https://ria.ru/20200908/efremov-1576948946.html

Ефремова поместили в московский СИЗО №5 "Водник"

Михаил Ефремов после вынесения обвинительного приговора был помещен в московский следственный изолятор №5 "Водник", сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T17:24

2020-09-08T17:24

2020-09-08T17:35

алексей мельников

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 8 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> после вынесения обвинительного приговора был помещен в московский следственный изолятор №5 "Водник", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."После суда его (Ефремова – ред.) привезли в СИЗО №5", - сказал собеседник агентства.Позднее информацию подтвердил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Melnikov1/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Мельников</a>.Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> во вторник приговорил Михаила Ефремова к 8 годам колонии общего режима и лишил его прав на три года. Адвокат заявил, что обжалует приговор.ДТП произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a> впоследствии умер в больнице.

https://ria.ru/20200908/udo-1576946976.html

Степан Краснов А в тюрьме сейчас макароны дают....... 13

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей мельников, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия