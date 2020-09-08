https://ria.ru/20200908/dekoratsii-1576894653.html

По студии с декорациями из "Игры престолов" будут водить экскурсии

В Северной Ирландии поклонникам "Игры престолов" предложат экскурсию по декорациям сериала, сообщает Irish Central. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T07:13

2020-09-08T07:13

2020-09-08T07:13

туризм

кино и сериалы

новости культуры

игра престолов (сериал)

северная ирландия

культура

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<strong>МОСКВА, 8 сен – РИА Новости</strong>. В Северной Ирландии поклонникам "Игры престолов" предложат экскурсию по декорациям сериала, <a href="https://www.irishcentral.com/travel/game-of-thrones-tour-northern-ireland" target="_blank">сообщает</a> Irish Central. Новый туристический объект появится на студии Linen Mill Studios (в городе Банбридж), на которой снимали некоторые сцены. Костюмы и реквизит из всех сезонов шоу организаторам передадут из HBO.В результате у фанатов будет возможность "погрузиться" в мир "Игры престолов": прогуляться по замку Винтерфелл, посетить тронный зал в Драконьем Камне и королевский двор Серсеи в Вестеросе, побывать в гримерке и посмотреть, какие спецэффекты использовались во время съемок.Ожидается, что сюда буду приезжать около 600 тысяч человек в год. Пока дата открытия не сообщается, но уже известно, что местные власти одобрили эту инициативу.

https://ria.ru/20200825/tron-1576243888.html

северная ирландия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, кино и сериалы, новости культуры, игра престолов (сериал), северная ирландия