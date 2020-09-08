https://ria.ru/20200908/efremov-1576928457.html

Суд взыскал с Ефремова 800 тысяч рублей компенсации

Пресненский суд Москвы взыскал с Михаила Ефремова 800 тысяч рублей в качестве компенсации старшему сыну Сергея Захарова, погибшего после ДТП с участием актера,... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T12:56

2020-09-08T12:56

2020-09-08T13:44

дтп с участием михаила ефремова

елена абрамова

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> взыскал с <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> 800 тысяч рублей в качестве компенсации старшему сыну <a href="https://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova" target="_blank">Сергея Захарова</a>, погибшего после ДТП с участием актера, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Взыскать 800 тысяч рублей", - огласила решение судья <a href="http://ria.ru/person_Elena_Abramova/" target="_blank" data-auto="true">Елена Абрамова</a>.Во вторник суд признал Ефремова виновным в ДТП и приговорил его к 8 годам колонии.Согласно приговору, суд отказался разрешать гражданский иск вдовы, брата и младшего сына Захарова, это предстоит сделать в порядке гражданского производства.Вдова, брат и сын погибшего в ДТП Сергея Захарова заявили символические иски на 1 рубль каждый - эта сумма была им выплачена. Всем потерпевшим от лица Ефремова были переведены по 200 тысяч рублей наложенным платежом, однако свою часть взял только старший сын Захарова Виталий. Он же заявил исковые требования еще на 7,3 миллиона. Прокурор сочла достаточной компенсацию в 500 тысяч рублей.<strong>О вынесении приговора по делу Ефремова читайте в</strong> <strong><a href="https://ria.ru/20200908/efremov-1576908793.html" target="_blank">онлайн-репортаже >></a></strong>

https://ria.ru/20200908/pomilovanie-1576897334.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Оглашение приговора Михаилу Ефремову. Кадры из зала суда Оглашение приговора Михаилу Ефремову. Кадры из зала суда 2020-09-08T12:56 true PT0M18S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, елена абрамова, михаил ефремов, москва, происшествия