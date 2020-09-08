https://ria.ru/20200908/efremov-1576929864.html

Суд не лишил Ефремова государственных наград

Пресненский суд Москвы не стал лишать государственных наград актера Михаила Ефремова, получившего восемь лет колонии за смертельное ДТП, передает корреспондент... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T13:11

2020-09-08T13:11

2020-09-08T13:16

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Пресненский суд Москвы не стал лишать государственных наград актера <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Efremov" target="_blank">Михаила Ефремова</a>, получившего восемь лет колонии за смертельное ДТП, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Суд ограничился наказанием в виде лишения свободы и трехлетнего запрета управлять машиной после освобождения. Дополнительные наказания суд назначать не стал.Награды, как положительные характеристики и несовершеннолетние дети, стали по делу смягчающими обстоятельствами.<strong>О вынесении приговора по делу Ефремова читайте в</strong> <strong><a href="https://ria.ru/20200908/efremov-1576908793.html" target="_blank">онлайн-репортаже >></a></strong>

https://ria.ru/20200908/pomilovanie-1576897334.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия