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Ефремова признали виновным по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце
Пресненский суд Москвы во вторник признал актера Михаила Ефремова виновником ДТП на Садовом кольце, в результате которого погиб водитель другой машины, передает РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T11:25
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дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> во вторник признал актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> виновником ДТП на Садовом кольце, в результате которого погиб водитель другой машины, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП, повлекшее по неосторожности смерть человека", - начала читать приговор судья Елена Абрамова.Наказание будет названо в конце приговора. Прокуратура запросила для актера 11 лет колонии общего режима и запрет три года после освобождения садиться за руль.Защита просила о "справедливом приговоре", но без колонии. Адвокат Эльман Пашаев указывал на смягчающие обстоятельства - детей на иждивении, многочисленные награды и частичное погашение исков о компенсации вреда (в общей сложности на символические 3 рубля).Максимально Уголовный кодекс предполагает за такое преступление 12 лет лишения свободы.<strong>О вынесении приговора по делу Ефремова читайте в <a href="https://ria.ru/20200908/efremov-1576908793.html">онлайн-репортаже &gt;&gt;</a></strong>
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дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, происшествия

Ефремова признали виновным по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце

11:25 08.09.2020 (обновлено: 12:04 08.09.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов входит в здание Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу о ДТП со смертельным исходом
Актер Михаил Ефремов входит в здание Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу о ДТП со смертельным исходом - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Актер Михаил Ефремов входит в здание Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу о ДТП со смертельным исходом
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Пресненский суд Москвы во вторник признал актера Михаила Ефремова виновником ДТП на Садовом кольце, в результате которого погиб водитель другой машины, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП, повлекшее по неосторожности смерть человека", - начала читать приговор судья Елена Абрамова.
Наказание будет названо в конце приговора. Прокуратура запросила для актера 11 лет колонии общего режима и запрет три года после освобождения садиться за руль.
Защита просила о "справедливом приговоре", но без колонии. Адвокат Эльман Пашаев указывал на смягчающие обстоятельства - детей на иждивении, многочисленные награды и частичное погашение исков о компенсации вреда (в общей сложности на символические 3 рубля).
Максимально Уголовный кодекс предполагает за такое преступление 12 лет лишения свободы.
О вынесении приговора по делу Ефремова читайте в онлайн-репортаже >>
Актер Михаил Ефремов входит в здание Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу о ДТП со смертельным исходом - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияМихаил ЕфремовПроисшествия
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