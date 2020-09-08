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https://ria.ru/20200908/efremov-1576943888.html
Серебренников призвал поддержать Ефремова
Режиссер и худрук театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников считает, что Михаил Ефремов в произошедшей с ним трагедии сам себе "высший судья", и призывает... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T16:09
2020-09-08T17:51
культура
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
кирилл серебренников
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Режиссер и худрук театра "Гоголь-центр" <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Serebrennikov/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Серебренников</a> считает, что <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> в произошедшей с ним трагедии сам себе "высший судья", и призывает поклонников таланта поддержать актера.Пресненский суд Москвы во вторник приговорил Ефремова за смертельное ДТП на Садовом кольце к восьми годам колонии. Адвокат <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> заявил РИА Новости, что защита будет обжаловать приговор."Я сопереживаю Мише Ефремову, которого приговорили к 8 годам колонии. Я многие годы знаю его, его семью... Трагедия, которая произошла по вине Миши, авария, в которой погиб человек, - это ужасно, это очень горько, очень больно. Самый высший судья ему теперь – он сам, и я могу представить, что чувствует сейчас Миша. Пусть с ним будут сегодня рядом все его зрители, которые знают и ценят его талант, его семья, его друзья. Надо справиться с этим. Надо помочь друг другу – без злобы, без злорадства, без кликушества", - написал Серебренников в Instagram.По его словам, необходимо подумать о человеке, которого уже нет, и о человеке, которому очень плохо. "Переснять дубль нельзя. Мертвому, к огромному сожалению, уже не помочь. Живому нужна поддержка", - заключил он.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. По версии следствия, пьяный актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице.
https://ria.ru/20200908/serdtse-1576943770.html
А этот-то почему не сидит?
39
Это очень жестоко, но если вдруг случиться такое несчастье и кто то по пьяни и под наркотой, собьёт насмерть кого из родных, этого великого махинаторов от искусства, то не надо его привлекать к уголовной ответственности, он ведь хороший человек и сам себе судья
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, кирилл серебренников, москва, происшествия

Серебренников призвал поддержать Ефремова

16:09 08.09.2020 (обновлено: 17:51 08.09.2020)
5374
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктёра Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Актёра Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Режиссер и худрук театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников считает, что Михаил Ефремов в произошедшей с ним трагедии сам себе "высший судья", и призывает поклонников таланта поддержать актера.
Пресненский суд Москвы во вторник приговорил Ефремова за смертельное ДТП на Садовом кольце к восьми годам колонии. Адвокат Эльман Пашаев заявил РИА Новости, что защита будет обжаловать приговор.
"Я сопереживаю Мише Ефремову, которого приговорили к 8 годам колонии. Я многие годы знаю его, его семью... Трагедия, которая произошла по вине Миши, авария, в которой погиб человек, - это ужасно, это очень горько, очень больно. Самый высший судья ему теперь – он сам, и я могу представить, что чувствует сейчас Миша. Пусть с ним будут сегодня рядом все его зрители, которые знают и ценят его талант, его семья, его друзья. Надо справиться с этим. Надо помочь друг другу – без злобы, без злорадства, без кликушества", - написал Серебренников в Instagram.
По его словам, необходимо подумать о человеке, которого уже нет, и о человеке, которому очень плохо. "Переснять дубль нельзя. Мертвому, к огромному сожалению, уже не помочь. Живому нужна поддержка", - заключил он.
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, пьяный актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице.
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Обсудить 3
КультураЭльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовКирилл СеребренниковМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
А этот-то почему не сидит?
8 сентября, 16:15
Александр Почему недопустимое? Я пропустил это полеАлександр Почему недопустимое? Я пропустил это поле
3400104
Это очень жестоко, но если вдруг случиться такое несчастье и кто то по пьяни и под наркотой, собьёт насмерть кого из родных, этого великого махинаторов от искусства, то не надо его привлекать к уголовной ответственности, он ведь хороший человек и сам себе судья
8 сентября, 16:32
Александр БородинАлександр Бородин
2300003
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