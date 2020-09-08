Ефремова признали виновным по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце
11:25 08.09.2020 (обновлено: 12:04 08.09.2020)
0
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов входит в здание Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу о ДТП со смертельным исходом
Актер Михаил Ефремов входит в здание Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу о ДТП со смертельным исходом
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Пресненский суд Москвы во вторник признал актера Михаила Ефремова виновником ДТП на Садовом кольце, в результате которого погиб водитель другой машины, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП, повлекшее по неосторожности смерть человека", - начала читать приговор судья Елена Абрамова.
Наказание будет названо в конце приговора. Прокуратура запросила для актера 11 лет колонии общего режима и запрет три года после освобождения садиться за руль.
Защита просила о "справедливом приговоре", но без колонии. Адвокат Эльман Пашаев указывал на смягчающие обстоятельства - детей на иждивении, многочисленные награды и частичное погашение исков о компенсации вреда (в общей сложности на символические 3 рубля).
Максимально Уголовный кодекс предполагает за такое преступление 12 лет лишения свободы.
О вынесении приговора по делу Ефремова читайте в онлайн-репортаже >>