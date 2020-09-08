https://ria.ru/20200908/ekonomika-1576907052.html
Эксперт предупредил о риске застоя в российской экономике
России нужны темпы роста ВВП в 2-3 раза выше, чем заложенные в план восстановления экономики 2-2,5%, иначе не избежать застоя, заявил РИА Новости управляющий... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T07:13
2020-09-08T07:13
2020-09-08T07:21
россия
национальное рейтинговое агентство
экономика
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> нужны темпы роста ВВП в 2-3 раза выше, чем заложенные в план восстановления экономики 2-2,5%, иначе не избежать застоя, заявил РИА Новости управляющий директор рейтинговой службы <a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnoe_rejjtingovoe_agentstvo/" target="_blank" data-auto="true">Национального рейтингового агентства</a> (НРА) Сергей Гришунин.По прогнозам НРА, российская экономика в 2020 году упадет на 4%, а в 2021 году вернется к росту - на 2%.По его словам, с такими темпами роста восстановление доходов населения будет медленным, а интерес инвесторов к российской экономике может пропасть. "А постоянная угроза санкций будет вести за собой девальвацию рубля даже при условии падающего доллара (к другим валютам, кроме рубля - ред.)", - отметил эксперт.Он добавил, что темпы роста экономики должны быть гораздо выше запланированных. "России нужен новый "большой скачок" и темпы роста раза в 2-3 выше, чем запланированы сейчас", - заключил эксперт.Минэкономразвития, как ожидается, на текущей неделе представит обновленный прогноз социально-экономического развития России на 2020 год и ближайшую трехлетку. По словам главы министерства <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Reshetnikov/" target="_blank" data-auto="true">Максима Решетникова</a>, ожидания по динамике ВВП в нем будут существенно улучшены по сравнению с июньским прогнозом, когда прогнозировался спад в 2020 году на 4,8%.
https://ria.ru/20200907/vorobev-1576885107.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200906/vyplaty-1576838564.html
Семен Семеныч
Прорыв, скачок... Полёт нормальный!
18
Степан Краснов
Развиваться надо последовательно а не скакать...... Теоретик-балабол......
11
7
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, национальное рейтинговое агентство, экономика