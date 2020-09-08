https://ria.ru/20200908/dialog-1576912076.html

Россия готова содействовать диалогу между Кипром и Турцией, заявил Лавров

Россия готова содействовать налаживанию диалога между Кипром и Турцией, обеспокоена ситуацией в регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T10:13

2020-09-08T10:13

2020-09-08T10:13

средиземное море

никос анастасиадис

сергей лавров

кипр

оон

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570571471_0:56:2915:1696_1400x0_80_0_0_987c69fec9d9c60769340f1b0800d01d.jpg

<strong>НИКОСИЯ, 8 сен - РИА Новости.</strong> Россия готова содействовать налаживанию диалога между <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипром</a> и <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцией</a>, обеспокоена ситуацией в регионе, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Нас тоже беспокоит ситуация в <a href="http://ria.ru/location_Sredizemnoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Средиземном море</a>, и что касается отношений с Турецкой Республикой, мы готовы содействовать налаживанию диалога, прагматичного, опирающегося на взаимных интересах и на поиске решений, которые будут справедливыми и опираться на международные права", - сказал Лавров в начале встречи с президентом Кипра <a href="http://ria.ru/person_Nikos_Anastasiadis/" target="_blank" data-auto="true">Никосом Анастасиадисом</a>.Он подчеркнул: "Нас очень тревожит, что далеко расположенная держава - <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> - пытаются стравливать находящиеся здесь страны друг против друга и в целом продвигать линию "кто не с нами, тот против нас" и заставлять этой линии следовать всех остальных". Министр отметил прискорбность подобной позиции: "Потому что и в восточном Средиземном море, и в целом в регионе и в любом другом регионе необходимы совершенно другие подходы к решению проблемы своих собственных интересов"."Поиск компромиссов, поиск баланса интересов - это единственный путь, чтобы урегулировать различные проблемы в различных частях (мира). Мы готовы к диалогу с нашими кипрскими друзьями по всем вопросам двусторонних отношений, региональных, международной повестки дня", - сказал Лавров.Глава МИД РФ напомнил позицию России по кипрскому урегулированию: "Мы выступаем за выполнение тех решений, которые принимались в <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, за скорейшее возобновление и, надеюсь, завершение переговоров между двумя общинами".

https://ria.ru/20200703/1573865742.html

1

средиземное море

кипр

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

средиземное море, никос анастасиадис, сергей лавров, кипр, оон, сша, в мире