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https://ria.ru/20200908/efremov-1576927704.html
Суд оценил версию о влиянии хакеров или "сгустков энергии" на Ефремова
Судья не поверила показаниям специалиста, заявившего об "энергетических сгустках" и возможном вмешательстве хакеров в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, передает РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T12:49
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происшествия
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Судья не поверила показаниям специалиста, заявившего об "энергетических сгустках" и возможном вмешательстве хакеров в ДТП с актером <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Efremov" target="_blank">Михаилом Ефремовым</a>, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы."Доводы специалиста, указавшего на возможное внешнее вмешательство в управление автомобилем хакеров через спутник, не вызывают у суда доверия. Руль и тормозная система автомобиля изучены, неисправностей не было", - заявила судья Елена Абрамова.<strong>О вынесении приговора по делу Ефремова читайте в <a href="https://ria.ru/20200908/efremov-1576908793.html">онлайн-репортаже &gt;&gt;</a></strong>
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60
происшествия

Суд оценил версию о влиянии хакеров или "сгустков энергии" на Ефремова

12:49 08.09.2020 (обновлено: 20:50 08.09.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Судья не поверила показаниям специалиста, заявившего об "энергетических сгустках" и возможном вмешательстве хакеров в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
"Доводы специалиста, указавшего на возможное внешнее вмешательство в управление автомобилем хакеров через спутник, не вызывают у суда доверия. Руль и тормозная система автомобиля изучены, неисправностей не было", - заявила судья Елена Абрамова.
О вынесении приговора по делу Ефремова читайте в онлайн-репортаже >>
Актер Михаил Ефремов входит в здание Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу о ДТП со смертельным исходом - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
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