https://ria.ru/20200908/efremov-1576905561.html

Мясников назвал лучшим исходом для Ефремова гибель в ДТП

Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с "Вечерней Москвой" прокомментировал признание Михаилом Ефремовым вины по делу о смертельном ДТП в центре... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T01:43

2020-09-08T01:43

2020-09-08T01:43

дтп с участием михаила ефремова

александр мясников (врач)

россия

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 8 сен – РИА Новости.</strong> Врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> в беседе с "<a href="https://vm.ru/" target="_blank">Вечерней Москвой</a>" прокомментировал признание <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Ефремовым</a> вины по делу о смертельном ДТП в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.Мясников выразил мнение, что лучшим для народного артиста было бы умереть в устроенной им аварии, так как в этом случае он "сохранил бы часть своего достоинства".При этом телеведущий усомнился в искренности раскаяния Ефремова. "Он просто не мужчина. Ефремов — трус и подлец!" — заявил Мясников, предположив, что актер постоянно лгал и хотел "отмазаться", однако это у него не вышло. "Тогда он решил "сознаться" в надежде получить послабление — вдруг судья зачтет?" — отметил он. Мясников также заявил, что Ефремов своим поведением полностью уничтожил себя, добавив, что дал бы ему максимально возможное наказание.Дело ЕфремоваВечером 8 июня Михаил Ефремов на своем джипе выехал на встречную полосу и врезался в Lada, за рулем которой находился 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров, который позднее умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии актер был в состоянии алкогольного опьянения, в его крови также нашли следы наркотиков.Ефремов в суде признал вину. Прокурор потребовал для него 11 лет колонии общего режима, а также запрета водить машину в течение трех лет. Защита попросила суд вынести "справедливый приговор", но без лишения свободы. Суд огласит решение 8 сентября.

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https://ria.ru/20200907/dobrovinskiy-1576853459.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, александр мясников (врач), россия, михаил ефремов, происшествия