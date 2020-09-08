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Роспотребнадзор оценил риск проникновения чумы из Монголии
Опасность заноса или завоза возбудителя чумы с территории Монголии в Россию отсутствует, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T15:51
2020-09-08T15:57
россия
здоровье - общество
республика алтай
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
монголия
общество
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Опасность заноса или завоза возбудителя чумы с территории <a href="http://ria.ru/location_Mongolia/" target="_blank" data-auto="true">Монголии</a> в Россию отсутствует, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.Ранее агентство Синьхуа со ссылкой на департамент природно-очаговых заболеваний монгольской провинции Завхан сообщило, что с начала года в Монголии зарегистрирован третий случай смерти от бубонной чумы."Ситуация в трансграничных с Монголией Горно-Алтайском высокогорном и Тувинском горном природных очагах полностью контролируется противочумными учреждениями Роспотребнадзора. Опасность заноса или завоза возбудителя чумы с территории Монголии в <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российскую Федерацию</a> отсутствует", - говорится в сообщении.Роспотребнадзор осуществляет взаимодействие с минздравом Монголии по вопросам противодействия распространению чумы, налажен информационный обмен и совместный мониторинг трансграничных природных очагов чумы, уточнили в пресс-службе."В Российской Федерации все мероприятия в рамках планового ежегодного мониторинга в природных очагах чумы (в том числе на границе с Монголией) проводятся в полном объеме (мониторинг, вакцинация, дезинсекция). На территории <a href="http://ria.ru/location_Altajj/" target="_blank" data-auto="true">Республики Алтай</a> провакцинирован против чумы 18 091 человек, в <a href="http://ria.ru/location_Tyva/" target="_blank" data-auto="true">Республике Тыва</a> - 9148 человек. Медицинские учреждения готовы к оказанию помощи больным чумой", - пояснили агентству в пресс-службе.
https://ria.ru/20200831/vaktsina-1576540250.html
россия
республика алтай
монголия
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россия, здоровье - общество, республика алтай, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), монголия, общество

Роспотребнадзор оценил риск проникновения чумы из Монголии

15:51 08.09.2020 (обновлено: 15:57 08.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на Улан-Батор
Вид на Улан-Батор - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Опасность заноса или завоза возбудителя чумы с территории Монголии в Россию отсутствует, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее агентство Синьхуа со ссылкой на департамент природно-очаговых заболеваний монгольской провинции Завхан сообщило, что с начала года в Монголии зарегистрирован третий случай смерти от бубонной чумы.
"Ситуация в трансграничных с Монголией Горно-Алтайском высокогорном и Тувинском горном природных очагах полностью контролируется противочумными учреждениями Роспотребнадзора. Опасность заноса или завоза возбудителя чумы с территории Монголии в Российскую Федерацию отсутствует", - говорится в сообщении.
Роспотребнадзор осуществляет взаимодействие с минздравом Монголии по вопросам противодействия распространению чумы, налажен информационный обмен и совместный мониторинг трансграничных природных очагов чумы, уточнили в пресс-службе.
"В Российской Федерации все мероприятия в рамках планового ежегодного мониторинга в природных очагах чумы (в том числе на границе с Монголией) проводятся в полном объеме (мониторинг, вакцинация, дезинсекция). На территории Республики Алтай провакцинирован против чумы 18 091 человек, в Республике Тыва - 9148 человек. Медицинские учреждения готовы к оказанию помощи больным чумой", - пояснили агентству в пресс-службе.
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РоссияЗдоровье - ОбществоРеспублика АлтайФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МонголияОбщество
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