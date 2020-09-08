https://ria.ru/20200908/dekoratsii-1576894653.html
По студии с декорациями из "Игры престолов" будут водить экскурсии
В Северной Ирландии поклонникам "Игры престолов" предложат экскурсию по декорациям сериала, сообщает Irish Central. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T07:13
2020-09-08T07:13
2020-09-08T07:13
туризм
кино и сериалы
новости культуры
игра престолов (сериал)
северная ирландия
культура
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<strong>МОСКВА, 8 сен – РИА Новости</strong>. В Северной Ирландии поклонникам "Игры престолов" предложат экскурсию по декорациям сериала, <a href="https://www.irishcentral.com/travel/game-of-thrones-tour-northern-ireland" target="_blank">сообщает</a> Irish Central. Новый туристический объект появится на студии Linen Mill Studios (в городе Банбридж), на которой снимали некоторые сцены. Костюмы и реквизит из всех сезонов шоу организаторам передадут из HBO.В результате у фанатов будет возможность "погрузиться" в мир "Игры престолов": прогуляться по замку Винтерфелл, посетить тронный зал в Драконьем Камне и королевский двор Серсеи в Вестеросе, побывать в гримерке и посмотреть, какие спецэффекты использовались во время съемок.Ожидается, что сюда буду приезжать около 600 тысяч человек в год. Пока дата открытия не сообщается, но уже известно, что местные власти одобрили эту инициативу.
https://ria.ru/20200825/tron-1576243888.html
северная ирландия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, кино и сериалы, новости культуры, игра престолов (сериал), северная ирландия
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости
. В Северной Ирландии поклонникам "Игры престолов" предложат экскурсию по декорациям сериала, сообщает
Irish Central.
Новый туристический объект появится на студии Linen Mill Studios (в городе Банбридж), на которой снимали некоторые сцены. Костюмы и реквизит из всех сезонов шоу организаторам передадут из HBO.
В результате у фанатов будет возможность "погрузиться" в мир "Игры престолов": прогуляться по замку Винтерфелл, посетить тронный зал в Драконьем Камне и королевский двор Серсеи в Вестеросе, побывать в гримерке и посмотреть, какие спецэффекты использовались во время съемок.
Ожидается, что сюда буду приезжать около 600 тысяч человек в год.
Пока дата открытия не сообщается, но уже известно, что местные власти одобрили эту инициативу.