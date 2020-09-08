Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200908/donbass-1576922864.html
Зеленский анонсировал встречу политсоветников в "нормандском формате"
Встреча политсоветников в "нормандском формате" запланирована на 11 сентября, заявил во вторник президент Украины Владимир Зеленский. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T12:00
2020-09-08T12:00
"нормандская четверка"
донбасс
владимир зеленский
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156219/80/1562198018_0:0:2779:1563_1400x0_80_0_0_9b30a6573d1f7c71049de24f10da5068.jpg
<strong>КИЕВ, 8 сен - РИА Новости.</strong> Встреча политсоветников в "нормандском формате" запланирована на 11 сентября, заявил во вторник президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a>."У нас должно быть заседание 11 сентября советников "нормандского формата". Ждем там определенные предложения, определенные решения", - заявил Зеленский в ходе общения с журналистами, которое транслировалось на странице офиса президента в <a href="https://www.youtube.com/watch?v=QUchgCtyzIA" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-auto="true">YouTube</a>.Ранее пресс-служба офиса украинского президента сообщила, что встречу советников лидеров "нормандского формата", которая должна была состояться 28 августа в Париже, перенесли из-за командировки советника президента Франции. Позже глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что встреча политических советников лидеров стран-участниц "нормандского формата" (Германия, РФ, Украина, Франция) по урегулированию ситуации в Донбассе состоится до 10 сентября.
https://ria.ru/20200907/donbass-1576868022.html
2
донбасс
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156219/80/1562198018_48:0:2779:2048_1400x0_80_0_0_f302e82dd5549cb4083a365cc8cfb520.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"нормандская четверка", донбасс, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский анонсировал встречу политсоветников в "нормандском формате"

12:00 08.09.2020
813
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 8 сен - РИА Новости. Встреча политсоветников в "нормандском формате" запланирована на 11 сентября, заявил во вторник президент Украины Владимир Зеленский.
"У нас должно быть заседание 11 сентября советников "нормандского формата". Ждем там определенные предложения, определенные решения", - заявил Зеленский в ходе общения с журналистами, которое транслировалось на странице офиса президента в YouTube.
Ранее пресс-служба офиса украинского президента сообщила, что встречу советников лидеров "нормандского формата", которая должна была состояться 28 августа в Париже, перенесли из-за командировки советника президента Франции. Позже глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что встреча политических советников лидеров стран-участниц "нормандского формата" (Германия, РФ, Украина, Франция) по урегулированию ситуации в Донбассе состоится до 10 сентября.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 12:29
В Кремле обеспокоены напряженной ситуацией в Донбассе
01810116
Обсудить 2
"Нормандская четверка"ДонбассВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Сотрудники Украинской полиции в Киеве
МВД Украины опровергло сообщения о задержании белорусских оппозиционеров
Мария Колесникова
Геолокация телефона Колесниковой показывает Минск, сообщил ее адвокат
Актер Михаил Ефремов в здании Пресненского суда города Москвы
Суд учел то, что Ефремов не признал вину в ДТП
Дмитрий Кулеба
Киев не планирует больше менять закон об образовании, заявил Кулеба
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Эксперт рассказал, когда США введут санкции против "Северного потока — 2"
Участники акции протеста в Минске
МИД Белоруссии проинформировал Нидерланды о позиции по посредничеству
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Китай сделал представление Индии из-за последнего обострения на границе
Логотип Google
В Google прокомментировали решение о фильме "Беслан"
Российские военнослужащие во время военных учений на побережье Черного моря в Крыму
В учении "Кавказ-2020" примут участие девять стран
Главное здание Совета Европы в Страсбурге
Властям Белоруссии и оппозиции предложили принять участие в форуме ПАСЕ
Принц Эрнст Август V Ганноверский
В Австрии арестовали принца Эрнста Августа V Ганноверского
Силовики на протестах в Белоруссии. 10.08.2020 вечер
В Белоруссии заявили, что силовики применят силу при новых провокациях
Мария Колесникова
Госпогранкомитет Белоруссии объяснил задержание Марии Колесниковой
Здание Совета Федерации РФ
В Совфеде не исключили, что 31 декабря может стать выходным
Врач
Назван фактор преждевременной смерти мужчин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:10ВЦИОМ: более 40% россиян не хотят объединения с Белоруссией
03:08ОСК рассказала о разработке проектов подлодок "Калина" и "Хаски"
03:03Россияне рассказали, как оценивают отношения с Белоруссией
02:58Bloomberg рассказал об успехах России в борьбе с кризисом
02:41Трамп заявил, что создавал космические силы по образцу России и Китая
02:20Британский сценарист Рональд Харвуд умер в возрасте 85 лет
02:20Эксперт рассказал о признаках скорой "смерти" смартфона
02:10Венесуэла получит российскую вакцину от COVID-19 в сентябре
02:07США пригрозили Белоруссии новыми санкциями после задержания Колесниковой
02:04В Роскачестве рассказали, как выбрать самый надежный зонт
01:52В Whatsapp обнаружили ломающие мессенджер "страшные" сообщения
01:44Испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca приостановили
01:27Глава минюста Грузии пообещал Саакашвили "наилучшее питание" в тюрьме
01:20Переданный Россией Украине Балух впал в кому после избиения в Киеве
01:04Источник: российский спутник "Экспресс-80" получил повреждения
00:53Раскрыты перспективы Ефремова в колонии
00:48В доме, где жила Легкоступова, нашли тела двух женщин
00:19Названы известные достопримечательности, в которых нельзя фотографировать
00:17Россия возобновила авиасообщение с Египтом
00:10Россияне стали массово отказываться от банковских карт
Лента новостейМолния