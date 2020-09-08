https://ria.ru/20200908/efremov-1576906763.html

Добровинский прокомментировал просьбу Охлобыстина о помиловании Ефремова

Представитель потерпевшей стороны по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский прокомментировал обращение актера Ивана... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T06:11

2020-09-08T06:11

2020-09-08T09:31

дтп с участием михаила ефремова

россия

александр добровинский

михаил ефремов

иван охлобыстин

происшествия

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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> Представитель потерпевшей стороны по делу о смертельном ДТП с участием <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Добровинский</a> прокомментировал обращение актера <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Okhlobystin/" target="_blank" data-auto="true">Ивана Охлобыстина</a> к Владимиру Путину с просьбой "пощадить" коллегу.Адвокат подчеркнул, что говорить о помиловании Ефремова до вынесения приговора невозможно."Помилование может состояться только тогда, когда будет наказание, вынесенный судом вердикт. Когда этот вердикт вступит в законную силу, тогда можно будет говорить о помиловании. До того, как объявлен приговор, невозможно", — сказал телеканалу "<u><a href="https://tvzvezda.ru/">Звезда</a></u>" Добровинский.При этом юрист назвал спекуляцией разговоры о том, какое решение по этому вопросу может принять президент.Смертельное ДТПЕфремов 8 июня на своем джипе выехал на встречную полосу и врезался в Lada, за рулем которой находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Впоследствии он скончался в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии актер находился в состоянии опьянения, в его крови также нашли следы наркотиков.В четверг Ефремов в суде признал вину. Прокурор потребовал для артиста 11 лет колонии общего режима, а также трехлетнего запрета на вождение автомобиля. Защита актера попросила суд вынести "справедливый приговор", но без лишения свободы. Решение огласят 8 сентября.

https://ria.ru/20200908/efremov-1576906127.html

https://ria.ru/20200908/efremov-1576880880.html

Наблюдатель Сторонний Охлобыстину - позор и презрение! 372

Олег 84 Охлобыстин подонок такой же 365

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, россия, александр добровинский, михаил ефремов, иван охлобыстин, происшествия