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https://ria.ru/20200908/efremov-1576906127.html
Племянницу Ефремова возмутило поведение родных погибшего в ДТП водителя
Племянница артиста Михаила Ефремова, актриса Ольга Ефремова, опубликовала в своем Instagram видеообращение, в котором выступила в защиту дяди и раскритиковала... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T03:21
2020-09-08T03:21
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 8 сен – РИА Новости.</strong> Племянница артиста <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>, актриса Ольга Ефремова, опубликовала в своем <a href="https://www.instagram.com/p/CE1nlpvCYBt/" target="_blank">Instagram</a> видеообращение, в котором выступила в защиту дяди и раскритиковала родственников погибшего в <a href="https://ria.ru/category_dtp-s-uchastiem-mikhaila-efremova/" target="_blank">ДТП</a> водителя <a href="https://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank">Сергея Захарова</a>."Михаил Олегович Ефремов - благочестивый, умный, добрейший, гениальный, в конце концов, человек", - выразила мнение актриса. При этом она назвала его кормильцем, у которого трое несовершеннолетних детей, "в отличие от детей погибшего (Сергея. – прим. ред.) Захарова"."С погибшим тоже все как-то странно... И год рождения определить не могут, и с родственниками не пойми что… Они, кстати, на Мальдивы уехали. Отдохнуть", - заявила Ефремова.По ее словам, в деле "нет ни одного вменяемого доказательства вины" артиста."С самого начала в этой жуткой истории слишком много темных пятен, правонарушений, некомпетентностей, профанации, а так же издевательства и травли", - утверждает Ефремова.Актриса также выразила мнение, что Ефремов признал свою вину в суде из-за того, что "устал". "Мой дядя самых честных правил", - добавила она.Дело ЕфремоваВечером 8 июня Михаил Ефремов на своем джипе выехал на встречную полосу и врезался в Lada, за рулем которой находился 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров, который позднее умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии актер был в состоянии алкогольного опьянения, в его крови также нашли следы наркотиков.Ефремов в суде признал вину. Прокурор потребовал для него 11 лет колонии общего режима, а также запрета водить машину в течение трех лет. Защита попросила суд вынести "справедливый приговор", но без лишения свободы. Суд огласит решение 8 сентября.
https://ria.ru/20200908/efremov-1576905561.html
https://ria.ru/20200907/rekomendatsiya-1576902270.html
От артистов одни проблемы, всю жизнь ничего не делают, а гонару как от самых полезных.
173
меня тоже возмутило их поведение — иски подали на 1 рубль... ну не хотите "грязных алко-денег" брать дык на благотворительность отправьте. ефремка всё равно их пропьёт а так польза будет
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, происшествия

Племянницу Ефремова возмутило поведение родных погибшего в ДТП водителя

03:21 08.09.2020
27513
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Актер Михаил Ефремов. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Племянница артиста Михаила Ефремова, актриса Ольга Ефремова, опубликовала в своем Instagram видеообращение, в котором выступила в защиту дяди и раскритиковала родственников погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова.
"Михаил Олегович Ефремов - благочестивый, умный, добрейший, гениальный, в конце концов, человек", - выразила мнение актриса. При этом она назвала его кормильцем, у которого трое несовершеннолетних детей, "в отличие от детей погибшего (Сергея. – прим. ред.) Захарова".
Актер Михаил Ефремов - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 01:43
Мясников назвал лучшим исходом для Ефремова гибель в ДТП
"С погибшим тоже все как-то странно... И год рождения определить не могут, и с родственниками не пойми что… Они, кстати, на Мальдивы уехали. Отдохнуть", - заявила Ефремова.
По ее словам, в деле "нет ни одного вменяемого доказательства вины" артиста.
"С самого начала в этой жуткой истории слишком много темных пятен, правонарушений, некомпетентностей, профанации, а так же издевательства и травли", - утверждает Ефремова.
Актриса также выразила мнение, что Ефремов признал свою вину в суде из-за того, что "устал". "Мой дядя самых честных правил", - добавила она.

Дело Ефремова

Вечером 8 июня Михаил Ефремов на своем джипе выехал на встречную полосу и врезался в Lada, за рулем которой находился 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров, который позднее умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии актер был в состоянии алкогольного опьянения, в его крови также нашли следы наркотиков.
Ефремов в суде признал вину. Прокурор потребовал для него 11 лет колонии общего режима, а также запрета водить машину в течение трех лет. Защита попросила суд вынести "справедливый приговор", но без лишения свободы. Суд огласит решение 8 сентября.
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
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472467141530
Обсудить 49
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
От артистов одни проблемы, всю жизнь ничего не делают, а гонару как от самых полезных.
8 сентября, 03:33
Геннадий SoloГеннадий Solo
16610105
меня тоже возмутило их поведение — иски подали на 1 рубль... ну не хотите "грязных алко-денег" брать дык на благотворительность отправьте. ефремка всё равно их пропьёт а так польза будет
8 сентября, 03:26
Вадим АнтоновВадим Антонов
671012423
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