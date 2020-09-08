https://ria.ru/20200908/efremov-1576946766.html

Глава "Трезвой России" попросил проверить свидетелей по делу Ефремова

Член Общественной палаты РФ, глава "Трезвой России" Султан Хамзаев обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой подробно опросить... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T16:48

2020-09-08T16:48

2020-09-08T16:48

эльман пашаев

дтп с участием михаила ефремова

султан хамзаев

михаил ефремов

владимир колокольцев

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Член Общественной палаты РФ, глава "Трезвой России" <a href="http://ria.ru/person_Sultan_KHamzaev/" target="_blank" data-auto="true">Султан Хамзаев</a> обратился к министру внутренних дел <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Kolokolcev/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Колокольцеву</a> с просьбой подробно опросить свидетелей по делу актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> и проверить на полиграфе "заведомый обман" их, а также адвоката осужденного, <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a>, копия обращения имеется в распоряжении РИА Новости.Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> во вторник приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима и лишил его прав на три года."Из открытых источников мне стало известно, что сегодня суд заявил о противоречиях в показаниях свидетеля Александра Кобца, а также не поверил его другу Андрею Гаеву, которые свидетельствовали, что Михаил Ефремов находился за пассажирским сидением в момент ДТП. Другой свидетель <a href="http://ria.ru/person_tevan-badasyan/" target="_blank" data-auto="true">Теван Бадасян</a> объявил, что незадолго до ДТП видел, как в автомобиль Ефремова на заднее сиденье садился некий "высокий мужчина в бейсболке", - говорится в обращении Хамзаева.Эксперты, как указано в письме, оценили эти показания "как выдуманную ложь с целью оправдать обвиняемого Михаила Ефремова"."Считаю важным разобраться в так называемых "свидетелях" стороны защиты, несколько раз дававших ложные показания по уголовному делу. Отдельно отмечу поведение самого адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева. ... Прошу рассмотреть данные факты, подробно опросить свидетелей по данному уголовному делу, а также при возможности проверить на полиграфе заведомый обман адвоката Эльмана Пашаева и "мутных" свидетелей. Прошу дать поручение разобраться", - указано в обращении.ДТП произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a> впоследствии умер в больнице.

https://radiosputnik.ria.ru/20200908/efremov-1576945901.html

https://ria.ru/20200908/efremov-1576945508.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, султан хамзаев, михаил ефремов, владимир колокольцев, москва, происшествия