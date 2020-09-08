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Настасья Самбурская рассказала, сколько ей нужно денег на месяц

Актриса театра и кино Настасья Самбурская, отвечая на вопросы подписчиков в сторис инстаграма, рассказала, сколько ей нужно денег в месяц. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T15:00

2020-09-08T15:00

2020-09-08T15:00

культура

настасья самбурская

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шоу-бизнес

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<strong>МОСКВА, 8 сен – РИА Новости</strong>. Актриса театра и кино Настасья Самбурская, отвечая на вопросы подписчиков в сторис инстаграма, рассказала, сколько ей нужно денег в месяц.Так, ее спросили: "Сколько вам нужно средств для полноценного существования в месяц?".В разговоре с пользователями Настасья Самбурская также рассказала о том, кто и как может стать ее личным помощником (если когда-нибудь ей понадобится такой человек).Ранее в эфире интернет-шоу "Ночной контакт" звезда сериала "Универ" <a href="https://ria.ru/20200903/samburskaya-1576688525.html" target="_blank">заявила</a>, что ради одного миллиона рублей готова месяц ходить только в розовой одежде и съесть кошачий корм на камеру.

https://ria.ru/20200820/1576034990.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

настасья самбурская, новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды