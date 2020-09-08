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https://ria.ru/20200908/efremova-1576910309.html
Дочь Ефремова показала свою возлюбленную
Дочь Михаила Ефремова Анна Мария опубликовала в Instagram фото со своей возлюбленной. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T09:38
2020-09-08T09:44
анна мария ефремова
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> Дочь Михаила Ефремова <a href="https://ria.ru/person_anna-mariya-efremova/" target="_blank">Анна Мария</a> опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/amefremova/?hl=ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram </a>фото со своей возлюбленной.На кадрах они стоят в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> на митинге оппозиции.Михаил Ефремов 8 июня на своем джипе выехал на встречную полосу и врезался в Lada, за рулем которой находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров, который позднее скончался в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного опьянения, а затем в его крови нашли следы наркотиков.Дочь артиста, комментируя ситуацию, заявила, что разочарована в отце.Ефремов в суде признал вину. Прокурор потребовал для артиста 11 лет колонии общего режима, а также запретить ему водить машину в течение трех лет. Защита актера попросила суд вынести "справедливый приговор", но без лишения свободы. Приговор огласят 8 сентября.
https://ria.ru/20200609/1572709644.html
Бухой в навоз папик вез кокс на ЛГБТ вечеринку дочери!???Весело живут...актёры России .
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анна мария ефремова, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Дочь Ефремова показала свою возлюбленную

09:38 08.09.2020 (обновлено: 09:44 08.09.2020)
45559
© Фото : @amefremovaАнна Мария Ефремова
Анна Мария Ефремова - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© Фото : @amefremova
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Дочь Михаила Ефремова Анна Мария опубликовала в Instagram фото со своей возлюбленной.
На кадрах они стоят в Минске на митинге оппозиции.
Михаил Ефремов 8 июня на своем джипе выехал на встречную полосу и врезался в Lada, за рулем которой находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров, который позднее скончался в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного опьянения, а затем в его крови нашли следы наркотиков.
Дочь артиста, комментируя ситуацию, заявила, что разочарована в отце.
Ефремов в суде признал вину. Прокурор потребовал для артиста 11 лет колонии общего режима, а также запретить ему водить машину в течение трех лет. Защита актера попросила суд вынести "справедливый приговор", но без лишения свободы. Приговор огласят 8 сентября.
Анна Мария Ефремова - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
9 июня, 19:12
Дочь устроившего пьяное ДТП Ефремова рассказала о раскаянии отца
3340773
Обсудить 5
Анна Мария ЕфремоваДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Бухой в навоз папик вез кокс на ЛГБТ вечеринку дочери!???Весело живут...актёры России .
8 сентября, 10:58
Иван ИванычИван Иваныч
2960042
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