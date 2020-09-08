https://ria.ru/20200908/chuzhoy-1576869883.html
Ридли Скотт подтвердил, что снимет новый фильм из серии "Чужой"
Британский режиссер Ридли Скотт в беседе с журналистом из издания Forbes подтвердил, что снимет фильм, связанный с франшизой "Чужой". По словам... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T02:42
2020-09-08T02:42
2020-09-08T02:42
культура
кино и сериалы
новости культуры
ридли скотт
сигурни уивер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156048/39/1560483958_0:26:1157:677_1400x0_80_0_0_8605e408ad820b2be4e4b617330687a4.jpg
<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> Британский режиссер Ридли Скотт в беседе с журналистом из издания Forbes <a href="https://www.forbes.com/sites/simonthompson/2020/09/02/ridley-scott-interview-raised-by-wolves-hbo-max-alien-franchise-future-sequel-news/#260b8ab75831" target="_blank">подтвердил</a>, что снимет фильм, связанный с франшизой "Чужой". По словам кинематографиста, новый проект находится в работе. Пока неизвестно, на каком этапе находится разработка нового фильма. Режиссер также не стал раскрывать подробности сюжета, однако подчеркнул: "Ты постоянно задаешь себе фундаментальные вопросы из разряда: "Может, зрителям уже надоели Чужой, лицехват, грудолом? Может, стоит придумать что-то абсолютно новое, но при этом использовать название "Чужой", чтобы проект оставался франшизой?"Первый фильм из серии "Чужой" с Сигурни Уивер в главной роли вышел в 1979-м году и сразу стал хитом благодаря грамотному сочетанию таких жанров, как научная фантастика и ужасы. В дальнейшем серия фильмов о борьбе землян с агрессивными инопланетянами заработала в мировом прокате более 1,3 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20200604/1572405802.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156048/39/1560483958_142:0:1157:761_1400x0_80_0_0_b29585a6e90663eea76e38071ea5d5d6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, ридли скотт, сигурни уивер