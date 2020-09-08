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https://ria.ru/20200908/billboard-1576873423.html
Тейлор Свифт повторила успех Уитни Хьюстон в чарте Billboard 200
Благодаря альбому Folklore, выпущенному в конце июля, певица Тейлор Свифт повторила успех Уитни Хьюстон в престижном хит-параде Billboard 200, став одной из... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T00:31
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музыка
новости культуры
тейлор свифт (певица)
billboard (журнал)
уитни хьюстон
культура
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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> Благодаря альбому Folklore, <a href="https://ria.ru/20200725/1574857075.html" target="_blank">выпущенному</a> в конце июля, певица Тейлор Свифт повторила успех Уитни Хьюстон в престижном хит-параде Billboard 200, став одной из самых прослушиваемых женщин в истории, <a href="https://www.billboard.com/articles/business/chart-beat/9445521/taylor-swift-ties-whitney-houston-folklore-tops-billboard-200-sixth-week" target="_blank">сообщает</a> Billboard. По информации издания, сборник Свифт уже шестую неделю занимает первое место в рейтинге. В совокупности с другими альбомами исполнительницы, которые ранее возглавляли чарт, в общей сложности она продержалась 46 недель на вершине Billboard 200.Такого же результата достигла и Уитни Хьюстон (ушла из жизни в 2012-м году). Четыре ее альбома возглавляли Billboard 200: дебютный "Whitney Houston" (14 недель в 1986-м году), "Whitney" (11 недель в 1987-м году), саундтрек "The Bodyguard" (20 недель в 1992-1993 годах) и "I look to you" (одна неделя в 2009-м году). За Свифт и Хьюстон в списке самых прослушиваемых певиц следует Адель, чьи альбомы в совокупности были на первом месте 34 недели в Billboard 200. Речь о пластинках "21" (24 недели в 2011-2012 года) и "25" (10 недель в 2015-2016 годах).
https://ria.ru/20200204/1564203117.html
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музыка, новости культуры, тейлор свифт (певица), billboard (журнал), уитни хьюстон

Тейлор Свифт повторила успех Уитни Хьюстон в чарте Billboard 200

00:31 08.09.2020 (обновлено: 00:41 08.09.2020)
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© AFP 2020 / Jewel Samad Американская кантри-поп-исполнительница Тейлор Свифт во время празднования Нового года на Таймс-сквер в Нью-Йорке. 2014 год
Американская кантри-поп-исполнительница Тейлор Свифт во время празднования Нового года на Таймс-сквер в Нью-Йорке. 2014 год - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© AFP 2020 / Jewel Samad
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Благодаря альбому Folklore, выпущенному в конце июля, певица Тейлор Свифт повторила успех Уитни Хьюстон в престижном хит-параде Billboard 200, став одной из самых прослушиваемых женщин в истории, сообщает Billboard.
По информации издания, сборник Свифт уже шестую неделю занимает первое место в рейтинге. В совокупности с другими альбомами исполнительницы, которые ранее возглавляли чарт, в общей сложности она продержалась 46 недель на вершине Billboard 200.
Такого же результата достигла и Уитни Хьюстон (ушла из жизни в 2012-м году). Четыре ее альбома возглавляли Billboard 200: дебютный "Whitney Houston" (14 недель в 1986-м году), "Whitney" (11 недель в 1987-м году), саундтрек "The Bodyguard" (20 недель в 1992-1993 годах) и "I look to you" (одна неделя в 2009-м году).
За Свифт и Хьюстон в списке самых прослушиваемых певиц следует Адель, чьи альбомы в совокупности были на первом месте 34 недели в Billboard 200. Речь о пластинках "21" (24 недели в 2011-2012 года) и "25" (10 недель в 2015-2016 годах).
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КультураМузыкаНовости культурыТейлор Свифт (певица)Billboard (журнал)Уитни Хьюстон
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