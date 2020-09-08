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https://ria.ru/20200908/efremov-1576948946.html
Ефремова поместили в московский СИЗО №5 "Водник"
Михаил Ефремов после вынесения обвинительного приговора был помещен в московский следственный изолятор №5 "Водник", сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T17:24
2020-09-08T17:35
алексей мельников
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 8 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> после вынесения обвинительного приговора был помещен в московский следственный изолятор №5 "Водник", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."После суда его (Ефремова – ред.) привезли в СИЗО №5", - сказал собеседник агентства.Позднее информацию подтвердил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Melnikov1/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Мельников</a>.Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> во вторник приговорил Михаила Ефремова к 8 годам колонии общего режима и лишил его прав на три года. Адвокат заявил, что обжалует приговор.ДТП произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a> впоследствии умер в больнице.
https://ria.ru/20200908/udo-1576946976.html
А в тюрьме сейчас макароны дают.......
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алексей мельников, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Ефремова поместили в московский СИЗО №5 "Водник"

17:24 08.09.2020 (обновлено: 17:35 08.09.2020)
10141
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов возле здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Актёр Михаил Ефремов возле здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Михаил Ефремов после вынесения обвинительного приговора был помещен в московский следственный изолятор №5 "Водник", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"После суда его (Ефремова – ред.) привезли в СИЗО №5", - сказал собеседник агентства.
Позднее информацию подтвердил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.
Пресненский суд Москвы во вторник приговорил Михаила Ефремова к 8 годам колонии общего режима и лишил его прав на три года. Адвокат заявил, что обжалует приговор.
ДТП произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице.
Актёр Михаил Ефремов возле здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
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88628210
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Алексей МельниковСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
А в тюрьме сейчас макароны дают.......
8 сентября, 17:31
Степан КрасновСтепан Краснов
390001
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