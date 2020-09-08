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Глава "Трезвой России" попросил проверить свидетелей по делу Ефремова
Член Общественной палаты РФ, глава "Трезвой России" Султан Хамзаев обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой подробно опросить... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T16:48
2020-09-08T16:48
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
султан хамзаев
михаил ефремов
владимир колокольцев
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Член Общественной палаты РФ, глава "Трезвой России" <a href="http://ria.ru/person_Sultan_KHamzaev/" target="_blank" data-auto="true">Султан Хамзаев</a> обратился к министру внутренних дел <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Kolokolcev/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Колокольцеву</a> с просьбой подробно опросить свидетелей по делу актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> и проверить на полиграфе "заведомый обман" их, а также адвоката осужденного, <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a>, копия обращения имеется в распоряжении РИА Новости.Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> во вторник приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима и лишил его прав на три года."Из открытых источников мне стало известно, что сегодня суд заявил о противоречиях в показаниях свидетеля Александра Кобца, а также не поверил его другу Андрею Гаеву, которые свидетельствовали, что Михаил Ефремов находился за пассажирским сидением в момент ДТП. Другой свидетель <a href="http://ria.ru/person_tevan-badasyan/" target="_blank" data-auto="true">Теван Бадасян</a> объявил, что незадолго до ДТП видел, как в автомобиль Ефремова на заднее сиденье садился некий "высокий мужчина в бейсболке", - говорится в обращении Хамзаева.Эксперты, как указано в письме, оценили эти показания "как выдуманную ложь с целью оправдать обвиняемого Михаила Ефремова"."Считаю важным разобраться в так называемых "свидетелях" стороны защиты, несколько раз дававших ложные показания по уголовному делу. Отдельно отмечу поведение самого адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева. ... Прошу рассмотреть данные факты, подробно опросить свидетелей по данному уголовному делу, а также при возможности проверить на полиграфе заведомый обман адвоката Эльмана Пашаева и "мутных" свидетелей. Прошу дать поручение разобраться", - указано в обращении.ДТП произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a> впоследствии умер в больнице.
https://radiosputnik.ria.ru/20200908/efremov-1576945901.html
https://ria.ru/20200908/efremov-1576945508.html
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, султан хамзаев, михаил ефремов, владимир колокольцев, москва, происшествия

Глава "Трезвой России" попросил проверить свидетелей по делу Ефремова

16:48 08.09.2020
1035
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСвидетель Теван Бадасян у здания Пресненского суда города Москвы,
Свидетель Теван Бадасян у здания Пресненского суда города Москвы, - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Член Общественной палаты РФ, глава "Трезвой России" Султан Хамзаев обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой подробно опросить свидетелей по делу актера Михаила Ефремова и проверить на полиграфе "заведомый обман" их, а также адвоката осужденного, Эльмана Пашаева, копия обращения имеется в распоряжении РИА Новости.
Пресненский суд Москвы во вторник приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима и лишил его прав на три года.
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"Из открытых источников мне стало известно, что сегодня суд заявил о противоречиях в показаниях свидетеля Александра Кобца, а также не поверил его другу Андрею Гаеву, которые свидетельствовали, что Михаил Ефремов находился за пассажирским сидением в момент ДТП. Другой свидетель Теван Бадасян объявил, что незадолго до ДТП видел, как в автомобиль Ефремова на заднее сиденье садился некий "высокий мужчина в бейсболке", - говорится в обращении Хамзаева.
Эксперты, как указано в письме, оценили эти показания "как выдуманную ложь с целью оправдать обвиняемого Михаила Ефремова".
"Считаю важным разобраться в так называемых "свидетелях" стороны защиты, несколько раз дававших ложные показания по уголовному делу. Отдельно отмечу поведение самого адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева. ... Прошу рассмотреть данные факты, подробно опросить свидетелей по данному уголовному делу, а также при возможности проверить на полиграфе заведомый обман адвоката Эльмана Пашаева и "мутных" свидетелей. Прошу дать поручение разобраться", - указано в обращении.
ДТП произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице.
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Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваСултан ХамзаевМихаил ЕфремовВладимир КолокольцевМоскваПроисшествия
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