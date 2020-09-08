https://ria.ru/20200908/donbass-1576922864.html

Зеленский анонсировал встречу политсоветников в "нормандском формате"

Встреча политсоветников в "нормандском формате" запланирована на 11 сентября, заявил во вторник президент Украины Владимир Зеленский. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T12:00

2020-09-08T12:00

2020-09-08T12:00

"нормандская четверка"

донбасс

владимир зеленский

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 8 сен - РИА Новости.</strong> Встреча политсоветников в "нормандском формате" запланирована на 11 сентября, заявил во вторник президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a>."У нас должно быть заседание 11 сентября советников "нормандского формата". Ждем там определенные предложения, определенные решения", - заявил Зеленский в ходе общения с журналистами, которое транслировалось на странице офиса президента в <a href="https://www.youtube.com/watch?v=QUchgCtyzIA" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-auto="true">YouTube</a>.Ранее пресс-служба офиса украинского президента сообщила, что встречу советников лидеров "нормандского формата", которая должна была состояться 28 августа в Париже, перенесли из-за командировки советника президента Франции. Позже глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что встреча политических советников лидеров стран-участниц "нормандского формата" (Германия, РФ, Украина, Франция) по урегулированию ситуации в Донбассе состоится до 10 сентября.

https://ria.ru/20200907/donbass-1576868022.html

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донбасс

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"нормандская четверка", донбасс, владимир зеленский, украина, в мире