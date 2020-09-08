https://ria.ru/20200908/efremov-1576959669.html

Ефремов пообещал прочитать для сотрудников СИЗО пьесу Охлобыстина

Осужденный за смертельное ДТП артист Михаил Ефремов чувствует себя хорошо, пообещал прочитать для сотрудников СИЗО пьесу "Пар", написанную сценаристом Иваном... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T21:26

2020-09-08T21:26

2020-09-08T21:26

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

марина литвинович

михаил ефремов

иван охлобыстин

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Осужденный за смертельное ДТП артист <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> чувствует себя хорошо, пообещал прочитать для сотрудников СИЗО пьесу "Пар", написанную сценаристом <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Okhlobystin/" target="_blank" data-auto="true">Иваном Охлобыстиным</a>, рассказала РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы <a href="http://ria.ru/person_marina-litvinovich/" target="_blank" data-auto="true">Марина Литвинович</a>.Пресненский суд Москвы во вторник приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. ДТП по вине Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установил суд, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a> впоследствии умер в больнице."Ефремов уже встретился с начальником СИЗО-5, они нашли общий язык. Они договорились, что Ефремов прочитает для хозотряда и сотрудников СИЗО пьесу "Пар", которая была написана Охлобыстиным для артиста", - сказала Литвинович.Она также добавила, что Ефремов чувствует себя нормально, врачи взяли у него все необходимые анализы. "Он сказал, что в целом у него нормальное ощущение, ожидал Ефремов худшего", - добавила правозащитница.Кроме того, Литвинович рассказала, что в карантинной камере вместе с артистом находятся гражданин России и Белоруссии. "Ефремов сказал, что они хорошие люди", - добавила она.Ранее Охлобыстин рассказал в интервью РИА Новости, что в самоизоляции написал Ефремову пьесу, которую он должен был ставить после пандемии. По его словам, все действие пьесы происходит в бане в римском зале. Собираются лучшие друзья, выпивают. Сначала все хорошо и дружелюбно, а потом неожиданно начинается конфликт, который приводит к гибели всех персонажей.

https://rsport.ria.ru/20200908/efremov-1576956737.html

https://ria.ru/20200908/efremov-1576953481.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, марина литвинович, михаил ефремов, иван охлобыстин