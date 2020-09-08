https://ria.ru/20200908/efremov-1576931121.html
Суд проявил снисхождение в приговоре Ефремову, считает Клишас
Суд в приговоре актеру Михаилу Ефремову проявил снисхождение к подсудимому с учётом "постыдного спектакля", устроенного его защитой, считает председатель... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T13:25
2020-09-08T13:25
2020-09-08T13:25
дтп с участием михаила ефремова
андрей клишас
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Суд в приговоре актеру <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Ефремову</a> проявил снисхождение к подсудимому с учётом "постыдного спектакля", устроенного его защитой, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klishas/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Клишас</a>.Ранее во вторник Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии за ДТП со смертельным исходом."Считаю, что с учётом того постыдного спектакля, который все наблюдали, суд проявил к подсудимому снисхождение", - заявил Клишас РИА Новости.
https://ria.ru/20200908/efremov-1576930302.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп с участием михаила ефремова, андрей клишас, михаил ефремов, происшествия