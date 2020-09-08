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Источник не исключил уголовного дела против свидетелей защиты Ефремова
Правоохранительные органы могут возбудить уголовное дело, если показания свидетелей защиты осужденного Михаила Ефремова будут признаны ложными, сообщил РИА... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T14:53
2020-09-08T14:53
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
гумвд
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 8 сен – РИА Новости.</strong> Правоохранительные органы могут возбудить уголовное дело, если показания свидетелей защиты осужденного <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> будут признаны ложными, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."На практике, если суд признает какие-либо из показаний ложными и отвергает их в качестве доказательств, то может быть возбуждено уголовное дело за дачу заведомо ложных показаний", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в приговоре по делу эти факты выделяются в отдельную часть.Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> во вторник приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима и лишил его прав на три года. Пашаев заявил, что обжалует приговор.В свою очередь в пресс-службе МВД РФ заявили, что эксперты общественного совета при <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">ГУМВД</a> по Москве призвали дать уголовно-правовую оценку действиям адвоката Михаила Ефремова <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a> и дававших, как они считают, лживые показания свидетелей.ДТП произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице.
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, гумвд, михаил ефремов, москва, происшествия

Источник не исключил уголовного дела против свидетелей защиты Ефремова

14:53 08.09.2020
2311
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов возле здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Актёр Михаил Ефремов возле здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Правоохранительные органы могут возбудить уголовное дело, если показания свидетелей защиты осужденного Михаила Ефремова будут признаны ложными, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"На практике, если суд признает какие-либо из показаний ложными и отвергает их в качестве доказательств, то может быть возбуждено уголовное дело за дачу заведомо ложных показаний", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в приговоре по делу эти факты выделяются в отдельную часть.
Пресненский суд Москвы во вторник приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима и лишил его прав на три года. Пашаев заявил, что обжалует приговор.
В свою очередь в пресс-службе МВД РФ заявили, что эксперты общественного совета при ГУМВД по Москве призвали дать уголовно-правовую оценку действиям адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева и дававших, как они считают, лживые показания свидетелей.
ДТП произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице.
Актёра Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 14:39
Пригожин оценил приговор Ефремову
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Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваГУМВДМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
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и адвоката
8 сентября, 14:58
АМАлександр Марков
1400000
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