https://ria.ru/20200908/efremov-1576934080.html

В Совфеде прокомментировали приговор Ефремову

Актер Михаил Ефремов лишил себя милосердия, отказавшись раскаяться в смертельном ДТП на Садовом кольце, сам приговор стал чем-то средним между минимальным... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T13:55

2020-09-08T13:55

2020-09-08T14:14

дтп с участием михаила ефремова

александр вайнберг

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> лишил себя милосердия, отказавшись раскаяться в смертельном ДТП на Садовом кольце, сам приговор стал чем-то средним между минимальным сроком и запросом прокурора, сказал РИА Новости во вторник член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-vaynberg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Вайнберг</a>.Во вторник Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> приговорил Ефремова за ДТП на Садовом кольце, в котором погиб Сергей Захаров, к 8 годам колонии и взыскал с него 800 тысяч рублей по гражданскому иску старшего сына погибшего."На месте Ефремова обжаловать бы этот приговор не стал, так как он и так совершил ошибку, пошел этим сложным, путаным путем. Во всем чувствовалась фальшивость", - сказал парламентарий.По его мнению, "актер лишил себя милосердия, может быть, пошли бы ему навстречу, если бы он искренне раскаялся".Вайнберг подчеркнул, что сложно оценивать эту ситуацию, в которой никто не хотел бы оказаться сам.Комментируя приговор, он отметил, что это "нечто среднее между минимальным сроком наказания и прокурорским запросом"."Посмотрим, что они будут делать с апелляцией", - заключил он.

https://ria.ru/20200908/efremov-1576931809.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, александр вайнберг, михаил ефремов, москва, происшествия