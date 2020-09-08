https://ria.ru/20200908/efremov-1576932309.html
Глава СПЧ назвал процесс по делу Ефремова фарсом
Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев назвал процесс по делу актера Михаила Ефремова фарсом, из-за чего он получил более... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T13:39
2020-09-08T13:39
2020-09-08T13:56
дтп с участием михаила ефремова
валерий фадеев
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Fadeev/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Фадеев</a> назвал процесс по делу актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> фарсом, из-за чего он получил более жесткий приговор, чем он мог быть.Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> приговорил к 8 годам колонии Ефремова за ДТП на Садовом кольце, в результате которого скончался водитель другой машины."Считаю этот процесс фарсом, считаю, поведение некоторых участников процесса диким, и вся эта дикость привела к тому, что человек получил больше, чем мог бы получить", - сказал РИА Новости Фадеев.По его словам, действовать надо было по-человечески, и тогда все могло было быть мягче.
https://ria.ru/20200908/arest-1576932153.html
Сергей Савин
Не люблю СПЧ, но тут трудно не согласиться, ..из 8 лет, 4 точно от Пашаева.
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Собравшиеся кричали "Мало!" и "Свободу!" у суда, где вынесли приговор Ефремову
Собравшиеся у суда, где вынесли приговор Ефремову - одни кричат "Свободу", другие "Мало"
2020-09-08T13:39
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PT0M12S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп с участием михаила ефремова, валерий фадеев, михаил ефремов, москва, происшествия