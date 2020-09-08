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Россия готова содействовать диалогу между Кипром и Турцией, заявил Лавров
Россия готова содействовать налаживанию диалога между Кипром и Турцией, обеспокоена ситуацией в регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T10:13
2020-09-08T10:13
средиземное море
никос анастасиадис
сергей лавров
кипр
оон
сша
в мире
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<strong>НИКОСИЯ, 8 сен - РИА Новости.</strong> Россия готова содействовать налаживанию диалога между <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипром</a> и <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцией</a>, обеспокоена ситуацией в регионе, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Нас тоже беспокоит ситуация в <a href="http://ria.ru/location_Sredizemnoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Средиземном море</a>, и что касается отношений с Турецкой Республикой, мы готовы содействовать налаживанию диалога, прагматичного, опирающегося на взаимных интересах и на поиске решений, которые будут справедливыми и опираться на международные права", - сказал Лавров в начале встречи с президентом Кипра <a href="http://ria.ru/person_Nikos_Anastasiadis/" target="_blank" data-auto="true">Никосом Анастасиадисом</a>.Он подчеркнул: "Нас очень тревожит, что далеко расположенная держава - <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> - пытаются стравливать находящиеся здесь страны друг против друга и в целом продвигать линию "кто не с нами, тот против нас" и заставлять этой линии следовать всех остальных". Министр отметил прискорбность подобной позиции: "Потому что и в восточном Средиземном море, и в целом в регионе и в любом другом регионе необходимы совершенно другие подходы к решению проблемы своих собственных интересов"."Поиск компромиссов, поиск баланса интересов - это единственный путь, чтобы урегулировать различные проблемы в различных частях (мира). Мы готовы к диалогу с нашими кипрскими друзьями по всем вопросам двусторонних отношений, региональных, международной повестки дня", - сказал Лавров.Глава МИД РФ напомнил позицию России по кипрскому урегулированию: "Мы выступаем за выполнение тех решений, которые принимались в <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, за скорейшее возобновление и, надеюсь, завершение переговоров между двумя общинами".
https://ria.ru/20200703/1573865742.html
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средиземное море
кипр
сша
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средиземное море, никос анастасиадис, сергей лавров, кипр, оон, сша, в мире

Россия готова содействовать диалогу между Кипром и Турцией, заявил Лавров

10:13 08.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
НИКОСИЯ, 8 сен - РИА Новости. Россия готова содействовать налаживанию диалога между Кипром и Турцией, обеспокоена ситуацией в регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Нас тоже беспокоит ситуация в Средиземном море, и что касается отношений с Турецкой Республикой, мы готовы содействовать налаживанию диалога, прагматичного, опирающегося на взаимных интересах и на поиске решений, которые будут справедливыми и опираться на международные права", - сказал Лавров в начале встречи с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом.
Он подчеркнул: "Нас очень тревожит, что далеко расположенная держава - США - пытаются стравливать находящиеся здесь страны друг против друга и в целом продвигать линию "кто не с нами, тот против нас" и заставлять этой линии следовать всех остальных". Министр отметил прискорбность подобной позиции: "Потому что и в восточном Средиземном море, и в целом в регионе и в любом другом регионе необходимы совершенно другие подходы к решению проблемы своих собственных интересов".
"Поиск компромиссов, поиск баланса интересов - это единственный путь, чтобы урегулировать различные проблемы в различных частях (мира). Мы готовы к диалогу с нашими кипрскими друзьями по всем вопросам двусторонних отношений, региональных, международной повестки дня", - сказал Лавров.
Глава МИД РФ напомнил позицию России по кипрскому урегулированию: "Мы выступаем за выполнение тех решений, которые принимались в ООН, за скорейшее возобновление и, надеюсь, завершение переговоров между двумя общинами".
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