https://ria.ru/20200908/efremov-1576945508.html
Эксперт оценил перспективы УДО для Ефремова
Артист Михаил Ефремов, которого во вторник приговорили к восьми годам колонии за смертельное ДТП, может выйти на свободу через полтора-два года, считает адвокат РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T16:29
2020-09-08T16:29
2020-09-08T16:31
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
александр почуев (адвокат)
михаил ефремов
москва
происшествия
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https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576940781_0:23:1880:1080_1400x0_80_0_0_ee878372f3fc3180d3d04bff68bd0bd4.jpg
<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Артист <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a>, которого во вторник приговорили к восьми годам колонии за смертельное ДТП, может выйти на свободу через полтора-два года, считает адвокат <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-pochuev-advokat/" target="_blank" data-auto="true">Александр Почуев</a>.Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> во вторник приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года."Полагаю, что в дальнейшем при обжаловании приговора вышестоящие суды исправят чрезмерную его суровость. И у актера Ефремова есть потенциальная возможность... существенно смягчить свою участь, добившись снижения срока путем обжалования и условно досрочного освобождения. Он может оказаться на свободе через полтора - два года", - сказал РИА Новости эксперт.Почуев также добавил, что "жесткий" приговор был ожидаем. По его мнению, смягчить вердикт могла лишь работа с потерпевшей стороной, раскаяние и выверенная работа со СМИ.ДТП произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a> впоследствии умер в больнице.
https://ria.ru/20200908/serdtse-1576943770.html
3
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Ефремову надели наручники в зале суда
Пресненский суд Москвы приговорил к 8 годам колонии актера Михаила Ефремова за ДТП на Садовом кольце, в результате которого скончался водитель другой машины, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Также Ефремова лишили прав на три года, как и просила прокурор. Актер отреагировал на приговор без эмоций, с опущенной головой. В прениях сторон прокурор настаивал на почти максимальном наказании – 11 лет колонии общего режима и запрете на три года после освобождения садиться за руль. Защита просила о справедливом приговоре, но без колонии. Адвокат указывал на смягчающие обстоятельства - детей на иждивении, многочисленные награды и частичное погашение исков о компенсации вреда.
2020-09-08T16:29
true
PT0M37S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, александр почуев (адвокат), михаил ефремов, москва, происшествия