоу-бизнеса и представители творческих профессий.
"К сожалению, в этом году старт отбора совпал с печальными событиями во всем мире — пандемией коронавируса. Миллионы семей по всему миру соблюдали самоизоляцию у себя дома. Мы рады, что "Детское Евровидение" в этом году состоится. Мы очень хотим поддержать талантливых детей со всей страны в это непростое время и верим, что сможем организовать яркий запоминающийся и, что немаловажно, безопасный праздник песни", - приводит слова Крутого пресс-служба.