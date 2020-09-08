https://ria.ru/20200908/bolgariya-1576936038.html
Болгария рассчитывает восстановить турпоток из России
Власти Болгарии рассчитывают, что после открытия границ и восстановления транспортного сообщения турпоток из России в страну восстановится до уровня 2019 года,... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T19:21
2020-09-08T19:21
2020-09-08T19:21
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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> Власти Болгарии рассчитывают, что после открытия границ и восстановления транспортного сообщения турпоток из России в страну восстановится до уровня 2019 года, заявила РИА Новости вице-премьер Болгарии Марияна Николова."Я хочу заверить вас, что в тот момент, когда границы между нашими двумя странами откроются, Болгария готова приветствовать своих российских гостей в качестве безопасного туристического направления", — сказала она.Николова заверила, что РФ является стратегическим партнером Болгарии в туризме, а также в других секторах экономики. "Министерство туризма продолжает тесно сотрудничать с ответственными за эту отрасль российскими учреждениями. Не только с федеральным центром, но и с администрациями и бизнесом из российских регионов. Болгария будет продолжать работать в этом направлении, чтобы успешно реализовать на российском рынке все свои направления в качестве круглогодичных", — добавила она.Вице-премьер отметила, что до кризиса коронавируса каждый год сотни тысяч российских граждан выбирали Болгарию для отдыха. "Приоритетом в работе министерства туризма, возглавляемого мной, является восстановление туристических потоков до уровня 2019 года", — отметила собеседница.Чиновница также рассказала, что в рамках мер по привлечению российских гостей запланировано проведение болгаро-российского туристического форума, посвященного оздоровительному и бальнеотуризму после глобальной пандемии COVID-19. Если ограничения будут отменены, мероприятие пройдет в Болгарии в последнем квартале 2020 года или в начале следующего года.
https://ria.ru/20200811/1575630052.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, туристы, новости - туризм, болгария
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Власти Болгарии рассчитывают, что после открытия границ и восстановления транспортного сообщения турпоток из России в страну восстановится до уровня 2019 года, заявила РИА Новости вице-премьер Болгарии Марияна Николова.
"Я хочу заверить вас, что в тот момент, когда границы между нашими двумя странами откроются, Болгария готова приветствовать своих российских гостей в качестве безопасного туристического направления", — сказала она.
Николова заверила, что РФ является стратегическим партнером Болгарии в туризме, а также в других секторах экономики. "Министерство туризма продолжает тесно сотрудничать с ответственными за эту отрасль российскими учреждениями. Не только с федеральным центром, но и с администрациями и бизнесом из российских регионов. Болгария будет продолжать работать в этом направлении, чтобы успешно реализовать на российском рынке все свои направления в качестве круглогодичных", — добавила она.
Вице-премьер отметила, что до кризиса коронавируса каждый год сотни тысяч российских граждан выбирали Болгарию для отдыха. "Приоритетом в работе министерства туризма, возглавляемого мной, является восстановление туристических потоков до уровня 2019 года", — отметила собеседница.
Чиновница также рассказала, что в рамках мер по привлечению российских гостей запланировано проведение болгаро-российского туристического форума, посвященного оздоровительному и бальнеотуризму после глобальной пандемии COVID-19. Если ограничения будут отменены, мероприятие пройдет в Болгарии в последнем квартале 2020 года или в начале следующего года.