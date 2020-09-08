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https://ria.ru/20200908/efremov-1576934720.html
Актер Василий Мищенко назвал приговор Ефремову несправедливым
Заслуженный артист РФ Василий Мищенко считает приговор Михаилу Ефремову несправедливым, так как у актера есть трое детей, которых необходимо обеспечивать. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T14:03
2020-09-08T14:03
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Заслуженный артист РФ Василий Мищенко считает приговор <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Ефремову</a> несправедливым, так как у актера есть трое детей, которых необходимо обеспечивать.Пресненский суд Москвы во вторник приговорил Ефремова к 8 годам колонии."У него трое детей. Это беспредел. Я не могу больше говорить", - сказал Мищенко РИА Новости.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. По версии следствия, пьяный актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице.
https://ria.ru/20200908/prigovor-1576933899.html
Беспредел - это спьяну человека убивать
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у детей мать есть - вырастит.
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Ефремову надели наручники в зале суда
Пресненский суд Москвы приговорил к 8 годам колонии актера Михаила Ефремова за ДТП на Садовом кольце, в результате которого скончался водитель другой машины, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Также Ефремова лишили прав на три года, как и просила прокурор. Актер отреагировал на приговор без эмоций, с опущенной головой. В прениях сторон прокурор настаивал на почти максимальном наказании – 11 лет колонии общего режима и запрете на три года после освобождения садиться за руль. Защита просила о справедливом приговоре, но без колонии. Адвокат указывал на смягчающие обстоятельства - детей на иждивении, многочисленные награды и частичное погашение исков о компенсации вреда.
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дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Актер Василий Мищенко назвал приговор Ефремову несправедливым

14:03 08.09.2020
8661
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев
Актер Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Актер Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Василий Мищенко считает приговор Михаилу Ефремову несправедливым, так как у актера есть трое детей, которых необходимо обеспечивать.
Пресненский суд Москвы во вторник приговорил Ефремова к 8 годам колонии.
"У него трое детей. Это беспредел. Я не могу больше говорить", - сказал Мищенко РИА Новости.
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, пьяный актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице.
Актер Михаил Ефремов и его адвокаты Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 13:53
Гособвинение прокомментировало приговор Ефремову
1461124183
Обсудить 9
ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
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Беспредел - это спьяну человека убивать
8 сентября, 14:05
О Ольга Занкова
6500011
у детей мать есть - вырастит.
8 сентября, 14:04
О Ольга Занкова
2800003
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