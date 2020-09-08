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В этом году Ростуризм начнет субсидировать чартерные рейсы по России
Государственные меры поддержки туроператоров, которые запускают чартерные рейсы по России, должны стать системными и долгосрочными, считает руководитель... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T13:46
2020-09-08T13:46
туризм
зарина догузова
туризм
туристы
новости - туризм
байкал
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
калининград
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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> Государственные меры поддержки туроператоров, которые запускают чартерные рейсы по России, должны стать системными и долгосрочными, считает руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.Выступая в рамках дискуссии на международной туристической выставке "Отдых-2020", она напомнила, что в этом году впервые были запущены новые чартерные направления."Благодаря этому стало возможным недорого слетать на Байкал, в Калининград, в Бурятию, в Хакасию и другие направления, которые впервые стали доступны в соотношении цена-качество", — отметила Догузова.Глава ведомства уточнила, что уже готовятся условия поддержки, когда будет компенсироваться стоимость пассажирских кресел в чартерных рейсах по России."В окончательном виде эта мера еще окончательно не заработала, но туроператоры, понимая, что она будет, доверились нам и запустили чартерные авиаперевозки по новым направлениям. Это пример диалога и взаимного доверия между государством и бизнесом", — пояснила Догузова.По ее словам, правила субсидирования чартерных авиаперевозок находятся на финальной стадии согласования. "В этом году мы обязательно запустим эту меру. Она должна стать обязательно системной, долгосрочной, точно так же, как все остальные меры поддержки туризма", — сказала руководитель Ростуризма.
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зарина догузова, туризм, туристы, новости - туризм, байкал, федеральное агентство по туризму (ростуризм), калининград

В этом году Ростуризм начнет субсидировать чартерные рейсы по России

13:46 08.09.2020
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© Фото : предоставлено РостуризмомГлава Ростуризма Зарина Догузова на Алтае
Глава Ростуризма Зарина Догузова на Алтае - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© Фото : предоставлено Ростуризмом
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Государственные меры поддержки туроператоров, которые запускают чартерные рейсы по России, должны стать системными и долгосрочными, считает руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
Выступая в рамках дискуссии на международной туристической выставке "Отдых-2020", она напомнила, что в этом году впервые были запущены новые чартерные направления.
"Благодаря этому стало возможным недорого слетать на Байкал, в Калининград, в Бурятию, в Хакасию и другие направления, которые впервые стали доступны в соотношении цена-качество", — отметила Догузова.
Глава ведомства уточнила, что уже готовятся условия поддержки, когда будет компенсироваться стоимость пассажирских кресел в чартерных рейсах по России.
"В окончательном виде эта мера еще окончательно не заработала, но туроператоры, понимая, что она будет, доверились нам и запустили чартерные авиаперевозки по новым направлениям. Это пример диалога и взаимного доверия между государством и бизнесом", — пояснила Догузова.
По ее словам, правила субсидирования чартерных авиаперевозок находятся на финальной стадии согласования. "В этом году мы обязательно запустим эту меру. Она должна стать обязательно системной, долгосрочной, точно так же, как все остальные меры поддержки туризма", — сказала руководитель Ростуризма.
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