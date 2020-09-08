https://ria.ru/20200908/efremov-1576930302.html

Песков не стал комментировать приговор Ефремову

Кремль не комментирует решения судов, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать приговор актеру Михаилу... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T13:17

2020-09-08T13:17

2020-09-08T13:33

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

дмитрий песков

происшествия

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Кремль не комментирует решения судов, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> на просьбу прокомментировать приговор актеру <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Ефремову</a>.Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к 8 годам колонии за ДТП на Садовом кольце, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров."Мы не комментируем решения судов", - сказал он РИА Новости.Расследование дела и судебное разбирательство заняли ровно три месяца - авария произошла 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. По версии следствия, пьяный актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице.В прениях сторон прокурор настаивал на почти максимальном наказании - 11 лет колонии общего режима и запрете на три года после освобождения садиться за руль. Защита просила о справедливом приговоре, но без колонии. Адвокат указывал на смягчающие обстоятельства: детей на иждивении, многочисленные награды и частичное погашение исков о компенсации вреда.Вопрос о том, признает ли Ефремов вину, поднимался несколько раз и каждый раз на него давались разные ответы. Сразу после аварии актер дал признательные показания, затем опубликовал видео с извинениями. Однако уже в суде он заявил, что не помнит момент аварии и, соответственно, признать вину не может. Защита всячески пыталась доказать, что за рулем машины Ефремова был кто-то другой, а он сидел на месте пассажира. Однако в последнем слове актер все же признал вину, хотя и с формулировкой "если это был я".

https://ria.ru/20200908/efremov-1576931121.html

https://ria.ru/20200908/efremov-1576928523.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, дмитрий песков, происшествия