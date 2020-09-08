https://ria.ru/20200908/byudzhet-1576949247.html
Собянин спрогнозировал дефицит бюджета Москвы в 2021 году
Москва в 2021 году получит бюджет равный 2019 году, разница с планами будет 12-15%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на Московском финансовом форуме... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T17:31
2020-09-08T17:31
2020-09-08T17:45
сергей собянин
москва
экономика
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> в 2021 году получит бюджет равный 2019 году, разница с планами будет 12-15%, сообщил мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>, выступая на Московском финансовом форуме во вторник."У нас главная проблема не в этом году, а в следующем. Мы этот год перескочим "на жирке", на запасах, которые есть.... Следующий год планировался больше на 5-7% 2020 года, а мы в 2021 году получим бюджет, дай бог, равный 2019 году. Это означает, что разница между тем, что было запланировано и тем, что мы получим, 12 или 15%. Это колоссальная цифра, а "жирка" уже нет, запасов нет, резервные фонды израсходованы", - сказал Собянин.Он отметил, что сокращать зарплаты, социальные и инвестиционные программы это не выход."Может, нам придётся выходить на рынок и занимать, чтобы не останавливать инвестиционные проекты, потому что они дальше генерируют привлечение частных инвестиций, все это вместе генерирует выход из кризиса и дальнейшее развитие экономики", - сказал Собянин.
https://ria.ru/20200525/1571933346.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей собянин, москва, экономика
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Москва
в 2021 году получит бюджет равный 2019 году, разница с планами будет 12-15%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин
, выступая на Московском финансовом форуме во вторник.
"У нас главная проблема не в этом году, а в следующем. Мы этот год перескочим "на жирке", на запасах, которые есть.... Следующий год планировался больше на 5-7% 2020 года, а мы в 2021 году получим бюджет, дай бог, равный 2019 году. Это означает, что разница между тем, что было запланировано и тем, что мы получим, 12 или 15%. Это колоссальная цифра, а "жирка" уже нет, запасов нет, резервные фонды израсходованы", - сказал Собянин.
Он отметил, что сокращать зарплаты, социальные и инвестиционные программы это не выход.
"Может, нам придётся выходить на рынок и занимать, чтобы не останавливать инвестиционные проекты, потому что они дальше генерируют привлечение частных инвестиций, все это вместе генерирует выход из кризиса и дальнейшее развитие экономики", - сказал Собянин.