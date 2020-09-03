https://ria.ru/20200903/samburskaya-1576688525.html

Самбурская рассказала, на что готова ради миллиона рублей

Актриса Настасья Самбурская призналась в эфире интернет-шоу "Ночной контакт", что ради одного миллиона рублей готова месяц ходить только в розовой одежде и... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T15:57

2020-09-03T15:57

2020-09-03T15:57

культура

россия

настасья самбурская

шоу-бизнес

общество

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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. </strong>Актриса <a href="http://ria.ru/person_nastasya-samburskaya/" target="_blank" data-auto="true">Настасья Самбурская</a> призналась в эфире интернет-шоу <a href="https://vk.com/nochnoy_kontakt" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Ночной контакт"</a>, что ради одного миллиона рублей готова месяц ходить только в розовой одежде и съесть кошачий корм на камеру."Месяц носить розовое — да. Я люблю розовый цвет. Ради интеграции (рекламной — Прим. ред.) съесть кошачий корм в кадре — да", — сказала она.Ведущие предложили артистке еще несколько вариантов, от которых она отказалась. В частности, Самбурская не готова за миллион пробежать обнаженной по крапиве, набрать 10 килограммов за неделю или поцеловать на свидании "пожилого богача".

https://ria.ru/20200820/1576034990.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, россия, настасья самбурская, шоу-бизнес, общество