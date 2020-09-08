https://ria.ru/20200908/efremov-1576939072.html
Источник не исключил уголовного дела против свидетелей защиты Ефремова
Правоохранительные органы могут возбудить уголовное дело, если показания свидетелей защиты осужденного Михаила Ефремова будут признаны ложными, сообщил РИА... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T14:53
2020-09-08T14:53
2020-09-08T14:53
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
гумвд
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 8 сен – РИА Новости.</strong> Правоохранительные органы могут возбудить уголовное дело, если показания свидетелей защиты осужденного <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> будут признаны ложными, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."На практике, если суд признает какие-либо из показаний ложными и отвергает их в качестве доказательств, то может быть возбуждено уголовное дело за дачу заведомо ложных показаний", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в приговоре по делу эти факты выделяются в отдельную часть.Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> во вторник приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима и лишил его прав на три года. Пашаев заявил, что обжалует приговор.В свою очередь в пресс-службе МВД РФ заявили, что эксперты общественного совета при <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">ГУМВД</a> по Москве призвали дать уголовно-правовую оценку действиям адвоката Михаила Ефремова <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a> и дававших, как они считают, лживые показания свидетелей.ДТП произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице.
https://ria.ru/20200908/prigozhin-1576937779.html
Александр Марков
и адвоката
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, гумвд, михаил ефремов, москва, происшествия