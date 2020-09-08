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Суд не поверил доводам защиты, что Ефремов сидел на пассажирском месте
Судья не поверила доводам защиты, настаивавшей, что актер Михаил Ефремов во время рокового ДТП сидел на пассажирском сиденье, передает корреспондент РИА Новости РИА Новости, 08.09.2020
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москва
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Судья не поверила доводам защиты, настаивавшей, что актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> во время рокового ДТП сидел на пассажирском сиденье, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>."Показания Ефремова, который заявил, что не помнит случившееся, но предполагает, что не был за рулем, суд не может принять в качестве достоверных ... Доводы защиты о том, что Ефремов находился на пассажирском сиденье, опровергаются доказательствами", - заявила в ходе оглашения приговора судья Елена Абрамова.<strong>О вынесении приговора по делу Ефремова читайте в <a href="https://ria.ru/20200908/efremov-1576908793.html" target="_blank">онлайн-репортаже &gt;&gt;</a></strong>
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москва, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Суд не поверил доводам защиты, что Ефремов сидел на пассажирском месте

12:16 08.09.2020 (обновлено: 12:21 08.09.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Судья не поверила доводам защиты, настаивавшей, что актер Михаил Ефремов во время рокового ДТП сидел на пассажирском сиденье, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
"Показания Ефремова, который заявил, что не помнит случившееся, но предполагает, что не был за рулем, суд не может принять в качестве достоверных ... Доводы защиты о том, что Ефремов находился на пассажирском сиденье, опровергаются доказательствами", - заявила в ходе оглашения приговора судья Елена Абрамова.
О вынесении приговора по делу Ефремова читайте в онлайн-репортаже >>
Актер Михаил Ефремов в здании Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
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