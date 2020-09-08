https://ria.ru/20200908/efremov-1576960029.html

Защита Ефремова попросила Мосгорсуд отменить приговор актеру

Защита актера Михаила Ефремова, получившего 8 лет колонии за смертельное ДТП, обжаловала приговор суда, сообщил РИА Новости его адвокат Эльман Пашаев. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T21:33

2020-09-08T21:33

2020-09-09T01:12

эльман пашаев

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

москва

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Защита актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>, получившего 8 лет колонии за смертельное ДТП, обжаловала приговор суда, сообщил РИА Новости его адвокат <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a>."Я подал краткую жалобу на приговор", - сказал адвокат.Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> во вторник приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. ДТП по вине Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установил суд, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a> впоследствии умер в больнице.

https://ria.ru/20200908/efremov-1576959669.html

General2810 С таким адвокатом могли и 15 лет дать, не смотря на рамки в статье УК. 140

pavlino.11 Сам адвокатишка Пашаев Ефремова и потопил. За такую "работу" лицензии надо лишать. Если бы признал вину, пошел на сделку со следствием и договорился с потерпевшими, то получил бы 5-6 лет колонии-поселения и все были бы довольны. 110

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), москва, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов