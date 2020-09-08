https://ria.ru/20200908/efremov-1576906127.html

Племянницу Ефремова возмутило поведение родных погибшего в ДТП водителя

Племянница артиста Михаила Ефремова, актриса Ольга Ефремова, опубликовала в своем Instagram видеообращение, в котором выступила в защиту дяди и раскритиковала... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T03:21

2020-09-08T03:21

2020-09-08T03:21

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

россия

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 8 сен – РИА Новости.</strong> Племянница артиста <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>, актриса Ольга Ефремова, опубликовала в своем <a href="https://www.instagram.com/p/CE1nlpvCYBt/" target="_blank">Instagram</a> видеообращение, в котором выступила в защиту дяди и раскритиковала родственников погибшего в <a href="https://ria.ru/category_dtp-s-uchastiem-mikhaila-efremova/" target="_blank">ДТП</a> водителя <a href="https://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank">Сергея Захарова</a>."Михаил Олегович Ефремов - благочестивый, умный, добрейший, гениальный, в конце концов, человек", - выразила мнение актриса. При этом она назвала его кормильцем, у которого трое несовершеннолетних детей, "в отличие от детей погибшего (Сергея. – прим. ред.) Захарова"."С погибшим тоже все как-то странно... И год рождения определить не могут, и с родственниками не пойми что… Они, кстати, на Мальдивы уехали. Отдохнуть", - заявила Ефремова.По ее словам, в деле "нет ни одного вменяемого доказательства вины" артиста."С самого начала в этой жуткой истории слишком много темных пятен, правонарушений, некомпетентностей, профанации, а так же издевательства и травли", - утверждает Ефремова.Актриса также выразила мнение, что Ефремов признал свою вину в суде из-за того, что "устал". "Мой дядя самых честных правил", - добавила она.Дело ЕфремоваВечером 8 июня Михаил Ефремов на своем джипе выехал на встречную полосу и врезался в Lada, за рулем которой находился 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров, который позднее умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии актер был в состоянии алкогольного опьянения, в его крови также нашли следы наркотиков.Ефремов в суде признал вину. Прокурор потребовал для него 11 лет колонии общего режима, а также запрета водить машину в течение трех лет. Защита попросила суд вынести "справедливый приговор", но без лишения свободы. Суд огласит решение 8 сентября.

https://ria.ru/20200908/efremov-1576905561.html

https://ria.ru/20200907/rekomendatsiya-1576902270.html

Геннадий Solo От артистов одни проблемы, всю жизнь ничего не делают, а гонару как от самых полезных. 173

Вадим Антонов меня тоже возмутило их поведение — иски подали на 1 рубль... ну не хотите "грязных алко-денег" брать дык на благотворительность отправьте. ефремка всё равно их пропьёт а так польза будет 107

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, происшествия