https://ria.ru/20200908/efremov-1576929864.html
Суд не лишил Ефремова государственных наград
Пресненский суд Москвы не стал лишать государственных наград актера Михаила Ефремова, получившего восемь лет колонии за смертельное ДТП, передает корреспондент... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T13:11
2020-09-08T13:11
2020-09-08T13:16
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Пресненский суд Москвы не стал лишать государственных наград актера <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Efremov" target="_blank">Михаила Ефремова</a>, получившего восемь лет колонии за смертельное ДТП, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Суд ограничился наказанием в виде лишения свободы и трехлетнего запрета управлять машиной после освобождения. Дополнительные наказания суд назначать не стал.Награды, как положительные характеристики и несовершеннолетние дети, стали по делу смягчающими обстоятельствами.<strong>О вынесении приговора по делу Ефремова читайте в</strong> <strong><a href="https://ria.ru/20200908/efremov-1576908793.html" target="_blank">онлайн-репортаже >></a></strong>
https://ria.ru/20200908/pomilovanie-1576897334.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия