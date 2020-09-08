https://ria.ru/20200908/efremov-1576919104.html

Ефремова признали виновным по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце

Пресненский суд Москвы во вторник признал актера Михаила Ефремова виновником ДТП на Садовом кольце, в результате которого погиб водитель другой машины, передает РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T11:25

2020-09-08T11:25

2020-09-08T12:04

дтп с участием михаила ефремова

россия

михаил ефремов

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576916130_0:147:2808:1726_1400x0_80_0_0_9c0636ea11f7eab75090b1371286b570.jpg

<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> во вторник признал актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> виновником ДТП на Садовом кольце, в результате которого погиб водитель другой машины, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП, повлекшее по неосторожности смерть человека", - начала читать приговор судья Елена Абрамова.Наказание будет названо в конце приговора. Прокуратура запросила для актера 11 лет колонии общего режима и запрет три года после освобождения садиться за руль.Защита просила о "справедливом приговоре", но без колонии. Адвокат Эльман Пашаев указывал на смягчающие обстоятельства - детей на иждивении, многочисленные награды и частичное погашение исков о компенсации вреда (в общей сложности на символические 3 рубля).Максимально Уголовный кодекс предполагает за такое преступление 12 лет лишения свободы.<strong>О вынесении приговора по делу Ефремова читайте в <a href="https://ria.ru/20200908/efremov-1576908793.html">онлайн-репортаже >></a></strong>

https://radiosputnik.ria.ru/20200908/efremov-1576916133.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, происшествия