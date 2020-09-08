https://ria.ru/20200908/efremov-1576939072.html

Источник не исключил уголовного дела против свидетелей защиты Ефремова

Правоохранительные органы могут возбудить уголовное дело, если показания свидетелей защиты осужденного Михаила Ефремова будут признаны ложными, сообщил РИА... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T14:53

2020-09-08T14:53

2020-09-08T14:53

эльман пашаев

дтп с участием михаила ефремова

гумвд

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 8 сен – РИА Новости.</strong> Правоохранительные органы могут возбудить уголовное дело, если показания свидетелей защиты осужденного <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> будут признаны ложными, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."На практике, если суд признает какие-либо из показаний ложными и отвергает их в качестве доказательств, то может быть возбуждено уголовное дело за дачу заведомо ложных показаний", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в приговоре по делу эти факты выделяются в отдельную часть.Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> во вторник приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима и лишил его прав на три года. Пашаев заявил, что обжалует приговор.В свою очередь в пресс-службе МВД РФ заявили, что эксперты общественного совета при <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">ГУМВД</a> по Москве призвали дать уголовно-правовую оценку действиям адвоката Михаила Ефремова <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a> и дававших, как они считают, лживые показания свидетелей.ДТП произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице.

https://ria.ru/20200908/prigozhin-1576937779.html

Александр Марков и адвоката 14

4

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, гумвд, михаил ефремов, москва, происшествия