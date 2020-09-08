https://ria.ru/20200908/efremov-1576943888.html

Серебренников призвал поддержать Ефремова

Режиссер и худрук театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников считает, что Михаил Ефремов в произошедшей с ним трагедии сам себе "высший судья", и призывает... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T16:09

2020-09-08T16:09

2020-09-08T17:51

культура

эльман пашаев

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

кирилл серебренников

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576935835_0:0:2468:1389_1400x0_80_0_0_ee2b60ee7434236e84018a2d199d732c.jpg

<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Режиссер и худрук театра "Гоголь-центр" <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Serebrennikov/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Серебренников</a> считает, что <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> в произошедшей с ним трагедии сам себе "высший судья", и призывает поклонников таланта поддержать актера.Пресненский суд Москвы во вторник приговорил Ефремова за смертельное ДТП на Садовом кольце к восьми годам колонии. Адвокат <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> заявил РИА Новости, что защита будет обжаловать приговор."Я сопереживаю Мише Ефремову, которого приговорили к 8 годам колонии. Я многие годы знаю его, его семью... Трагедия, которая произошла по вине Миши, авария, в которой погиб человек, - это ужасно, это очень горько, очень больно. Самый высший судья ему теперь – он сам, и я могу представить, что чувствует сейчас Миша. Пусть с ним будут сегодня рядом все его зрители, которые знают и ценят его талант, его семья, его друзья. Надо справиться с этим. Надо помочь друг другу – без злобы, без злорадства, без кликушества", - написал Серебренников в Instagram.По его словам, необходимо подумать о человеке, которого уже нет, и о человеке, которому очень плохо. "Переснять дубль нельзя. Мертвому, к огромному сожалению, уже не помочь. Живому нужна поддержка", - заключил он.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. По версии следствия, пьяный актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице.

https://ria.ru/20200908/serdtse-1576943770.html

Александр Почему недопустимое? Я пропустил это поле А этот-то почему не сидит? 39

Александр Бородин Это очень жестоко, но если вдруг случиться такое несчастье и кто то по пьяни и под наркотой, собьёт насмерть кого из родных, этого великого махинаторов от искусства, то не надо его привлекать к уголовной ответственности, он ведь хороший человек и сам себе судья 26

3

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, кирилл серебренников, москва, происшествия