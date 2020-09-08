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https://ria.ru/20200908/cooper-1576868322.html
Брэдли Купер считает кинопремии бессмысленными
Брэдли Купер признался в интервью изданию Interview Magazine, что считает голливудские кинопремии "интересными, но абсолютно бессмысленными". РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T06:23
2020-09-08T06:23
культура
кино и сериалы
новости культуры
брэдли купер
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<strong>МОСКВА, 8 сен – РИА Новости</strong>. Брэдли Купер <a href="https://www.interviewmagazine.com/film/anthony-ramos-bradley-cooper-in-the-heights-leading-man-a-star-is-born" target="_blank">признался</a> в интервью изданию Interview Magazine, что считает голливудские кинопремии "интересными, но абсолютно бессмысленными". Актер, которого восемь раз номинировали на "Оскар" и шесть — на "Золотой глобус", рассуждал о достоинствах и недостатках премий в киноиндустрии. По его мнению, эти премии — настоящее испытание. "Пройти через них довольно сложно, и в них нет ни грамма творчества", — поделился он. "Ты не из-за них всем жертвуешь, а ради искусства. Но если тебя номинируют, то тебе приходится уделять этому много времени, в результате появляется эгоизм, тщеславие, неуверенность в себе. Это все очень интересно, но абсолютно бессмысленно". Ранее Купер <a href="https://www.nme.com/news/music/bradley-cooper-embarrassed-oscars-snub-2444789" target="_blank">рассказывал</a>, что у него осталось очень неприятное чувство после того, как он не вошел в число номинантов на премию "Оскар" в 2019 году в категории "лучший режиссер" за ленту "Звезда родилась"."Мне написала мой агент, поздравила меня еще с чем-то, но не сообщила саму новость. Я был очень смущен в результате тем, что как будто не справился со своей частью работы", — поделился актер.
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кино и сериалы, новости культуры, брэдли купер

Брэдли Купер считает кинопремии бессмысленными

06:23 08.09.2020
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© AP Photo / Invision/Jordan Strauss Американский актер Брэдли Купер в Лос-Анджелесе. 2015 год
Американский актер Брэдли Купер в Лос-Анджелесе. 2015 год - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Брэдли Купер признался в интервью изданию Interview Magazine, что считает голливудские кинопремии "интересными, но абсолютно бессмысленными".
Актер, которого восемь раз номинировали на "Оскар" и шесть — на "Золотой глобус", рассуждал о достоинствах и недостатках премий в киноиндустрии.
По его мнению, эти премии — настоящее испытание.
"Пройти через них довольно сложно, и в них нет ни грамма творчества", — поделился он.
"Ты не из-за них всем жертвуешь, а ради искусства. Но если тебя номинируют, то тебе приходится уделять этому много времени, в результате появляется эгоизм, тщеславие, неуверенность в себе. Это все очень интересно, но абсолютно бессмысленно".
Ранее Купер рассказывал, что у него осталось очень неприятное чувство после того, как он не вошел в число номинантов на премию "Оскар" в 2019 году в категории "лучший режиссер" за ленту "Звезда родилась".
"Мне написала мой агент, поздравила меня еще с чем-то, но не сообщила саму новость. Я был очень смущен в результате тем, что как будто не справился со своей частью работы", — поделился актер.
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КультураКино и сериалыНовости культурыБрэдли Купер
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