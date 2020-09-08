Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200908/efremov-1576928457.html
Суд взыскал с Ефремова 800 тысяч рублей компенсации
Пресненский суд Москвы взыскал с Михаила Ефремова 800 тысяч рублей в качестве компенсации старшему сыну Сергея Захарова, погибшего после ДТП с участием актера,... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T12:56
2020-09-08T13:44
дтп с участием михаила ефремова
елена абрамова
михаил ефремов
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576920322_0:124:3072:1852_1400x0_80_0_0_de87a9eb56b2363f1e7974832514332f.jpg
<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> взыскал с <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> 800 тысяч рублей в качестве компенсации старшему сыну <a href="https://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova" target="_blank">Сергея Захарова</a>, погибшего после ДТП с участием актера, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Взыскать 800 тысяч рублей", - огласила решение судья <a href="http://ria.ru/person_Elena_Abramova/" target="_blank" data-auto="true">Елена Абрамова</a>.Во вторник суд признал Ефремова виновным в ДТП и приговорил его к 8 годам колонии.Согласно приговору, суд отказался разрешать гражданский иск вдовы, брата и младшего сына Захарова, это предстоит сделать в порядке гражданского производства.Вдова, брат и сын погибшего в ДТП Сергея Захарова заявили символические иски на 1 рубль каждый - эта сумма была им выплачена. Всем потерпевшим от лица Ефремова были переведены по 200 тысяч рублей наложенным платежом, однако свою часть взял только старший сын Захарова Виталий. Он же заявил исковые требования еще на 7,3 миллиона. Прокурор сочла достаточной компенсацию в 500 тысяч рублей.<strong>О вынесении приговора по делу Ефремова читайте в</strong> <strong><a href="https://ria.ru/20200908/efremov-1576908793.html" target="_blank">онлайн-репортаже &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200908/pomilovanie-1576897334.html
3
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Оглашение приговора Михаилу Ефремову. Кадры из зала суда
Оглашение приговора Михаилу Ефремову. Кадры из зала суда
2020-09-08T12:56
true
PT0M18S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576920322_0:0:2731:2048_1400x0_80_0_0_5542202ccc2cc1c6a742e3625e625143.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп с участием михаила ефремова, елена абрамова, михаил ефремов, москва, происшествия

Суд взыскал с Ефремова 800 тысяч рублей компенсации

12:56 08.09.2020 (обновлено: 13:44 08.09.2020)
3912
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Актер Михаил Ефремов. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Пресненский суд Москвы взыскал с Михаила Ефремова 800 тысяч рублей в качестве компенсации старшему сыну Сергея Захарова, погибшего после ДТП с участием актера, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Взыскать 800 тысяч рублей", - огласила решение судья Елена Абрамова.
Во вторник суд признал Ефремова виновным в ДТП и приговорил его к 8 годам колонии.
Согласно приговору, суд отказался разрешать гражданский иск вдовы, брата и младшего сына Захарова, это предстоит сделать в порядке гражданского производства.
Вдова, брат и сын погибшего в ДТП Сергея Захарова заявили символические иски на 1 рубль каждый - эта сумма была им выплачена. Всем потерпевшим от лица Ефремова были переведены по 200 тысяч рублей наложенным платежом, однако свою часть взял только старший сын Захарова Виталий. Он же заявил исковые требования еще на 7,3 миллиона. Прокурор сочла достаточной компенсацию в 500 тысяч рублей.
О вынесении приговора по делу Ефремова читайте в онлайн-репортаже >>
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 08:00
Как пощадить Михаила Ефремова
37621114
Обсудить 3
ДТП с участием Михаила ЕфремоваЕлена АбрамоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Оглашение приговора Михаилу Ефремову. Кадры из зала суда
Суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима
Актер Михаил Ефремов во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы
Ефремов получил реальный срок за пьяное ДТП
Никита Высоцкий
Суд счел показания Никиты Высоцкого в защиту Ефремова малоинформативными
Ефремову надели наручники в зале суда
Суд вынес приговор Михаилу Ефремову. Онлайн-репортаж
Дмитрий Кулеба
Кулеба рассказал о темах встречи глав МИД в "нормандском формате"
Актер Михаил Ефремов в здании Пресненского суда города Москвы
Потерпевшие по делу о ДТП с Ефремовым не будут обжаловать приговор
Актер Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы
За вещами Ефремова заехал Maybach Пашаева
Мария Колесникова
Госпогранкомитет Белоруссии объяснил задержание Марии Колесниковой
Актер Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы
Суд оценил версию о влиянии хакеров или "сгустков энергии" на Ефремова
Актер Михаил Ефремов входит в здание Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу о ДТП со смертельным исходом
Ефремова признали виновным по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Суд не поверил защите Ефремова, что Захаров погиб из-за врачебной ошибки
Актер Михаил Ефремов во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы
Суд не поверил показаниям свидетелей, что Ефремов был в машине не один
Актер Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы
Народный артист Филиппенко прокомментировал приговор Ефремову
Актер Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда города Москвы перед началом заседания по делу о ДТП со смертельным исходом
Суд не лишил Ефремова государственных наград
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский в здании Пресненского суда города Москвы
Добровинский рассказал, как Ефремов мог избежать тюрьмы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:10ВЦИОМ: более 40% россиян не хотят объединения с Белоруссией
03:08ОСК рассказала о разработке проектов подлодок "Калина" и "Хаски"
03:03Россияне рассказали, как оценивают отношения с Белоруссией
02:58Bloomberg рассказал об успехах России в борьбе с кризисом
02:41Трамп заявил, что создавал космические силы по образцу России и Китая
02:20Британский сценарист Рональд Харвуд умер в возрасте 85 лет
02:20Эксперт рассказал о признаках скорой "смерти" смартфона
02:10Венесуэла получит российскую вакцину от COVID-19 в сентябре
02:07США пригрозили Белоруссии новыми санкциями после задержания Колесниковой
02:04В Роскачестве рассказали, как выбрать самый надежный зонт
01:52В Whatsapp обнаружили ломающие мессенджер "страшные" сообщения
01:44Испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca приостановили
01:27Глава минюста Грузии пообещал Саакашвили "наилучшее питание" в тюрьме
01:20Переданный Россией Украине Балух впал в кому после избиения в Киеве
01:04Источник: российский спутник "Экспресс-80" получил повреждения
00:53Раскрыты перспективы Ефремова в колонии
00:48В доме, где жила Легкоступова, нашли тела двух женщин
00:19Названы известные достопримечательности, в которых нельзя фотографировать
00:17Россия возобновила авиасообщение с Египтом
00:10Россияне стали массово отказываться от банковских карт
Лента новостейМолния