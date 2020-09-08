https://ria.ru/20200908/efremov-1576934720.html

Актер Василий Мищенко назвал приговор Ефремову несправедливым

Заслуженный артист РФ Василий Мищенко считает приговор Михаилу Ефремову несправедливым, так как у актера есть трое детей, которых необходимо обеспечивать. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T14:03

2020-09-08T14:03

2020-09-08T14:03

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Заслуженный артист РФ Василий Мищенко считает приговор <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Ефремову</a> несправедливым, так как у актера есть трое детей, которых необходимо обеспечивать.Пресненский суд Москвы во вторник приговорил Ефремова к 8 годам колонии."У него трое детей. Это беспредел. Я не могу больше говорить", - сказал Мищенко РИА Новости.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. По версии следствия, пьяный актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице.

https://ria.ru/20200908/prigovor-1576933899.html

Ольга Занкова Беспредел - это спьяну человека убивать 67

Ольга Занкова у детей мать есть - вырастит. 31

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ефремову надели наручники в зале суда Пресненский суд Москвы приговорил к 8 годам колонии актера Михаила Ефремова за ДТП на Садовом кольце, в результате которого скончался водитель другой машины, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Также Ефремова лишили прав на три года, как и просила прокурор. Актер отреагировал на приговор без эмоций, с опущенной головой. В прениях сторон прокурор настаивал на почти максимальном наказании – 11 лет колонии общего режима и запрете на три года после освобождения садиться за руль. Защита просила о справедливом приговоре, но без колонии. Адвокат указывал на смягчающие обстоятельства - детей на иждивении, многочисленные награды и частичное погашение исков о компенсации вреда. 2020-09-08T14:03 true PT0M37S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия