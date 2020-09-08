https://ria.ru/20200908/efremov-1576924477.html

Суд не поверил доводам защиты, что Ефремов сидел на пассажирском месте

Судья не поверила доводам защиты, настаивавшей, что актер Михаил Ефремов во время рокового ДТП сидел на пассажирском сиденье, передает корреспондент РИА Новости РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T12:16

2020-09-08T12:16

2020-09-08T12:21

москва

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Судья не поверила доводам защиты, настаивавшей, что актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> во время рокового ДТП сидел на пассажирском сиденье, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>."Показания Ефремова, который заявил, что не помнит случившееся, но предполагает, что не был за рулем, суд не может принять в качестве достоверных ... Доводы защиты о том, что Ефремов находился на пассажирском сиденье, опровергаются доказательствами", - заявила в ходе оглашения приговора судья Елена Абрамова.<strong>О вынесении приговора по делу Ефремова читайте в <a href="https://ria.ru/20200908/efremov-1576908793.html" target="_blank">онлайн-репортаже >></a></strong>

https://ria.ru/20200908/efremov-1576922060.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия