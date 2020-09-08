Глава МВФ сообщила о признаках восстановления мировой экономики
Кристалина Георгиева. Архивное фото
ООН, 8 сен – РИА Новости. Глава МВФ Кристалина Георгиева сообщила о наличии признаков восстановления мировой экономики от кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
"С тех пор, как мы встречались в мае, поступающие данные рисуют менее мрачную картину. Иными словами, мы видим некоторые знаки восстановления в мировой экономике", - сказала Георгиева, выступая в ходе виртуальной министерской встречи, посвященной теме финансирования развития в эпоху COVID-19 и после нее.
"Ряд развитых экономик, чувствуют себя, в некоторой степени, не так плохо. Мы не можем сказать, что они чувствуют себя лучше, потому что минус 6%, минус 8%, минус 10% - это плохо, но это меньше, чем мы прогнозировали. Китай пошел на поправку и восстанавливается немного быстрее, чем прогнозировалось", - добавила она.
По словам Георгиевой, такого эффекта удалось добиться благодаря поддержке мировой экономики, в том числе посредством вливания колоссальных средств.
18 мая, 11:35АкцентыТест на коронавирус: что происходит с американской экономикойВысокий уровень занятости населения – предмет особой гордости Дональда Трампа – буквально за месяц испарился. В США растет безработица, а экономические перспективы этой страны туманны. Негативная динамика, если она сохранится, повлияет на весь мир.
"Только министерства финансов стран G20 приняли фискальные меры на 11 триллионов долларов. А центральные банки сделали чудеса в поддержке своих государственных экономик. Мы, МВФ стали частью этих ответных действий, и никогда в нашей истории мы не делали так много за такой короткий период – поддержали более 80 стран посредством экстренного финансирования и наших регулярных программ", - указала она.
Однако, как отметила глава МВФ, большинство рынков развивающихся стран, если не считать Китай, не наблюдает этого возврата своей былой крепости.
"Некоторые, согласно нашему прогнозу, будут наблюдать понижение, а не улучшение. Как мы знаем хорошо, экономики, зависящие от туризма, оказались на коленях. Страны с большими долгами испытывают ужасные проблемы. И сейчас вирус перемещается туда, где системы здравоохранения слабее", - добавила она.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 26,7 миллиона случаев заражения, более 876 тысяч человек скончались.