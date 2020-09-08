https://ria.ru/20200908/efremov-1576950570.html
Потерпевшие по делу Ефремова потребуют проверить свидетелей защиты
Потерпевшие в ДТП с актером Михаилом Ефремовым подадут заявление в правоохранительные органы для проверки достоверности показаний свидетелей защиты актера,... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T17:47
2020-09-08T17:47
2020-09-08T18:04
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Потерпевшие в ДТП с актером <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Ефремовым</a> подадут заявление в правоохранительные органы для проверки достоверности показаний свидетелей защиты актера, заявил РИА Новости адвокат <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Добровинский</a>."Мы напишем заявление, представим некоторую доказательственную базу и скорее всего подадим заявление в правоохранительные органы", - сказал Добровинский.В ходе заседания слепой на один глаз свидетель Александр Кобец и его друг Андрей Гаев, которые якобы были на месте ДТП, в ходе допроса указывали, что актер выходил со стороны пассажирского сиденья, но суд не принял во внимание их показания.Пресненский суд во вторник приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам колонии, а также запретил водить автомобиль сроком на три года.
https://ria.ru/20200908/efremov-1576946766.html
https://ria.ru/20200908/efremov-1576928667.html
Степан Краснов
Правильно.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, происшествия