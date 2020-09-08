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Суд не лишил Ефремова государственных наград
Пресненский суд Москвы не стал лишать государственных наград актера Михаила Ефремова, получившего восемь лет колонии за смертельное ДТП, передает корреспондент... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T13:11
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дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Пресненский суд Москвы не стал лишать государственных наград актера <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Efremov" target="_blank">Михаила Ефремова</a>, получившего восемь лет колонии за смертельное ДТП, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Суд ограничился наказанием в виде лишения свободы и трехлетнего запрета управлять машиной после освобождения. Дополнительные наказания суд назначать не стал.Награды, как положительные характеристики и несовершеннолетние дети, стали по делу смягчающими обстоятельствами.<strong>О вынесении приговора по делу Ефремова читайте в</strong> <strong><a href="https://ria.ru/20200908/efremov-1576908793.html" target="_blank">онлайн-репортаже &gt;&gt;</a></strong>
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дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Суд не лишил Ефремова государственных наград

13:11 08.09.2020 (обновлено: 13:16 08.09.2020)
18214
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда города Москвы перед началом заседания по делу о ДТП со смертельным исходом
Актер Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда города Москвы перед началом заседания по делу о ДТП со смертельным исходом - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Пресненский суд Москвы не стал лишать государственных наград актера Михаила Ефремова, получившего восемь лет колонии за смертельное ДТП, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд ограничился наказанием в виде лишения свободы и трехлетнего запрета управлять машиной после освобождения. Дополнительные наказания суд назначать не стал.
Награды, как положительные характеристики и несовершеннолетние дети, стали по делу смягчающими обстоятельствами.
О вынесении приговора по делу Ефремова читайте в онлайн-репортаже >>
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
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40327162
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