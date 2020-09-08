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Ефремов отправился на оглашение приговора без вещей
Артист Михаил Ефремов без вещей отправился в Пресненский суд на оглашение приговора по делу о ДТП со смертельным исходом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T10:33
2020-09-08T10:35
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Артист <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> без вещей отправился в Пресненский суд на оглашение приговора по делу о ДТП со смертельным исходом, передает корреспондент РИА Новости.В руках Ефремова только папка с документами.Сегодня судья должна огласить Ефремову приговор. Если срок будет реальным, находящегося под домашним арестом актера возьмут под стражу в зале суда.Прокурор 3 сентября попросила отправить Ефремова в колонию сроком на 11 лет, а также запретить ему водить автомобиль сроком на 3 года, защита настаивала на справедливом приговоре, но без лишения свободы. Сам артист в последнем слове выразил мнение, что "десятку точно дадут".Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. По версии следствия, пьяный актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице.<strong>О вынесении приговора по делу Ефремова читайте в <a href="https://ria.ru/20200908/efremov-1576908793.html" target="_blank">онлайн-репортаже &gt;&gt;</a></strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20200908/efremov-1576910843.html
Значит без вещей сядет.
52
Какие условно, он что по неосторожности совершил????? Бухой, обдолбаный, да ещё цирк с конями на месяц растянул. Только реальный срок, лет 8. Это будет справедливо и по закону.
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москва
РИА Новости
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дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Ефремов отправился на оглашение приговора без вещей

10:33 08.09.2020 (обновлено: 10:35 08.09.2020)
48367
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда Москвы
Актёр Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Актёр Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда Москвы
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Артист Михаил Ефремов без вещей отправился в Пресненский суд на оглашение приговора по делу о ДТП со смертельным исходом, передает корреспондент РИА Новости.
В руках Ефремова только папка с документами.
Сегодня судья должна огласить Ефремову приговор. Если срок будет реальным, находящегося под домашним арестом актера возьмут под стражу в зале суда.
Прокурор 3 сентября попросила отправить Ефремова в колонию сроком на 11 лет, а также запретить ему водить автомобиль сроком на 3 года, защита настаивала на справедливом приговоре, но без лишения свободы. Сам артист в последнем слове выразил мнение, что "десятку точно дадут".
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский у здания Пресненского суда города Москвы, где пройдет заседание по делу о ДТП со смертельным исходом - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 09:47
"Спекуляция". Добровинский оценил вероятность помилования Ефремова
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, пьяный актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице.
О вынесении приговора по делу Ефремова читайте в онлайн-репортаже >>
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Обсудить 22
ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Значит без вещей сядет.
8 сентября, 10:36
Илья JlordИлья Jlord
4250104
Какие условно, он что по неосторожности совершил????? Бухой, обдолбаный, да ещё цирк с конями на месяц растянул. Только реальный срок, лет 8. Это будет справедливо и по закону.
8 сентября, 11:07
Ефимыч 66Ефимыч 66
1100002
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