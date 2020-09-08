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https://ria.ru/20200908/efremov-1576950570.html
Потерпевшие по делу Ефремова потребуют проверить свидетелей защиты
Потерпевшие в ДТП с актером Михаилом Ефремовым подадут заявление в правоохранительные органы для проверки достоверности показаний свидетелей защиты актера,... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T17:47
2020-09-08T18:04
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Потерпевшие в ДТП с актером <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Ефремовым</a> подадут заявление в правоохранительные органы для проверки достоверности показаний свидетелей защиты актера, заявил РИА Новости адвокат <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Добровинский</a>."Мы напишем заявление, представим некоторую доказательственную базу и скорее всего подадим заявление в правоохранительные органы", - сказал Добровинский.В ходе заседания слепой на один глаз свидетель Александр Кобец и его друг Андрей Гаев, которые якобы были на месте ДТП, в ходе допроса указывали, что актер выходил со стороны пассажирского сиденья, но суд не принял во внимание их показания.Пресненский суд во вторник приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам колонии, а также запретил водить автомобиль сроком на три года.
https://ria.ru/20200908/efremov-1576946766.html
https://ria.ru/20200908/efremov-1576928667.html
Правильно.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, происшествия

Потерпевшие по делу Ефремова потребуют проверить свидетелей защиты

17:47 08.09.2020 (обновлено: 18:04 08.09.2020)
1362
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов
Актёр Михаил Ефремов - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда
Перейти в фотобанк
Актёр Михаил Ефремов. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Потерпевшие в ДТП с актером Михаилом Ефремовым подадут заявление в правоохранительные органы для проверки достоверности показаний свидетелей защиты актера, заявил РИА Новости адвокат Александр Добровинский.
"Мы напишем заявление, представим некоторую доказательственную базу и скорее всего подадим заявление в правоохранительные органы", - сказал Добровинский.
Свидетель Теван Бадасян у здания Пресненского суда города Москвы, - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 16:48
Глава "Трезвой России" попросил проверить свидетелей по делу Ефремова
В ходе заседания слепой на один глаз свидетель Александр Кобец и его друг Андрей Гаев, которые якобы были на месте ДТП, в ходе допроса указывали, что актер выходил со стороны пассажирского сиденья, но суд не принял во внимание их показания.
Пресненский суд во вторник приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам колонии, а также запретил водить автомобиль сроком на три года.
Актер Михаил Ефремов во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 16:14
Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии по делу о ДТП
10302012
Обсудить 3
ДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Правильно.
8 сентября, 18:12
Степан КрасновСтепан Краснов
900001
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