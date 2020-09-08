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https://ria.ru/20200908/efremov-1576932309.html
Глава СПЧ назвал процесс по делу Ефремова фарсом
Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев назвал процесс по делу актера Михаила Ефремова фарсом, из-за чего он получил более... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T13:39
2020-09-08T13:56
дтп с участием михаила ефремова
валерий фадеев
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москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Fadeev/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Фадеев</a> назвал процесс по делу актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> фарсом, из-за чего он получил более жесткий приговор, чем он мог быть.Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> приговорил к 8 годам колонии Ефремова за ДТП на Садовом кольце, в результате которого скончался водитель другой машины."Считаю этот процесс фарсом, считаю, поведение некоторых участников процесса диким, и вся эта дикость привела к тому, что человек получил больше, чем мог бы получить", - сказал РИА Новости Фадеев.По его словам, действовать надо было по-человечески, и тогда все могло было быть мягче.
https://ria.ru/20200908/arest-1576932153.html
Не люблю СПЧ, но тут трудно не согласиться, ..из 8 лет, 4 точно от Пашаева.
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60
Собравшиеся кричали "Мало!" и "Свободу!" у суда, где вынесли приговор Ефремову
Собравшиеся у суда, где вынесли приговор Ефремову - одни кричат "Свободу", другие "Мало"
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дтп с участием михаила ефремова, валерий фадеев, михаил ефремов, москва, происшествия

Глава СПЧ назвал процесс по делу Ефремова фарсом

13:39 08.09.2020 (обновлено: 13:56 08.09.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в здании Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу о ДТП со смертельным исходом
Актер Михаил Ефремов в здании Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу о ДТП со смертельным исходом - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Актер Михаил Ефремов в здании Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу о ДТП со смертельным исходом. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев назвал процесс по делу актера Михаила Ефремова фарсом, из-за чего он получил более жесткий приговор, чем он мог быть.
Пресненский суд Москвы приговорил к 8 годам колонии Ефремова за ДТП на Садовом кольце, в результате которого скончался водитель другой машины.
Актер Михаил Ефремов и его адвокаты Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 13:37
Время, проведенное Ефремовым под домашним арестом, включили в срок
"Считаю этот процесс фарсом, считаю, поведение некоторых участников процесса диким, и вся эта дикость привела к тому, что человек получил больше, чем мог бы получить", - сказал РИА Новости Фадеев.
По его словам, действовать надо было по-человечески, и тогда все могло было быть мягче.
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Обсудить 8
ДТП с участием Михаила ЕфремоваВалерий ФадеевМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Не люблю СПЧ, но тут трудно не согласиться, ..из 8 лет, 4 точно от Пашаева.
8 сентября, 13:42
Сергей СавинСергей Савин
810011
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