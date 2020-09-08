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https://ria.ru/20200908/evro-dollar-1576895432.html
Доллару предрекли обвал на треть. Стоит ли скупать евро
Американская валюта уже потеряла одиннадцать процентов к европейской, и, как утверждают финансисты, это только начало. В следующем году доллар рискует... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T08:00
2020-09-08T08:00
евросоюз
федеральная резервная система сша
сша
евро
доллар
экономика
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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская.</strong> Американская валюта уже потеряла одиннадцать процентов к европейской, и, как утверждают финансисты, это только начало. В следующем году доллар рискует обесцениться почти на треть. Чем это обусловлено, во что переводить сбережения и есть ли смысл размещать средства на депозитах — в материале РИА Новости. Только началоИз-за коронавирусного кризиса доллар сегодня — на минимальных за 27 месяцев показателях. В январе курс к евро был 1,12 , а сейчас — 1,18. Аналитики указывают: это лишь первые результаты долговременного тренда, угрожающего держателям американских ценных бумаг.Эксперт отметил, что, хотя "в последние недели ослабление несколько замедлилось", самое время избавиться от американской валюты. Одной из главных причин нисходящей динамики специалисты считают более скоординированную реакцию Евросоюза на пандемию. Европейская экономика быстро восстанавливается. А ситуация в США, где во втором квартале ВВП упал на рекордные 40 процентов, не обнадеживает.Кроме того, на доллар давит монетарная политика Федрезерва. Весной в условиях пандемии регулятор впервые за пять лет опустил ключевую ставку до нуля, чтобы поддержать экономику. В результате доходность по казначейским облигациям упала ниже одного процента годовых.По мнению ведущих хедж-фондов, из-за предстоящих выборов в США евро может подорожать до 1,25 доллара. Ожидаемая победа демократов не сулит американской валюте ничего хорошего, подтверждают стратеги лондонского MUFG Bank. В японской банковской холдинговой компании Mizuho полагают, что корона главной денежной единицы перейдет к евро. Будет дешеветь"Ослабление доллара связано с целым рядом негативных факторов в политической и экономической жизни США — от кризиса, вызванного пандемией коронавируса, до массовых беспорядков и предстоящих выборов президента", — указывает Григорий Вершинин, управляющий партнер Lavnik Investments.Наряду с обнулением процентных ставок, добить доллар способна многотриллионная программа количественного смягчения ФРС, запустившая печатный станок. Это поддержит российскую денежную единицу, но при условии, что политическое давление на Москву не усилится. Не исключено, что в 2021-м за доллар будут давать 65-70 рублей. Евро вместо долларов?В такой ситуации полностью избавляться от имеющихся долларов нерезонно, но диверсифицировать сбережения в пользу евро определенно стоит. Другое дело — где хранить накопления, ведь депозиты сейчас не самый подходящий вариант из-за отрицательных ставок ЕЦБ. Российские банки предлагают положительную ставку по вкладам в евро, но не более 0,5% годовых. С учетом инфляции это практически ничто. По мнению Николая Кленова, финансового аналитика Raison Asset Management, эффективнее инвестировать средства, например в низкорисковые инструменты (облигации "голубых фишек"), дающие небольшой, но гарантированный доход. Впрочем, держать евро на депозите все же можно, если главное — сохранность сбережений. По крайней мере, эти средства находятся в безопасности и не подвержены тем рискам, которые связаны с наличными. Если же основная цель — заработать, то стоит присмотреться к рынку акций, где возможна повышенная доходность при соответствующем риске, советует портфельный управляющий QBF Денис Иконников. Более консервативным инвесторам имеет смысл задуматься о золоте, дорожающем на фоне увеличения денежной массы из-за программы количественного смягчения в США. Хотя в ближайшие полгода любые инвестиции рискованны из-за высокой вероятности второй волны коронавируса.
https://ria.ru/20200903/rubl-1576644481.html
https://ria.ru/20200817/1575797740.html
https://ria.ru/20200810/1575507077.html
Вспомним времена когда евро только появился. И каков тогда был его курс к доллару. Вся флуктуация( возьму широко) 1,1 - 1,7. А рубль к этому доллару с 2013-2020 (7 лет кто считать не умеет) просел с 35 до 75. Так что не надо переживать за доллар, который ни разу не деноминировался за всю историю, ничего с ним не случиться.
64
Скупать надо рубли.
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сша
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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60
евросоюз, федеральная резервная система сша, сша, евро, доллар, экономика

Доллару предрекли обвал на треть. Стоит ли скупать евро

08:00 08.09.2020
27450
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с символикой евро и доллара
Электронное табло с символикой евро и доллара - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. Американская валюта уже потеряла одиннадцать процентов к европейской, и, как утверждают финансисты, это только начало. В следующем году доллар рискует обесцениться почти на треть. Чем это обусловлено, во что переводить сбережения и есть ли смысл размещать средства на депозитах — в материале РИА Новости.

Только начало

Из-за коронавирусного кризиса доллар сегодня — на минимальных за 27 месяцев показателях. В январе курс к евро был 1,12 , а сейчас — 1,18.
Аналитики указывают: это лишь первые результаты долговременного тренда, угрожающего держателям американских ценных бумаг.

В течение года доллар может подешеветь на 36%, предупредил Ульф Линдал — глава компании AG Bisset, специализирующейся на управлении валютными рисками. Это самое глубокое падение за десять лет.

Эксперт отметил, что, хотя "в последние недели ослабление несколько замедлилось", самое время избавиться от американской валюты.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 08:00
Пошел по наклонной: что будет осенью с курсом рубля
Одной из главных причин нисходящей динамики специалисты считают более скоординированную реакцию Евросоюза на пандемию. Европейская экономика быстро восстанавливается. А ситуация в США, где во втором квартале ВВП упал на рекордные 40 процентов, не обнадеживает.
Кроме того, на доллар давит монетарная политика Федрезерва. Весной в условиях пандемии регулятор впервые за пять лет опустил ключевую ставку до нуля, чтобы поддержать экономику. В результате доходность по казначейским облигациям упала ниже одного процента годовых.
По мнению ведущих хедж-фондов, из-за предстоящих выборов в США евро может подорожать до 1,25 доллара. Ожидаемая победа демократов не сулит американской валюте ничего хорошего, подтверждают стратеги лондонского MUFG Bank. В японской банковской холдинговой компании Mizuho полагают, что корона главной денежной единицы перейдет к евро.

Будет дешеветь

"Ослабление доллара связано с целым рядом негативных факторов в политической и экономической жизни США — от кризиса, вызванного пандемией коронавируса, до массовых беспорядков и предстоящих выборов президента", — указывает Григорий Вершинин, управляющий партнер Lavnik Investments.

Помимо этого, евро гибче: меньше зависит и от стоимости нефти, и от политических событий на Ближнем Востоке, а потому лучше воспринимается в качестве альтернативы — корпорации и страны переходят на сделки в этой валюте.

Американские доллары - РИА Новости, 1920, 17.08.2020
17 августа, 08:00
Исключительные меры: Россия и Китай отвернулись от доллара
Наряду с обнулением процентных ставок, добить доллар способна многотриллионная программа количественного смягчения ФРС, запустившая печатный станок.
Это поддержит российскую денежную единицу, но при условии, что политическое давление на Москву не усилится. Не исключено, что в 2021-м за доллар будут давать 65-70 рублей.

Евро вместо долларов?

В такой ситуации полностью избавляться от имеющихся долларов нерезонно, но диверсифицировать сбережения в пользу евро определенно стоит.

Однако следует дождаться подходящего момента. "Поскольку евро растет и по отношению к рублю, запастись европейской валютой выгодно", — подчеркивает Вершинин.

Другое дело — где хранить накопления, ведь депозиты сейчас не самый подходящий вариант из-за отрицательных ставок ЕЦБ. Российские банки предлагают положительную ставку по вкладам в евро, но не более 0,5% годовых. С учетом инфляции это практически ничто.
Надпись Вклады в отделении банка - РИА Новости, 1920, 10.08.2020
10 августа, 08:00
Ставок больше нет: что случилось с банковскими вкладами
По мнению Николая Кленова, финансового аналитика Raison Asset Management, эффективнее инвестировать средства, например в низкорисковые инструменты (облигации "голубых фишек"), дающие небольшой, но гарантированный доход.
Впрочем, держать евро на депозите все же можно, если главное — сохранность сбережений. По крайней мере, эти средства находятся в безопасности и не подвержены тем рискам, которые связаны с наличными.

К тому же важны не столько ставки, сколько риски девальвации российской валюты, уточняет Виталий Кирпичев, директор по развитию TradingView. Разумнее всего распределить сбережения в равных долях между долларом, евро и рублем.

Если же основная цель — заработать, то стоит присмотреться к рынку акций, где возможна повышенная доходность при соответствующем риске, советует портфельный управляющий QBF Денис Иконников. Более консервативным инвесторам имеет смысл задуматься о золоте, дорожающем на фоне увеличения денежной массы из-за программы количественного смягчения в США. Хотя в ближайшие полгода любые инвестиции рискованны из-за высокой вероятности второй волны коронавируса.
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ЕвросоюзФедеральная резервная система СШАСШАевродолларЭкономика
Популярные комментарии
Вспомним времена когда евро только появился. И каков тогда был его курс к доллару. Вся флуктуация( возьму широко) 1,1 - 1,7. А рубль к этому доллару с 2013-2020 (7 лет кто считать не умеет) просел с 35 до 75. Так что не надо переживать за доллар, который ни разу не деноминировался за всю историю, ничего с ним не случиться.
8 сентября, 08:53
Ahmat Shah massoudAhmat Shah massoud
33403024
Скупать надо рубли.
8 сентября, 09:51
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
13331004
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