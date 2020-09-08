https://ria.ru/20200908/efremov-1576953481.html
Эксперт оценил шансы Ефремова выйти на свободу по амнистии
Актер Михаил Ефремов может выйти на свободу по амнистии в следующем году, если ее объявят, артист подойдет под категорию помилованных и нынешний приговор будет... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T18:40
2020-09-08T18:40
2020-09-08T18:41
янис юкша
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> может выйти на свободу по амнистии в следующем году, если ее объявят, артист подойдет под категорию помилованных и нынешний приговор будет смягчен, считает эксперт движения "Сильная Россия" по правовым вопросам адвокат <a href="http://ria.ru/person_yanis-yuksha-/" target="_blank" data-auto="true">Янис Юкша</a>.Адвокат заявил РИА Новости, что амнистию планировалось провести в 2018 году к 25-летию российской Конституции, в 2020 году - к 75-летию со дня Великой Победы. Однако проекты не были реализованы. На сегодняшний день поднят вопрос о том, что амнистия должна пройти в 2021 году."Сегодня неизвестно, какие категории осужденных лиц, находящихся в местах лишения свободы, попадут под нее. Обычно попадают женщины, подростки, лица больные, неизлечимо больные. Можно говорить, что акт милосердия коснется этих категорий. Ефремов совершил тяжкое преступление, хотя оно и не умышленное... Но мы пока не знаем, как будет выглядеть окончательный приговор. Убежден, что он так или иначе будет смягчен вышестоящими судами. И с учетом фактических обстоятельств, при условии смягчающих наказаний, в этом случае можно говорить о переходе в другую категорию преступлений на одну ступень ниже. Если подобные лица попадут под амнистию, то Ефремов соответственно тоже", - сказал Юкша.Он отметил, что по перечню помилованных, требованиям к амнистии станет ясно, будет ли он амнистирован."Важны факторы его деятельность в местах отбывания наказания, которая также может повлечь, как негативные, так и позитивные последствия", - добавил Юкша.Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> во вторник приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года.ДТП произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a> впоследствии умер в больнице.
https://ria.ru/20200908/efremov-1576950570.html
https://ria.ru/20200908/efremov-1576947117.html
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
янис юкша , сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, общество
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.
Актер Михаил Ефремов
может выйти на свободу по амнистии в следующем году, если ее объявят, артист подойдет под категорию помилованных и нынешний приговор будет смягчен, считает эксперт движения "Сильная Россия" по правовым вопросам адвокат Янис Юкша
.
Адвокат заявил РИА Новости, что амнистию планировалось провести в 2018 году к 25-летию российской Конституции, в 2020 году - к 75-летию со дня Великой Победы. Однако проекты не были реализованы. На сегодняшний день поднят вопрос о том, что амнистия должна пройти в 2021 году.
"Сегодня неизвестно, какие категории осужденных лиц, находящихся в местах лишения свободы, попадут под нее. Обычно попадают женщины, подростки, лица больные, неизлечимо больные. Можно говорить, что акт милосердия коснется этих категорий. Ефремов совершил тяжкое преступление, хотя оно и не умышленное... Но мы пока не знаем, как будет выглядеть окончательный приговор. Убежден, что он так или иначе будет смягчен вышестоящими судами. И с учетом фактических обстоятельств, при условии смягчающих наказаний, в этом случае можно говорить о переходе в другую категорию преступлений на одну ступень ниже. Если подобные лица попадут под амнистию, то Ефремов соответственно тоже", - сказал Юкша.
Он отметил, что по перечню помилованных, требованиям к амнистии станет ясно, будет ли он амнистирован.
"Важны факторы его деятельность в местах отбывания наказания, которая также может повлечь, как негативные, так и позитивные последствия", - добавил Юкша.
Пресненский суд Москвы
во вторник приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года.
ДТП произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров
впоследствии умер в больнице.