https://ria.ru/20200908/efremova-1576910309.html

Дочь Ефремова показала свою возлюбленную

Дочь Михаила Ефремова Анна Мария опубликовала в Instagram фото со своей возлюбленной. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T09:38

2020-09-08T09:38

2020-09-08T09:44

анна мария ефремова

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572251386_0:203:713:604_1400x0_80_0_0_19a54677bbcfbdcf38b642d2c9ed40a5.jpg

<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> Дочь Михаила Ефремова <a href="https://ria.ru/person_anna-mariya-efremova/" target="_blank">Анна Мария</a> опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/amefremova/?hl=ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram </a>фото со своей возлюбленной.На кадрах они стоят в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> на митинге оппозиции.Михаил Ефремов 8 июня на своем джипе выехал на встречную полосу и врезался в Lada, за рулем которой находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров, который позднее скончался в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного опьянения, а затем в его крови нашли следы наркотиков.Дочь артиста, комментируя ситуацию, заявила, что разочарована в отце.Ефремов в суде признал вину. Прокурор потребовал для артиста 11 лет колонии общего режима, а также запретить ему водить машину в течение трех лет. Защита актера попросила суд вынести "справедливый приговор", но без лишения свободы. Приговор огласят 8 сентября.

https://ria.ru/20200609/1572709644.html

Иван Иваныч Бухой в навоз папик вез кокс на ЛГБТ вечеринку дочери!???Весело живут...актёры России . 41

5

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна мария ефремова, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия