Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200908/efremov-1576945508.html
Эксперт оценил перспективы УДО для Ефремова
Артист Михаил Ефремов, которого во вторник приговорили к восьми годам колонии за смертельное ДТП, может выйти на свободу через полтора-два года, считает адвокат РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T16:29
2020-09-08T16:31
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
александр почуев (адвокат)
михаил ефремов
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576940781_0:23:1880:1080_1400x0_80_0_0_ee878372f3fc3180d3d04bff68bd0bd4.jpg
<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Артист <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a>, которого во вторник приговорили к восьми годам колонии за смертельное ДТП, может выйти на свободу через полтора-два года, считает адвокат <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-pochuev-advokat/" target="_blank" data-auto="true">Александр Почуев</a>.Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> во вторник приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года."Полагаю, что в дальнейшем при обжаловании приговора вышестоящие суды исправят чрезмерную его суровость. И у актера Ефремова есть потенциальная возможность... существенно смягчить свою участь, добившись снижения срока путем обжалования и условно досрочного освобождения. Он может оказаться на свободе через полтора - два года", - сказал РИА Новости эксперт.Почуев также добавил, что "жесткий" приговор был ожидаем. По его мнению, смягчить вердикт могла лишь работа с потерпевшей стороной, раскаяние и выверенная работа со СМИ.ДТП произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a> впоследствии умер в больнице.
https://ria.ru/20200908/serdtse-1576943770.html
3
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Ефремову надели наручники в зале суда
Пресненский суд Москвы приговорил к 8 годам колонии актера Михаила Ефремова за ДТП на Садовом кольце, в результате которого скончался водитель другой машины, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Также Ефремова лишили прав на три года, как и просила прокурор. Актер отреагировал на приговор без эмоций, с опущенной головой. В прениях сторон прокурор настаивал на почти максимальном наказании – 11 лет колонии общего режима и запрете на три года после освобождения садиться за руль. Защита просила о справедливом приговоре, но без колонии. Адвокат указывал на смягчающие обстоятельства - детей на иждивении, многочисленные награды и частичное погашение исков о компенсации вреда.
2020-09-08T16:29
true
PT0M37S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576940781_33:0:1473:1080_1400x0_80_0_0_2aedef72cf3492ecdae3ebe76cf6ba00.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, александр почуев (адвокат), михаил ефремов, москва, происшествия

Эксперт оценил перспективы УДО для Ефремова

16:29 08.09.2020 (обновлено: 16:31 08.09.2020)
1402
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Актёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Артист Михаил Ефремов, которого во вторник приговорили к восьми годам колонии за смертельное ДТП, может выйти на свободу через полтора-два года, считает адвокат Александр Почуев.
Пресненский суд Москвы во вторник приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года.
"Полагаю, что в дальнейшем при обжаловании приговора вышестоящие суды исправят чрезмерную его суровость. И у актера Ефремова есть потенциальная возможность... существенно смягчить свою участь, добившись снижения срока путем обжалования и условно досрочного освобождения. Он может оказаться на свободе через полтора - два года", - сказал РИА Новости эксперт.
Почуев также добавил, что "жесткий" приговор был ожидаем. По его мнению, смягчить вердикт могла лишь работа с потерпевшей стороной, раскаяние и выверенная работа со СМИ.
ДТП произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице.
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский в здании Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 16:06
Добровинский рассказал, как Ефремов мог избежать тюрьмы
1001949
Обсудить 3
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр Почуев (адвокат)Михаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский в здании Пресненского суда города Москвы
Добровинский рассказал, как Ефремов мог избежать тюрьмы
Свидетель Теван Бадасян у здания Пресненского суда города Москвы,
Глава "Трезвой России" попросил проверить свидетелей по делу Ефремова
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин рассказал, когда будет положен конец пандемии
Актёр Михаил Ефремов возле здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Названы условия УДО для Ефремова
Жена актера Михаила Ефремова Софья Кругликова в здании Пресненского суда города Москвы
Стало известно о реакции жены Ефремова на приговор
Автомобильная дорога в Эстонии
В Эстонии вместо штрафа за превышение скорости придется стоять на обочине
Актёра Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Серебренников призвал поддержать Ефремова
Актёр Михаил Ефремов возле здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Ефремова отправят в СИЗО на карантин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин оценил динамику восстановления экономики
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске.
Белорусская оппозиция потребовала новых выборов без участия Лукашенко
Актёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Шнуров написал стихотворение о приговоре Ефремову
Актёр Михаил Ефремов возле здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Ефремова поместили в московский СИЗО №5 "Водник"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о запуске нового инвестиционного цикла
Мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра хода реализации проекта реновации промзоны Братцево в Москве
Собянин призвал к минимальным ограничениям при росте случаев COVID-19
Кристалина Георгиева
Глава МВФ сообщила о признаках восстановления мировой экономики
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:10ВЦИОМ: более 40% россиян не хотят объединения с Белоруссией
03:08ОСК рассказала о разработке проектов подлодок "Калина" и "Хаски"
03:03Россияне рассказали, как оценивают отношения с Белоруссией
02:58Bloomberg рассказал об успехах России в борьбе с кризисом
02:41Трамп заявил, что создавал космические силы по образцу России и Китая
02:20Британский сценарист Рональд Харвуд умер в возрасте 85 лет
02:20Эксперт рассказал о признаках скорой "смерти" смартфона
02:10Венесуэла получит российскую вакцину от COVID-19 в сентябре
02:07США пригрозили Белоруссии новыми санкциями после задержания Колесниковой
02:04В Роскачестве рассказали, как выбрать самый надежный зонт
01:52В Whatsapp обнаружили ломающие мессенджер "страшные" сообщения
01:44Испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca приостановили
01:27Глава минюста Грузии пообещал Саакашвили "наилучшее питание" в тюрьме
01:20Переданный Россией Украине Балух впал в кому после избиения в Киеве
01:04Источник: российский спутник "Экспресс-80" получил повреждения
00:53Раскрыты перспективы Ефремова в колонии
00:48В доме, где жила Легкоступова, нашли тела двух женщин
00:19Названы известные достопримечательности, в которых нельзя фотографировать
00:17Россия возобновила авиасообщение с Египтом
00:10Россияне стали массово отказываться от банковских карт
Лента новостейМолния