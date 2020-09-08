https://ria.ru/20200908/efremov-1576925775.html

Суд не поверил, что Ефремов признал вину из-за стресса и алкоголя

Судья не поверила, что на стадии предварительного следствия актер Михаил Ефремов признал вину в смертельном ДТП из-за стресса и алкоголя, передает корреспондент РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T12:27

2020-09-08T12:27

2020-09-08T12:27

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Судья не поверила, что на стадии предварительного следствия актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> признал вину в смертельном ДТП из-за стресса и алкоголя, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.Ефремов после ДТП признал вину, подписал соответствующий протокол, но затем отказался от признания."Доводы защиты, что Ефремов признал вину из-за состояния алкогольного опьянения и стресса неубедительны. Допрос по просьбе Ефремова был отложен, и он давал показания, уже не находясь в состоянии опьянения, и был способен осознавать свои действия", - оглашает приговор судья Елена Абрамова.Вопрос о том, признает ли Ефремов вину, поднимался неоднократно. Сразу после аварии актер дал признательные показания, затем опубликовал видео с извинениями. Однако уже в суде он заявил, что на видеозаписи, по его словам, вырезан предлог "не", поскольку не помнит момент аварии и, соответственно, сознаться во вменяемом ему преступлении не может. В последнем слове Ефремов признал вину, хотя и с формулировкой "если это был я", выразил раскаяние и заявил, что "алкоголь - дикое зло: если не знаешь меры, то попадешь на 11 лет на нары".

https://ria.ru/20200908/efremov-1576906763.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия