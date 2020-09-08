https://ria.ru/20200908/chuma-1576942753.html

Роспотребнадзор оценил риск проникновения чумы из Монголии

Опасность заноса или завоза возбудителя чумы с территории Монголии в Россию отсутствует, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T15:51

2020-09-08T15:51

2020-09-08T15:57

россия

здоровье - общество

республика алтай

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

монголия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/153068/91/1530689106_0:134:3167:1915_1400x0_80_0_0_ec10bdaf81a4082bfa107c031c788729.jpg

<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Опасность заноса или завоза возбудителя чумы с территории <a href="http://ria.ru/location_Mongolia/" target="_blank" data-auto="true">Монголии</a> в Россию отсутствует, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.Ранее агентство Синьхуа со ссылкой на департамент природно-очаговых заболеваний монгольской провинции Завхан сообщило, что с начала года в Монголии зарегистрирован третий случай смерти от бубонной чумы."Ситуация в трансграничных с Монголией Горно-Алтайском высокогорном и Тувинском горном природных очагах полностью контролируется противочумными учреждениями Роспотребнадзора. Опасность заноса или завоза возбудителя чумы с территории Монголии в <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российскую Федерацию</a> отсутствует", - говорится в сообщении.Роспотребнадзор осуществляет взаимодействие с минздравом Монголии по вопросам противодействия распространению чумы, налажен информационный обмен и совместный мониторинг трансграничных природных очагов чумы, уточнили в пресс-службе."В Российской Федерации все мероприятия в рамках планового ежегодного мониторинга в природных очагах чумы (в том числе на границе с Монголией) проводятся в полном объеме (мониторинг, вакцинация, дезинсекция). На территории <a href="http://ria.ru/location_Altajj/" target="_blank" data-auto="true">Республики Алтай</a> провакцинирован против чумы 18 091 человек, в <a href="http://ria.ru/location_Tyva/" target="_blank" data-auto="true">Республике Тыва</a> - 9148 человек. Медицинские учреждения готовы к оказанию помощи больным чумой", - пояснили агентству в пресс-службе.

https://ria.ru/20200831/vaktsina-1576540250.html

россия

республика алтай

монголия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, республика алтай, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), монголия, общество