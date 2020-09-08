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https://ria.ru/20200908/efremov-1576934080.html
В Совфеде прокомментировали приговор Ефремову
Актер Михаил Ефремов лишил себя милосердия, отказавшись раскаяться в смертельном ДТП на Садовом кольце, сам приговор стал чем-то средним между минимальным... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T13:55
2020-09-08T14:14
дтп с участием михаила ефремова
александр вайнберг
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> лишил себя милосердия, отказавшись раскаяться в смертельном ДТП на Садовом кольце, сам приговор стал чем-то средним между минимальным сроком и запросом прокурора, сказал РИА Новости во вторник член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-vaynberg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Вайнберг</a>.Во вторник Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> приговорил Ефремова за ДТП на Садовом кольце, в котором погиб Сергей Захаров, к 8 годам колонии и взыскал с него 800 тысяч рублей по гражданскому иску старшего сына погибшего."На месте Ефремова обжаловать бы этот приговор не стал, так как он и так совершил ошибку, пошел этим сложным, путаным путем. Во всем чувствовалась фальшивость", - сказал парламентарий.По его мнению, "актер лишил себя милосердия, может быть, пошли бы ему навстречу, если бы он искренне раскаялся".Вайнберг подчеркнул, что сложно оценивать эту ситуацию, в которой никто не хотел бы оказаться сам.Комментируя приговор, он отметил, что это "нечто среднее между минимальным сроком наказания и прокурорским запросом"."Посмотрим, что они будут делать с апелляцией", - заключил он.
https://ria.ru/20200908/efremov-1576931809.html
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дтп с участием михаила ефремова, александр вайнберг, михаил ефремов, москва, происшествия

В Совфеде прокомментировали приговор Ефремову

13:55 08.09.2020 (обновлено: 14:14 08.09.2020)
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© АГН "Москва" / пресс-служба Пресненского районного суда МосквыАктер Михаил Ефремов и его адвокаты Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская во время оглашения приговора
Актер Михаил Ефремов и его адвокаты Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© АГН "Москва" / пресс-служба Пресненского районного суда Москвы
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Актер Михаил Ефремов лишил себя милосердия, отказавшись раскаяться в смертельном ДТП на Садовом кольце, сам приговор стал чем-то средним между минимальным сроком и запросом прокурора, сказал РИА Новости во вторник член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Александр Вайнберг.
Во вторник Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова за ДТП на Садовом кольце, в котором погиб Сергей Захаров, к 8 годам колонии и взыскал с него 800 тысяч рублей по гражданскому иску старшего сына погибшего.
"На месте Ефремова обжаловать бы этот приговор не стал, так как он и так совершил ошибку, пошел этим сложным, путаным путем. Во всем чувствовалась фальшивость", - сказал парламентарий.
По его мнению, "актер лишил себя милосердия, может быть, пошли бы ему навстречу, если бы он искренне раскаялся".
Вайнберг подчеркнул, что сложно оценивать эту ситуацию, в которой никто не хотел бы оказаться сам.
Комментируя приговор, он отметил, что это "нечто среднее между минимальным сроком наказания и прокурорским запросом".
"Посмотрим, что они будут делать с апелляцией", - заключил он.
Актёра Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр ВайнбергМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
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