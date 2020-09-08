Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200908/ekonomika-1576945127.html
Глава МВФ сообщила о признаках восстановления мировой экономики
Глава МВФ Кристалина Георгиева сообщила о наличии признаков восстановления мировой экономики от кризиса, вызванного пандемией коронавируса. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T16:26
2020-09-08T16:26
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
мвф
большая двадцатка
китай
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/154817/53/1548175369_0:0:3102:1745_1400x0_80_0_0_bc882c8c75c6352ac46578675f5be35a.jpg
<strong>ООН, 8 сен – РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_MVF/" target="_blank" data-auto="true">МВФ</a> Кристалина Георгиева сообщила о наличии признаков восстановления мировой экономики от кризиса, вызванного пандемией коронавируса."С тех пор, как мы встречались в мае, поступающие данные рисуют менее мрачную картину. Иными словами, мы видим некоторые знаки восстановления в мировой экономике", - сказала Георгиева, выступая в ходе виртуальной министерской встречи, посвященной теме финансирования развития в эпоху COVID-19 и после нее."Ряд развитых экономик, чувствуют себя, в некоторой степени, не так плохо. Мы не можем сказать, что они чувствуют себя лучше, потому что минус 6%, минус 8%, минус 10% - это плохо, но это меньше, чем мы прогнозировали. <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> пошел на поправку и восстанавливается немного быстрее, чем прогнозировалось", - добавила она.По словам Георгиевой, такого эффекта удалось добиться благодаря поддержке мировой экономики, в том числе посредством вливания колоссальных средств."Только министерства финансов стран <a href="http://ria.ru/organization_Bolshaja_dvadcatka/" target="_blank" data-auto="true">G20</a> приняли фискальные меры на 11 триллионов долларов. А центральные банки сделали чудеса в поддержке своих государственных экономик. Мы, МВФ стали частью этих ответных действий, и никогда в нашей истории мы не делали так много за такой короткий период – поддержали более 80 стран посредством экстренного финансирования и наших регулярных программ", - указала она.Однако, как отметила глава МВФ, большинство рынков развивающихся стран, если не считать Китай, не наблюдает этого возврата своей былой крепости."Некоторые, согласно нашему прогнозу, будут наблюдать понижение, а не улучшение. Как мы знаем хорошо, экономики, зависящие от туризма, оказались на коленях. Страны с большими долгами испытывают ужасные проблемы. И сейчас вирус перемещается туда, где системы здравоохранения слабее", - добавила она.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, в мире выявлено свыше 26,7 миллиона случаев заражения, более 876 тысяч человек скончались.
https://radiosputnik.ria.ru/20200518/1571603725.html
https://ria.ru/20200908/ekonomika-1576907052.html
2
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/154817/53/1548175369_78:0:2809:2048_1400x0_80_0_0_5fe394103ed3d220d20f5283a6376aee.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, воз, мвф, большая двадцатка, китай, экономика

Глава МВФ сообщила о признаках восстановления мировой экономики

16:26 08.09.2020
299
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКристалина Георгиева
Кристалина Георгиева - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Кристалина Георгиева. Архивное фото
ООН, 8 сен – РИА Новости. Глава МВФ Кристалина Георгиева сообщила о наличии признаков восстановления мировой экономики от кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
"С тех пор, как мы встречались в мае, поступающие данные рисуют менее мрачную картину. Иными словами, мы видим некоторые знаки восстановления в мировой экономике", - сказала Георгиева, выступая в ходе виртуальной министерской встречи, посвященной теме финансирования развития в эпоху COVID-19 и после нее.
"Ряд развитых экономик, чувствуют себя, в некоторой степени, не так плохо. Мы не можем сказать, что они чувствуют себя лучше, потому что минус 6%, минус 8%, минус 10% - это плохо, но это меньше, чем мы прогнозировали. Китай пошел на поправку и восстанавливается немного быстрее, чем прогнозировалось", - добавила она.
По словам Георгиевой, такого эффекта удалось добиться благодаря поддержке мировой экономики, в том числе посредством вливания колоссальных средств.
Трейдер в момент остановки торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже - РИА Новости, 1920, 18.05.2020
18 мая, 11:35Акценты
Тест на коронавирус: что происходит с американской экономикойВысокий уровень занятости населения – предмет особой гордости Дональда Трампа – буквально за месяц испарился. В США растет безработица, а экономические перспективы этой страны туманны. Негативная динамика, если она сохранится, повлияет на весь мир.
"Только министерства финансов стран G20 приняли фискальные меры на 11 триллионов долларов. А центральные банки сделали чудеса в поддержке своих государственных экономик. Мы, МВФ стали частью этих ответных действий, и никогда в нашей истории мы не делали так много за такой короткий период – поддержали более 80 стран посредством экстренного финансирования и наших регулярных программ", - указала она.
Однако, как отметила глава МВФ, большинство рынков развивающихся стран, если не считать Китай, не наблюдает этого возврата своей былой крепости.
"Некоторые, согласно нашему прогнозу, будут наблюдать понижение, а не улучшение. Как мы знаем хорошо, экономики, зависящие от туризма, оказались на коленях. Страны с большими долгами испытывают ужасные проблемы. И сейчас вирус перемещается туда, где системы здравоохранения слабее", - добавила она.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 26,7 миллиона случаев заражения, более 876 тысяч человек скончались.
Рубли - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 07:13
Эксперт предупредил о риске застоя в российской экономике
382005
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗМВФБольшая двадцаткаКитайЭкономика
Рекомендуем
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин рассказал, когда будет положен конец пандемии
Самолет МиГ-29
Российский МиГ-29 перехватил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин оценил динамику восстановления экономики
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о запуске нового инвестиционного цикла
Актёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Эксперт оценил перспективы УДО для Ефремова
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске.
Белорусская оппозиция потребовала новых выборов без участия Лукашенко
Американский астронавт во время выхода в открытый космос на МКС
НАСА передумало покупать место на "Союзе" для доставки астронавта на МКС
Нефтяной станок-качалка компании Татнефть
Цена нефти Brent опустилась ниже 40 долларов
Логотип ООН на здании штаб-квартиры в Нью-Йорке
Миру предрекли новую пандемию
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский в здании Пресненского суда города Москвы
Добровинский рассказал, как Ефремов мог избежать тюрьмы
Актёра Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Серебренников призвал поддержать Ефремова
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Библия с автографом Трампа выставлена на продажу
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер Чехии посоветовал ВОЗ "молчать" с рекомендациями по COVID-19
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Безработица в России выходит на докризисные тренды, заявил Силуанов
Полицейская машина в Италии
Мафиози из "Коза ностра" откусил палец тюремщику
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:10ВЦИОМ: более 40% россиян не хотят объединения с Белоруссией
03:08ОСК рассказала о разработке проектов подлодок "Калина" и "Хаски"
03:03Россияне рассказали, как оценивают отношения с Белоруссией
02:58Bloomberg рассказал об успехах России в борьбе с кризисом
02:41Трамп заявил, что создавал космические силы по образцу России и Китая
02:20Британский сценарист Рональд Харвуд умер в возрасте 85 лет
02:20Эксперт рассказал о признаках скорой "смерти" смартфона
02:10Венесуэла получит российскую вакцину от COVID-19 в сентябре
02:07США пригрозили Белоруссии новыми санкциями после задержания Колесниковой
02:04В Роскачестве рассказали, как выбрать самый надежный зонт
01:52В Whatsapp обнаружили ломающие мессенджер "страшные" сообщения
01:44Испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca приостановили
01:27Глава минюста Грузии пообещал Саакашвили "наилучшее питание" в тюрьме
01:20Переданный Россией Украине Балух впал в кому после избиения в Киеве
01:04Источник: российский спутник "Экспресс-80" получил повреждения
00:53Раскрыты перспективы Ефремова в колонии
00:48В доме, где жила Легкоступова, нашли тела двух женщин
00:19Названы известные достопримечательности, в которых нельзя фотографировать
00:17Россия возобновила авиасообщение с Египтом
00:10Россияне стали массово отказываться от банковских карт
Лента новостейМолния