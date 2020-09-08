https://ria.ru/20200908/ekonomika-1576945127.html

Глава МВФ сообщила о признаках восстановления мировой экономики

Глава МВФ Кристалина Георгиева сообщила о наличии признаков восстановления мировой экономики от кризиса, вызванного пандемией коронавируса. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T16:26

2020-09-08T16:26

2020-09-08T16:26

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

воз

мвф

большая двадцатка

китай

экономика

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<strong>ООН, 8 сен – РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_MVF/" target="_blank" data-auto="true">МВФ</a> Кристалина Георгиева сообщила о наличии признаков восстановления мировой экономики от кризиса, вызванного пандемией коронавируса."С тех пор, как мы встречались в мае, поступающие данные рисуют менее мрачную картину. Иными словами, мы видим некоторые знаки восстановления в мировой экономике", - сказала Георгиева, выступая в ходе виртуальной министерской встречи, посвященной теме финансирования развития в эпоху COVID-19 и после нее."Ряд развитых экономик, чувствуют себя, в некоторой степени, не так плохо. Мы не можем сказать, что они чувствуют себя лучше, потому что минус 6%, минус 8%, минус 10% - это плохо, но это меньше, чем мы прогнозировали. <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> пошел на поправку и восстанавливается немного быстрее, чем прогнозировалось", - добавила она.По словам Георгиевой, такого эффекта удалось добиться благодаря поддержке мировой экономики, в том числе посредством вливания колоссальных средств."Только министерства финансов стран <a href="http://ria.ru/organization_Bolshaja_dvadcatka/" target="_blank" data-auto="true">G20</a> приняли фискальные меры на 11 триллионов долларов. А центральные банки сделали чудеса в поддержке своих государственных экономик. Мы, МВФ стали частью этих ответных действий, и никогда в нашей истории мы не делали так много за такой короткий период – поддержали более 80 стран посредством экстренного финансирования и наших регулярных программ", - указала она.Однако, как отметила глава МВФ, большинство рынков развивающихся стран, если не считать Китай, не наблюдает этого возврата своей былой крепости."Некоторые, согласно нашему прогнозу, будут наблюдать понижение, а не улучшение. Как мы знаем хорошо, экономики, зависящие от туризма, оказались на коленях. Страны с большими долгами испытывают ужасные проблемы. И сейчас вирус перемещается туда, где системы здравоохранения слабее", - добавила она.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, в мире выявлено свыше 26,7 миллиона случаев заражения, более 876 тысяч человек скончались.

https://radiosputnik.ria.ru/20200518/1571603725.html

https://ria.ru/20200908/ekonomika-1576907052.html

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китай

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, воз, мвф, большая двадцатка, китай, экономика