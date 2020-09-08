https://ria.ru/20200908/efremov-1576927704.html
Суд оценил версию о влиянии хакеров или "сгустков энергии" на Ефремова
Судья не поверила показаниям специалиста, заявившего об "энергетических сгустках" и возможном вмешательстве хакеров в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, передает РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T12:49
2020-09-08T12:49
2020-09-08T20:50
происшествия
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Судья не поверила показаниям специалиста, заявившего об "энергетических сгустках" и возможном вмешательстве хакеров в ДТП с актером <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Efremov" target="_blank">Михаилом Ефремовым</a>, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы."Доводы специалиста, указавшего на возможное внешнее вмешательство в управление автомобилем хакеров через спутник, не вызывают у суда доверия. Руль и тормозная система автомобиля изучены, неисправностей не было", - заявила судья Елена Абрамова.<strong>О вынесении приговора по делу Ефремова читайте в <a href="https://ria.ru/20200908/efremov-1576908793.html">онлайн-репортаже >></a></strong>
https://ria.ru/20200908/efremov-1576919104.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия