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Самбурская рассказала, на что готова ради миллиона рублей
Актриса Настасья Самбурская призналась в эфире интернет-шоу "Ночной контакт", что ради одного миллиона рублей готова месяц ходить только в розовой одежде и... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T15:57
2020-09-03T15:57
культура
россия
настасья самбурская
шоу-бизнес
общество
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. </strong>Актриса <a href="http://ria.ru/person_nastasya-samburskaya/" target="_blank" data-auto="true">Настасья Самбурская</a> призналась в эфире интернет-шоу <a href="https://vk.com/nochnoy_kontakt" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Ночной контакт"</a>, что ради одного миллиона рублей готова месяц ходить только в розовой одежде и съесть кошачий корм на камеру."Месяц носить розовое — да. Я люблю розовый цвет. Ради интеграции (рекламной — Прим. ред.) съесть кошачий корм в кадре — да", — сказала она.Ведущие предложили артистке еще несколько вариантов, от которых она отказалась. В частности, Самбурская не готова за миллион пробежать обнаженной по крапиве, набрать 10 килограммов за неделю или поцеловать на свидании "пожилого богача".
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культура, россия, настасья самбурская, шоу-бизнес, общество

Самбурская рассказала, на что готова ради миллиона рублей

15:57 03.09.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Настасья Самбурская на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Актриса Настасья Самбурская на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Актриса Настасья Самбурская призналась в эфире интернет-шоу "Ночной контакт", что ради одного миллиона рублей готова месяц ходить только в розовой одежде и съесть кошачий корм на камеру.
"Месяц носить розовое — да. Я люблю розовый цвет. Ради интеграции (рекламной — Прим. ред.) съесть кошачий корм в кадре — да", — сказала она.
Ведущие предложили артистке еще несколько вариантов, от которых она отказалась. В частности, Самбурская не готова за миллион пробежать обнаженной по крапиве, набрать 10 килограммов за неделю или поцеловать на свидании "пожилого богача".
Актриса Настасья Самбурская на премьере фильма Лёд 2 - РИА Новости, 1920, 20.08.2020
20 августа, 14:53Культура
Настасья Самбурская рассказала об ужасе, с которым ей приходится жить
0100413
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КультураРоссияНастасья СамбурскаяШоу-бизнесОбщество
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