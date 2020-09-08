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https://ria.ru/20200908/efremov-1576906763.html
Добровинский прокомментировал просьбу Охлобыстина о помиловании Ефремова
Представитель потерпевшей стороны по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский прокомментировал обращение актера Ивана... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T06:11
2020-09-08T09:31
дтп с участием михаила ефремова
россия
александр добровинский
михаил ефремов
иван охлобыстин
происшествия
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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> Представитель потерпевшей стороны по делу о смертельном ДТП с участием <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Добровинский</a> прокомментировал обращение актера <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Okhlobystin/" target="_blank" data-auto="true">Ивана Охлобыстина</a> к Владимиру Путину с просьбой "пощадить" коллегу.Адвокат подчеркнул, что говорить о помиловании Ефремова до вынесения приговора невозможно."Помилование может состояться только тогда, когда будет наказание, вынесенный судом вердикт. Когда этот вердикт вступит в законную силу, тогда можно будет говорить о помиловании. До того, как объявлен приговор, невозможно", — сказал телеканалу "<u><a href="https://tvzvezda.ru/">Звезда</a></u>" Добровинский.При этом юрист назвал спекуляцией разговоры о том, какое решение по этому вопросу может принять президент.Смертельное ДТПЕфремов 8 июня на своем джипе выехал на встречную полосу и врезался в Lada, за рулем которой находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Впоследствии он скончался в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии актер находился в состоянии опьянения, в его крови также нашли следы наркотиков.В четверг Ефремов в суде признал вину. Прокурор потребовал для артиста 11 лет колонии общего режима, а также трехлетнего запрета на вождение автомобиля. Защита актера попросила суд вынести "справедливый приговор", но без лишения свободы. Решение огласят 8 сентября.
https://ria.ru/20200908/efremov-1576906127.html
https://ria.ru/20200908/efremov-1576880880.html
Охлобыстину - позор и презрение!
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Охлобыстин подонок такой же
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россия
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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60
дтп с участием михаила ефремова, россия, александр добровинский, михаил ефремов, иван охлобыстин, происшествия

Добровинский прокомментировал просьбу Охлобыстина о помиловании Ефремова

06:11 08.09.2020 (обновлено: 09:31 08.09.2020)
160708
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАдвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Представитель потерпевшей стороны по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский прокомментировал обращение актера Ивана Охлобыстина к Владимиру Путину с просьбой "пощадить" коллегу.
Адвокат подчеркнул, что говорить о помиловании Ефремова до вынесения приговора невозможно.
Актер Михаил Ефремов - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
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Племянницу Ефремова возмутило поведение родных погибшего в ДТП водителя
"Помилование может состояться только тогда, когда будет наказание, вынесенный судом вердикт. Когда этот вердикт вступит в законную силу, тогда можно будет говорить о помиловании. До того, как объявлен приговор, невозможно", — сказал телеканалу "Звезда" Добровинский.
При этом юрист назвал спекуляцией разговоры о том, какое решение по этому вопросу может принять президент.

Смертельное ДТП

Ефремов 8 июня на своем джипе выехал на встречную полосу и врезался в Lada, за рулем которой находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Впоследствии он скончался в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии актер находился в состоянии опьянения, в его крови также нашли следы наркотиков.
В четверг Ефремов в суде признал вину. Прокурор потребовал для артиста 11 лет колонии общего режима, а также трехлетнего запрета на вождение автомобиля. Защита актера попросила суд вынести "справедливый приговор", но без лишения свободы. Решение огласят 8 сентября.
Актер Михаил Ефремов возле своего дома в Плотниковом переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 01:03
Дело Михаила Ефремова
402121082271
Обсудить 45
ДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовИван ОхлобыстинПроисшествия
Популярные комментарии
Охлобыстину - позор и презрение!
8 сентября, 06:41
НСНаблюдатель Сторонний
333145026
Охлобыстин подонок такой же
8 сентября, 06:27
Олег 84Олег 84
312046538
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