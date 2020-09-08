https://ria.ru/20200908/efremov-1576913827.html

Ефремов отправился на оглашение приговора без вещей

Артист Михаил Ефремов без вещей отправился в Пресненский суд на оглашение приговора по делу о ДТП со смертельным исходом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T10:33

2020-09-08T10:33

2020-09-08T10:35

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Артист <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> без вещей отправился в Пресненский суд на оглашение приговора по делу о ДТП со смертельным исходом, передает корреспондент РИА Новости.В руках Ефремова только папка с документами.Сегодня судья должна огласить Ефремову приговор. Если срок будет реальным, находящегося под домашним арестом актера возьмут под стражу в зале суда.Прокурор 3 сентября попросила отправить Ефремова в колонию сроком на 11 лет, а также запретить ему водить автомобиль сроком на 3 года, защита настаивала на справедливом приговоре, но без лишения свободы. Сам артист в последнем слове выразил мнение, что "десятку точно дадут".Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. По версии следствия, пьяный актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице.<strong>О вынесении приговора по делу Ефремова читайте в <a href="https://ria.ru/20200908/efremov-1576908793.html" target="_blank">онлайн-репортаже >></a></strong>

https://radiosputnik.ria.ru/20200908/efremov-1576910843.html

Илья Jlord Значит без вещей сядет. 52

Ефимыч 66 Какие условно, он что по неосторожности совершил????? Бухой, обдолбаный, да ещё цирк с конями на месяц растянул. Только реальный срок, лет 8. Это будет справедливо и по закону. 13

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия