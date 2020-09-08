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Настасья Самбурская рассказала, сколько ей нужно денег на месяц
Актриса театра и кино Настасья Самбурская, отвечая на вопросы подписчиков в сторис инстаграма, рассказала, сколько ей нужно денег в месяц. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T15:00
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культура
настасья самбурская
новости культуры
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
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<strong>МОСКВА, 8 сен – РИА Новости</strong>. Актриса театра и кино Настасья Самбурская, отвечая на вопросы подписчиков в сторис инстаграма, рассказала, сколько ей нужно денег в месяц.Так, ее спросили: "Сколько вам нужно средств для полноценного существования в месяц?".В разговоре с пользователями Настасья Самбурская также рассказала о том, кто и как может стать ее личным помощником (если когда-нибудь ей понадобится такой человек).Ранее в эфире интернет-шоу "Ночной контакт" звезда сериала "Универ" <a href="https://ria.ru/20200903/samburskaya-1576688525.html" target="_blank">заявила</a>, что ради одного миллиона рублей готова месяц ходить только в розовой одежде и съесть кошачий корм на камеру.
https://ria.ru/20200820/1576034990.html
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настасья самбурская, новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды

Настасья Самбурская рассказала, сколько ей нужно денег на месяц

15:00 08.09.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Настасья Самбурская на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Актриса Настасья Самбурская на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Актриса театра и кино Настасья Самбурская, отвечая на вопросы подписчиков в сторис инстаграма, рассказала, сколько ей нужно денег в месяц.
© Фото : samburskaya Скрин сторис из инстаграма Настасьи Самбурской
Скрин сторис из инстаграма Настасьи Самбурской - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© Фото : samburskaya
Скрин сторис из инстаграма Настасьи Самбурской
Так, ее спросили: "Сколько вам нужно средств для полноценного существования в месяц?".
"От 500 тысяч и до бесконечности", – ответила актриса.
В разговоре с пользователями Настасья Самбурская также рассказала о том, кто и как может стать ее личным помощником (если когда-нибудь ей понадобится такой человек).
"Это очень сложно. Я должна просто со стороны увидеть, как человек выполняет свои обязанности на другом рабочем месте. Это не будет человек с улицы, обязательно с опытом работы на телевидении, в кинематографе и шоубизе. Интроверт, многозадачный, не знающий слова "не могу" и обязательно надо уметь водить машину. Но вот я два месяца живу без помощницы и таки сама научилась заказывать доставку, мыть и заправлять машину", – рассказала Самбурская.
Ранее в эфире интернет-шоу "Ночной контакт" звезда сериала "Универ" заявила, что ради одного миллиона рублей готова месяц ходить только в розовой одежде и съесть кошачий корм на камеру.
Актриса Настасья Самбурская на премьере фильма Лёд 2 - РИА Новости, 1920, 20.08.2020
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