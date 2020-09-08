https://ria.ru/20200908/efremov-1576932309.html

Глава СПЧ назвал процесс по делу Ефремова фарсом

Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев назвал процесс по делу актера Михаила Ефремова фарсом, из-за чего он получил более... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T13:39

2020-09-08T13:39

2020-09-08T13:56

дтп с участием михаила ефремова

валерий фадеев

михаил ефремов

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576919054_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_b7aa2d9287a019b06af61d9030882011.jpg

<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Fadeev/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Фадеев</a> назвал процесс по делу актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> фарсом, из-за чего он получил более жесткий приговор, чем он мог быть.Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> приговорил к 8 годам колонии Ефремова за ДТП на Садовом кольце, в результате которого скончался водитель другой машины."Считаю этот процесс фарсом, считаю, поведение некоторых участников процесса диким, и вся эта дикость привела к тому, что человек получил больше, чем мог бы получить", - сказал РИА Новости Фадеев.По его словам, действовать надо было по-человечески, и тогда все могло было быть мягче.

https://ria.ru/20200908/arest-1576932153.html

Сергей Савин Не люблю СПЧ, но тут трудно не согласиться, ..из 8 лет, 4 точно от Пашаева. 11

8

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Собравшиеся кричали "Мало!" и "Свободу!" у суда, где вынесли приговор Ефремову Собравшиеся у суда, где вынесли приговор Ефремову - одни кричат "Свободу", другие "Мало" 2020-09-08T13:39 true PT0M12S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, валерий фадеев, михаил ефремов, москва, происшествия